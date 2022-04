Poder y Dinero

Clase media que forjó un país llamado México

· Aspiracionales abandonan a Morena

· Rápida decepción de políticos inútiles

· Castigo a quien busca mejorar su vida

· Más impuestos y servicios muy onerosos

No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser

Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español

Víctor Sánchez Baños

La inmensa mayoría de los seres humanos, si no hubieran pensado en superarse, la humanidad viviría en cavernas.

Así puedo sintetizar la necesidad del ser humano para ser mejor día a día y recibir el premio a su dedicación, estudio, trabajo y constancia. Es natural y humano.

No hay quien tenga un zapato y busque el par y, después, otro par; después una bicicleta y luego un carro. Que coma frijoles y no desee comer carne. Que tenga felicidad y no quiera más dopamina. Así somos los seres humanos.

Por eso, ningún político debe castigar a nadie por buscar una mejor vida.

Sin embargo, en este planeta y en nuestro país, la clase política quiere intervenir en todo en nuestras vidas. Desde nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros hábitos de compra… hasta en nuestras alcobas.

La mayoría de los hombres y mujeres que marcaron a la que, desde su vida de pobreza y carencias, llegaron a brindar a la humanidad grandes herramientas de felicidad en la ciencia, las artes, la cultura, la educación, la medicina, la alimentación, la generación de bienestar. Algo que la clase política no entienden ya que ellos, no generan nada; sólo gastan el dinero de la sociedad.

De pobres pasaron a clases media, con apuraciones, y de ahí a estratos de gran comodidad económica.

En México, quienes han hecho la verdadera historia del país, salieron de las clases medias:

Los independentistas (Hidalgo, Allende, Abasolo, Jiménez, Josefa Ortiz, Morelos, Iturbide). Los revolucionarios (Emiliano Zapata, los Flores Magón, Carranza). Los escritores (Paz, Fuentes, Poniatowska, Sabines, Arreola, Garró, Rulfo, Sor Juana, Azuela, y miles más). Los Premios Nobel (Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García Robles). Los astronautas (Neri Vela, John D. Olivas, Ellen Ochoa, Ricardo Peralta Fabi, y José Hernández). Los actores (Cantinflas, Pedro infante, Jorge Negrete, los Pardavé, Dolores del Río, López Tarso, Salma Hayek y cientos más). Los cineastas (Alfonso Cuarón, del Toro, Gabriel Figueroa, El Indio Fernández). Y, miles y miles más.

Sin ellos, el rostro de México no sería el que tenemos.

Ninguno era pobre. Nacieron en casas de clase media, con ciertas comodidades, que al final se convirtieron orgullos nacionales.

Todos tuvieron motivaciones poderosas para dejar huella en el país, e incluido, en el planeta.

Por ello, cuando atacan las clases medias desde el poder; desde las mañaneras, por el presidente de todos los mexicanos, genera desesperanza.

Los ataques no sólo son verbales, sino en la vida cotidiana. En municipios gobernados por Morena, cobran más impuestos; la CFE cobra más por la energía eléctrica y, por si fuera poco, no hay deducciones para educación y todo aquello que represente bienestar.

Pareciera que quieren dejar a los mexicanos que siempre, siempre, coman de la mano de la clase política. La clase media representó esos 15 millones de mexicanos que se desilusionaron de la 4T y votaron arrepentidos en contra.

El presidente López Obrador, no debe olvidar que él no nació pobre. Era una clase media de comerciantes en Macuspana, Tabasco. Tuvo la aspiración de ser presidente de la República y, por su tenacidad, lo logró.

Presidente, tú también fuiste clase media.

PODEROSOS CABALLEROS

GUERRERAS DE LA LIBERTAD

Excelente documental difundió TV Azteca. Guerreras de la Libertad, expone el trabajo periodístico de mujeres que han puesto al descubierto redes de corrupción enquistadas en las esferas más altas del poder; mafias que someten a miles de personas a las condiciones más infrahumanas y las más crueles vejaciones; grupos delictivos que siembran terror y cancelan las libertades más fundamentales con su violencia. Un sólido equipo liderado por Benjamín Salinas Sada y con la dirección de Rafael Rodríguez Sánchez, así como el equipo de adn40 encabezado por Luciano Pascoe Rippey, ofrece así contenidos de alta calidad para un público inteligente. Claudia Ivette García, entrevistó a las guerreras: Lydia Cacho, Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, Blanche Pietrich, Claudia Guerrero, Elena Poniatowska, Sanjuana Martínez, Marcela Turati, Bibiana Belsasso, Nayeli Roldán, Martha Ramos, Pilar Ferreira, Fabiola Guarneros, Andrea Merlos, Elisa Alanís, Bárbara Anderson, Adriana Pérez Cañedo, Ivonne Melgar, Estela Livera, Ana María Lomelí, Hannia Novell, Alicia Salgado, Marielena Vega, Eunice, Albarrán, Katia D ?artigues, Adela Micha, Catalina Noriega, Rosa Montero y Guadalupe Michaca. Vean el documental, con guion producido por el equipo de especialistas audiovisuales de TV Azteca Documentales.

QUINTANA ROO

Como resultado de un estudio llamado “Crece deuda estatal por pandemia”, realizado por la consultora Aregional, reconoce a Quintana Roo gobernado por Carlos Joaquín una reducción en un 2.2% de la deuda en el 2020 lo que representan 773.2 millones de pesos. Dicha reducción se logró gracias a los ajustes racionales del gasto que permitieron canalizar más recursos para enfrentar la emergencia provocada por el covid – 19.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

IBERIA

Víctor Moneo, director para América Latina de la aerolínea española Iberia, ve un panorama sólido para el crecimiento de esa empresa en rutas de y con destino México. Si bien la ocupación de las operaciones no ha alcanzado los niveles pre pandemia, tener una mayor oferta de vuelos ayuda a generar confianza entre los viajeros y el nuevo entorno de viajes post pandemia. Afortunadamente, España levantó las restricciones y ahora pueden viajar personas con ciertas vacunas aplicadas. Esto destaca a México como una nación con potencial crecimiento turístico.

