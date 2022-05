Asesoría Legal

Concesiones y Movilidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México llevó a cabo un estudio en el Estado de Veracruz y otros Estados del país acerca del tema de transporte público, falta el Estado de Nuevo León y otras partes de la zona norte.

En el Estado de Veracruz es denigrante el servicio que prestan los urbaneros y taxis, son unidades demasiado antiguas, son latones en pocas palabras que circulan en el mencionado Estado, en base a ello, Mercadotecnia de México aprovechó para solicitar 4,500 concesiones y prestar el servicio de transporte público en el Estado de Veracruz al menos para rutas locales, equivalente al interior de los municipios de dicho Estado, sin embargo, la petición fue rechazada por el Subdirector de Transporte Público del Estado de Veracruz, el funcionario de nombre Aureliano X X sin sustento ni fundamento solo tomó la decisión de negar las concesiones o permisos para mejorar la movilidad en tan importante Estado, la cuestión es que lo negó por simple lógica y desconozco en que se haya sustentado para negarlo, de hecho, a nivel nacional se habla que Veracruz el transporte lo tiene monopolizado, pero no quiero dar más detalles al respecto, solo que Veracruz no quiere tener avances tecnológicos ni de ninguna otra cuestión, el objetivo de tal solicitud a varios Estados del país es para mejorar el servicio de transporte público el cual se encuentra totalmente deficiente y las autoridades encargadas no saben sus funciones o no hacen nada al respecto por mejorar la calidad de la movilidad.

Por décadas los diversos gobiernos mal acostumbraron a los transportistas a monopolizar el transporte, la gente en varias ciudades como la CDMX siguen colgados como moscas de los barrotes exteriores de las unidades arriesgando su propia vida sin que ninguna autoridad haga algo al respecto, de igual manera, se le mandó un oficio a la Senadora Patricia Mercado, Presidenta de la Comisión de Movilidad del Senado de la Republica y ni siquiera ha dado respuesta al mensaje entregado a su correo institucional ya que los asesores y las secretarias son las que tienen el control del correo institucional y son los que deciden las situaciones, los Senadores solo están de membrete, porque son otros los que mandan en sus oficinas, pero esos otros ni siquiera saben lo que hacen y le dan en la torre a los oficios girados a los diversos Senadores.

Lo cierto es que como lo dije oportunamente en mis columnas, deseo revolucionar el transporte público, ya he enviado proyectos de unidades innovadores para transportar a la gente en general, algo totalmente innovador y es lo que va a revolucionar al transporte público en todo el país, sin embargo, la corrupción, ignorancia y falta de interés del gobierno y de los transportistas es lo que mantiene estancada a la movilidad para mejorarla, atinadamente digo que el Estado de Veracruz no es apto para que se invierta, se viva ni se visite por ser un lugar inseguro, sin embargo, se tiene la esperanza de cambiar más adelante la situación, la pregunta es, ¿Cuándo?, los diputados federales y los Senadores que representan al Estado veracruzano no tienen ningún interés en que el Estado avance, y como prueba, adjunto la respuesta que fue rechazada del subtitular de Transporte del Estado de Veracruz.

Al Estado de Chiapas de igual manera se le solicitó concesiones para la explotación del servicio de transporte público y el objetivo también es mejorarlo, la diferencia de aquí es que no han dado ninguna respuesta, ya que el Titular de Movilidad del mencionado Estado es un viejo lobo de mar en materia del transporte pero no para bien, ya que el transporte público en Chiapas es muy deficiente, que pena muy grande que nosotros queremos revolucionar al transporte público y otros lo tengan súper monopolizado perjudicando al usuario que diariamente los aborda, deben ser más conscientes las autoridades de Movilidad y los empresarios transportistas, no hacen absolutamente nada por mejorar el transporte público, la corrupción los corroe, porque no hay otra explicación para informar por qué no ha mejorado la movilidad, no piensan en las personas de la tercera edad que tienen que estar bajo el sol esperando su transporte y todo porque no hay paradas con techo, a la autoridad le da igual, solo llegan a sus oficinas, negocian con los transportistas y se dejan corromper, a eso van nadamas a sus oficinas las autoridades de Movilidad, porque si en verdad hicieran su trabajo ya hubieran hecho trabajo de campo, no de escritorio, y es lo que se necesita, para estar tras un escritorio solo la secretaria, y el titular y sus empleados deben ir directamente a campo para verificar que efectivamente se esté trabajando en la movilidad, y de igual manera, para eso están los estudios técnicos, sin embargo, si los estudios técnicos lo hacen personas que solo siguen protocolos entonces el resultado no se va a saber, no se trata de vender las concesiones, se trata de hacer estudios y otorgar concesiones para trabajar y mejorar la movilidad, todo lo ven como un negocio los empleados y titulares de movilidad, los viejos socios del transporte público creen que es de su propiedad las concesiones, y no es así, las concesiones son de Gobierno del Estado y las unidades de los socios transportistas. Se prevé que Mercadotecnia de México mejore la movilidad en el Estado de Nuevo León y lo mejor, que los usuarios y usuarias disfruten de un transporte público digno, de primera, ya que el que está es un servicio deprimente y atrasado, unidades viejas que no cuentan ni siquiera con ninguna seguridad para el público usuario, los boletos que se le da al usuario es como un seguro del viajero, cosa que la mayoría de las empresas transportistas foráneas de segunda clase y locales urbaneros no lo hacen, de hecho, se debería legislar para que los taxistas den comprobante fiscal pues mucha gente presenta gastos y es ahí donde sol ose tiene que dar una cantidad al azar.

Las concesiones de transporte público se dan para explotar ciertas determinadas rutas ya sean locales o foráneas y los viejos empresarios del transporte hacen lo que quieren con las concesiones, las concesiones y permisos es para que salga beneficiado el público usuario.

Dentro de los planes de Mercadotecnia de México se tiene contemplado que todas las unidades del transporte público de Mercadotecnia de México sean de gas natural para evitar hasta un 95 % de contaminación al medio ambiente, se trata de beneficiar en todo, no de perjudicar como lo han venido haciendo los viejos transportistas desde hace décadas.