Puntos Fiscales

Cómo crear una empresa en México

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy nos alejaremos un poco de temas políticos, ya que tenemos suficiente en esta recta final de propuestas de campañas, sin embargo, nos adentraremos a un tema que tiene que ver con la activación económica y el emprendimiento empresarial. Antes que todo se tiene que estar decidido el giro de negocio que se quiere emprender, una vez que lo tengas definido es necesario que elijas el tipo de sociedad que vas a conformar, así también su denominación social, recuerda que esta información se encontrará en el acta constitutiva que deberá ser inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, pero ahí no es todo ya que al realizar una actividad económica por la que obtengas ingreso deberás pagar un impuesto por el que es obligatorio que te inscribas en el registro federal de causantes, mismo que deberás elegir el régimen fiscal de la empresa, recuerda que de acuerdo al régimen es el cumulo de obligaciones en materia hacendaria que tendrás que presentarlo en medios electrónicos para evitar multas y auditorías. Algo que debes tomar en cuenta es la apertura de cuentas bancarias. Las distintas formas de operar en México de sociedades mercantiles es elegir el tipo de sociedades que actualmente son las más recurrentes, Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS), Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Promotoras de Inversión (SAPI), Sociedad Civil (SC) etc. Cada una tiene sus ventajas y limitaciones con respecto a las obligaciones que representa para los socios, el monto de capital que se invertirá en la empresa, este es un tema complejo y por ello, es importante que te asesores con expertos en la materia como puede ser un contador o un abogado corporativo, los cuales, al conocer las características la empresa podrá informar acerca del régimen más conveniente. La actividad del notario es muy importante en cuestión de requerimientos legales ya que el acta constitutiva la fe pública que otorga el notario público es trascendental. En los últimos años y a partir de la reforma de la ley general de sociedades mercantiles, en el caso de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) el acta constitutiva se crea a través de internet sin la presencia de un notario y se imprime en hojas de uso común teniendo la misma validez que un acta notariada, sin embargo, es necesario aclara que antes de aventurarte a constituir una SAS se debe tomar en cuenta los riesgos y desventajas que tiene crear una SAS. En cuestión fiscal el régimen general de ley se conforma la mayoría de las empresas de nuestro país, sin embargo, es necesario poder establecer nuevas opciones para poder tributar en el que al amparo de las leyes fiscales y facilidades administrativas se puede tener una base gravable más favorable para el pago del tributo. Cada uno de estos pasos, se requiere de tiempo, dedicación, paciencia y dinero en gastos de pagos de ciertos derechos y asesoría legal, pudiendo establecerse un tiempo aproximado de 2 meses de las etapas antes señaladas. Algo muy importante que señalar es que el año pasado realmente fue una odisea la creación y apertura de nuevas empresas ya que muchas dependencias de gobierno dejaron de laborar y únicamente estaban por guardias, sin embargo en materia fiscal para cumplir con las obligaciones para la alta de empresas en el padrón del registro federal de causantes hasta el día de hoy se ha complicado la obtención de citas, derivado de la contingencia del COVID-19, y es que según en la plataforma podría establecerse el vínculo a través de medios electrónicos para los tramites, el hecho radica que la información proporcionada deberá ser cotejada, aunado a la verificación del domicilio fiscal. Espero que este tema haya sido de su gran interés, y si usted requiere de una asesoría u orientación gratuita para poder conformar y crear su empresa no dude en ponerse en contacto con su servidor, hoy se necesita de una unidad social que permita la reactivación de cualquier actividad económica, en el caso de su servidor si dentro de mis posibilidades está por ayudar con gusto lo hago, recuerde que debemos ir cambiando ciertos paradigmas en el ámbito económico, y uno de ellos es poder contribuir con el gasto público mediante negocios legalmente establecidos.