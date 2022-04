Asesoría Legal

Como administrar una empresa de transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Una empresa de transporte público no importando si es de taxis, camiones locales y foráneos, para tener poder por encima de las demás empresas es importante saberse administrar, no es actuar como sindicato, es actuar como empresario, una cosa es cuota sindical que de nada sirve, y otra muy distinta la aportación empresarial por unidad, primero separemos ambas cosas, los sindicatos transportistas del país no sirven para nada, solo sirven para beneficiar a quienes encabezan los sindicatos, viven de las cuotas de sus agremiados, no defienden los intereses de su gente ni tampoco hacen gestión alguna a favor de sus afiliados, en un medio del transporte hay demasiada labor que hacer, hay que estar al pendiente de las actividades de sus afiliados, hay muchas cosas que hacer, no se trata de hacer trabajo de escritorio, sino de campo, salir a supervisar que las unidades anden bien pintadas, tener un taller propio para que las unidades sean revisadas con frecuencia del motor, las llantas, balatas, etcétera, tener oficinas propias para atender los asuntos relacionados a las gestiones que se hacen a favor de la empresa, cada unidad de servicio diariamente tiene que aportar para las oficinas de la empresa X, las aportaciones que hacen semanalmente, quincenal o mensualmente no es correcto, es más, una empresa mal administrada es probable que quiebre o que sus agremiados se dividan en varios bandos, así de fácil y así de sencillo, un chofer no debe traer tenis, sino zapatos, cuan más los socios deben poner el ejemplo de vestirse bien para imponerse ante las autoridades, como te ven te tratan, los choferes deben portar camisola blanca por ejemplo con el nombre de la empresa y nombre del chofer, ésta debe ir por dentro del pantalón por ejemplo color beige o negro, los zapatos deben ser de vestir y bien lustrados diariamente, de hecho, deben tener en sus terminales a un bolero para que les lustre el calzado, andar en pocas palabras, totalmente impecable, cabello corto, sin tatuajes, ni piercing en el rostro, en tanto los dueños de las unidades deben andar de igual manera bien vestidos, nunca se debe andar con tenis, jamás, si no están transportando gente en bici taxis, sino en unidades automotoras, toda empresa de transporte debe tener un buen control administrativo, no se trata de estar afiliado a algún sindicato, pues los sindicatos son los primeros que salen huyendo en algún problema legal, los choferes y socios están solos cuando de problemas legales se trata, tienen que andar contratando abogado por separado, siendo que los sindicatos son quienes deben defender los intereses y derechos de sus afiliados, así lo establece el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, el 97 % de los socios y choferes del transporte público de todo nuestro país desconocen las leyes de Movilidad, la Ley Federal del Trabajo, no saben actuar ante un siniestro, de nada sirve aportar cuotas a un sindicato si este no te va a ayudar en los trámites para concesiones, permisos, defensa legal ante un problema, ante un siniestro, los líderes de los sindicatos de todo México no saben las leyes de nuestro país y aun así se atreven a formar un sindicato desconociendo la Ley Federal del Trabajo y en que se basa la movilidad del país, en todas las empresas del transporte público de todas las modalidades siempre hay intereses personales, envidias, habladurías y traiciones, siempre.

Un socio o un sindicato no te puede forzar en contra de su voluntad a formar parte de un sindicato, si no quieren estar en un sindicato entonces son libres de elegir el sindicato que quieran o simplemente no pertenecer a él, lo malo aquí es que si no pertenecen a un sindicato no tienen trabajo y estar en un sindicato es estar manteniendo a una bola de vividores a costa del trabajo de los demás, aunque no generalizo, hay sindicatos que si apoyan a sus agremiados, pero solo es el 3 % del país en su totalidad, estar al frente de un sindicato conlleva hacer todo un proyecto a beneficio de la empresa y socios que se está representando, es tener compromisos, visitar casi diariamente a las autoridades locales o federales dependiendo que empresa es, local o foránea, así de fácil, es no descansar casi para que las cosas salgan bien, es tener relaciones con empresarios fabricantes automotrices para promover unidades nuevas a los socios y buscar las mejores alternativas de pago, por ejemplo, Mercadotecnia de México ha buscado la forma de que le den unidades a un grupo de más de 300 socios empresarios, concesiones y permisos, a veces pienso que mejor puedo hacer un sindicato nacional y apoyar a los millones de socios y choferes del transporte público local y foráneo, para poder decirle a las autoridades de Movilidad que están mal sus funciones y que los empresarios del transporte tienen derecho a subsidios, incluso, vamos más allá, podríamos administrar como sindicato transportista nacional gasolineras, puntos de venta de llantas y refacciones, tener talleres con los mejores mecánicos sacados de un Tecnológico, estudiados en pocas palabras, crear compromisos con todos y cada uno de los presidentes municipales del país para que les autoricen permisos provisionales a los socios y choferes que quieran prestar el servicio como transporte público, en tema de las cuentas de dinero diario cambiaría la forma antigua de recibir el efectivo, se pueden mandar a hacer hojas de control interno de ingresos y egresos, saber cuánto gastaron en combustible, refacciones, mano de obra en taller, del total del efectivo por ejemplo quitar un 5 % en relación a empresas de transporte urbano local, suburbano y foráneo, y en taxis es solo cobrar 30 pesos por unidad diariamente, pero, el sindicato se comprometería a conseguir los mejores beneficios para todos y cada uno de sus afiliados, tener asesoría legal en la empresa, servicio contable para llevar el control administrativo interno y dar de alta en el SAT a los choferes y socios para que también del SAT se obtengan beneficios como cursos, prestamos económicos, compra de terrenos y casas por parte del gobierno a pagos, proteger a la familia de cada uno de los socios y choferes del transporte público, se trata de blindar a todos sus agremiados y afiliados, de eso se trata, de promover tramites a favor de los afiliados, a realizar incluso viajes turísticos internándose en las empresas privadas para que manden a sus trabajadores de viaje turístico para que se desestresen, es parte de la mercadotecnia, nunca es bueno tener estresado al personal de trabajo, Mercadotecnia de México se compromete con esto y más, pues el Lic. Julio Cesar Zamudio tiene toda la experiencia en materia de transporte público, local, suburbano, rural y foráneo, trabajar coordinadamente con las cámaras de diputados y senadores, congresos locales de cada Estado para que salgan beneficiados los afiliados, es mejor crear un sindicato que realmente se identifique con los problemas de los socios a que existan sindicatos que hacen como que trabajan pero que realmente no hacen absolutamente nada, cada socio según la Ley de Movilidad tiene derecho a 3 concesiones o permisos para operar como transporte público, toda empresa de transporte necesita personal administrativo, profesional y secretarias para llevar un muy buen control administrativo y convertirse en líder empresarial transportista.