Compren Vacunas Propone Vicy Rincón Al Ayuntamiento

#COMPREN VACUNAS PROPONE VICKY RINCON AL AYUNTAMIENTO. Es evidente que en todas las familias tuxtlecas hay preocupación y temor, por el coronavirus, y están más desesperados cuando no registran acciones ni preventivas ni correctivas de parte del Ayuntamiento Tuxtleco. Reconocen que hay una gran distancia entre el Alcalde Carlos Morales Vázquez y el pueblo. De tal manera que, a pesar de conocer este referente, la ex presidenta municipal Victoria Isabel Rincón Carrillo, a través de las redes sociales ha lanzado la propuesta para que el Ayuntamiento del misógino, sordo y ciego, Alcalde Carlos Morales, dedique parte de su presupuesto en la compra de vacunas en contra del coronavirus. Así, por favor léanlo con atención: La gente se está muriendo. Tanto el personal de salud como los adultos mayores. Precisamente en las últimas horas se han realizado protestas de parte del personal de salud de la clínica del IMSS del Cinco de mayo. Están demandando que sean vacunados, para que puedan cumplir con sus deberes, como era el compromiso nacional. Por lo pronto se deben agregar a los trabajadores de la salud: fallecidos esta semana, como el médico Jorge Pantaleón Gutiérrez y Martín Macías, a Don Mariano de Intendencia, y muy graves los médicos Karina Trujillo y el Dr. Rafael Sánchez Guzmán, entre otros. Desde luego, además de los heridos y muertos por la inseguridad que impera en la capital del estado: Un muerto por disparos de arma de fuego en el estacionamiento de Toks oriente, un atraco de 200 mil pesos saliendo de Bancomer y un asalto a la farmacia Guadalajara. Esto en un solo día más, de desgobierno de Carlos Morales Ojalá y escuchara la propuesta, y mejor se dedicara a comprar las vacunas que se puedan para apoyar a los trabajadores de la salud y a las familias desesperadas de Tuxtla. ¡Bien por Vicky Rincón! Se necesitan propuestas. A estas alturas para atender un problema tan grave. como el del COVID.

#ESPIRITU ORIENTAL SE APODERA DE MISOGINO ALCALDE. Ahora resulta que las inclinaciones escultóricas. de Carlos Morales Vázquez, mantienen una tendencia oriental. En la definición “de conejo”, le otorgo a un japonés Masafumi Osumi la elaboración de una escultura de la prosperidad y de la fertilidad, para que ocupe la fuente de La Jícara., cuando en Chiapas hay personajes de la talla de Gabriel Gallegos, del pintor Manuel Suásnavar o Robertoni Gómez.

#POR CIERTO PACO ROJAS Y CARLOS MORALES SE LICENCIA. Por cierto “Dios los hace y ellos se juntan”. Todo parece indicar que el dúo dinámico de Francisco Rojas Toledo como el propio Carlos Morales habrán de presentar sus respectivas licencias, para contender como candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Paco va por lograr su inclusión, aunque sea nuevamente como regidor plurinominal, “para no vivir en el error”, de nueva cuenta como regidor. Total ya le encontró el modo.

#EL ESTAFADOR CHEQUE ORDUÑA SE VA DEL PRI. Feliz, feliz se va Ezequiel Orduña al estilo del jibarito; loco de contento con su cargamento, después de haberse formado, educado y hasta profesionalizado como un “gran estafador maestro”, en el PRI. Deja su partido que lo ha protegido hasta el final, cuando “el cheque” ya debería estar en la cárcel acompañando a su ex jefa Rosario Robles. Que le vaya bien, que se tomen de las manos con tío Patro y que les vaya bonito. Tronco de cuadros. Por lo pronto el PRI ha hecho público que no podrá ser candidato de nada, Cheque Orduña precisamente por el tema de la Estafa Maestra.

#PERFIL DE LOS CANDIDATOS PRIISTAS 2021- ¿Qué les parece José Antonio Aguilar Bodegas para la diputación federal por Tapachula? ¿Julián Nazar por Villaflores?, ¿Mario Carlos Culebro por Comitán?, ¿Roberto Aquiles Aguilar Hernández?, y ¿Lorenzo López por San Cristóbal de Las Casas? ¿Oscar Alfaro para presidente municipal de Palenque?, ¿Francisco Plaza Quevedo por Pichucalco? Y ¿César Amín González por Tapachula? La Alianza “Va por Chiapas”, va por votos y los va a obtener, mientras que, Morena, todavía no da color con sus candidatos.

#JUAN SALVADOR CAMACHO POTENCIAL Y UNICO CANDIDATO PARA SCLC. – tras haber solicitado licencia como diputado local, Juan Salvador Camacho buscará ser candidato por unanimidad para la alcaldía de San Cristóbal. Está tejiendo fino para lograr además ser el candidato de la Unidad en la alianza por Morena.

#MORTIFICADOS EN LA ALIANZA PORQUE RUBEN ZUARTH DIO POSITIVO. – Sería preocupación existe entre los dos dirigentes más de la alianza “Va por Chiapas”, José Antonio Vázquez Hernández del PRD y Carlos Palomeque del PAN, ya que se han enterado de que Rubén Zuarth dio positivo en la prueba de COVID. Nuestra solidaridad para Rubén y se espera pronto recuperación.

#LUIS MANUEL GARCIA INTEGRADO A PROTECCIO NCIVIL. Una información generadora de alegría, es la que registra la incorporación del Dr. Luís Manuel García Moreno como titular de los programas y acciones de la Secretaría de Protección Civil. Sigue siendo un éxito el trasplante de los pulmones, que le ha permitido sobrevivir al coronavirus. Muchos éxitos Dr. García Moreno.

#MALENA PANIAGUA COMPETIRA CON SOCRATES GALENO EN JALTENANGO. – Ya que dice que las encuestas le favorecen, quiere ser candidata por Morena en el municipio de Ángel Albino Corzo, María Elena Paniagua. De confirmarse estaría contendiendo en contra del candidato de “Va por Chiapas”, el profesor Sócrates Galeno Robledo, ex alcalde de este municipio. Por lo pronto la famosa (no para bien) Carmela Fernández actual alcaldesa, deja entrever que podría inclinar la balanza en favor de su candidato del verde, pues ella aun cuando ya no esta tan empoderada como en la anterior administración que se decía llamar “la consentida” del gabinete, buscará ser postulada como diputada local, así que deberán amarrarle las manos.

#VERITO RODRIGUEZ AL EQUIPO DE CLARA LUZ EN NUEVO LEON. – Nos da mucho gusto saber que, en los próximos días, habrá de incorporarse nuestra compañera comunicadora de “grandes vuelos” de la Torre Digital del Diario Multimedia, Verónica Rodríguez al equipo de trabajo de su amiga Clara Luz Flores, candidata de la alianza Partido Verde Ecologista de México y Morena para gobernar Nuevo León. Se le desea el mejor de los éxitos. Experiencia como servidora pública y como comunicadora. Colaboradora nuestra de grandes resultados y éxitos.