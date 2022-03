Asesoría Legal

Contra viento y marea

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los y las mexicanas luchan diariamente contra viento y marea, los papás se muestran preocupados en la mayoría de las ocasiones porque México no avanza en su economía, los comerciantes van al día, si no ganan no comen, así de fácil, Gobierno Federal solo piensa en sí mismo, en llenarse las bolsas de dinero para los funcionarios, para que Gobierno Federal tenga recursos económicos, sin embargo, Gobierno Federal no apoya a la gente en general, hacen como que ayudan a ciertas organizaciones, pero las que pertenecen a su partido político, de ahí en fuera, la política es debilitar a los demás, ese es el juego que se hace actualmente, la bola de payasos políticos pidiendo por un lado el voto para obtener poder y tener una vida asegurada mínimo por 3 años, por otro lado, la gente común no tiene dinero, no tiene apoyo del Gobierno Federal, mucha gente aún sigue enferma, no precisamente del coronavirus, sus enfermedades son variadas, cáncer, diabetes, etcétera, los hospitales del país carecen en su mayoría de medicamentos, que curioso que de la noche a la mañana la mayoría del país se puso en color verde, estúpidos, imbéciles jugando con la vida de la gente para que salgan a votar por idiotas que no hacen absolutamente nada por el país, México está totalmente estancado económicamente y esto, ya tiene 3 años así, por otro lado, la impartición de justicia es prostituida, metiendo a la cárcel a gente inocente por delitos falsos, un caso sonado fue el de la académica Natasha Montserrat que fue procesada y sentenciada por un Juzgado de Control de Cuautitlán, Estado de México, como un presidente de México se atreve a promover sus estúpidas mañaneras sabiendo que el país está más que hundido, de hecho, siempre lo he dicho, México es un país de gente ignorante, gente que sigue como idiotas a un pelele que no quiere el desarrollo del país, todas las dependencias de gobierno ponen trabas a los que hacen trámites para tener un avance económico, los y las mexicanas luchan diariamente, se ha incrementado la pobreza en el país, la gente se endroga con dinero y lo paga como puede, incluso, han llegado a quedar mal en sus pagos por la falta de empleo, y los que se auto emplean son retirados del área publica por estorbar intereses del Gobierno y de quienes piden por retirarlos, todos tienen derecho a ganar dinero lícitamente, hay varios ejemplos, se ha enviado al Gobierno de Jaime Calderón el Bronco un escrito para promover mejor la movilidad y hablar otros temas importantes con este peculiar personaje, sin embargo, temo decir, que su gente administrativa que trabaja para el Gobernador de Nuevo León son personas que no saben sus funciones, gente sin aspiraciones ni visón alguna, son los clásicos que solo gozan las mieles seis años y después de ello terminan trabajando en cualquier despachito porque su capacidad no da para más, hablo de hombres y mujeres del Gobierno de Nuevo León, gente verdaderamente mediocre con un pensar de empleados y gatos corrientes, por ejemplo, la de correspondencia no sabe sus funciones y pasa los documentos a otras dependencias que nada tienen que ver, creo son personas que no piensan y mucho menos tienen iniciativa alguna, un Gobernador así como va querer aspirar a una presidencia de la republica si está rodeado de gente mediocre, en Tuxtla Gutiérrez pasa lo mismo, el presidente municipal del mencionado municipio no dio las facilidades para que hubiera un mejor desarrollo económico, al contrario, se incrementó la delincuencia, tan solo Movilidad del Estado de Chiapas solo le da autorizaciones de trabajar el transporte a sus más allegados, las peticiones ni siquiera son contestadas, el titular de Movilidad debe ser removido anualmente de su cargo y llegar otro en su lugar, de hecho, Mercadotecnia de México está promoviendo que la permanencia de un titular en Movilidad sea únicamente de un año, no más tiempo, para de esa forma evitar actos de corrupción, rotar al personal administrativo es bueno, que no haya gente de base ni de confianza, hay quienes quieren prestar un mejor servicio de transporte urbano, foráneo y rural, sin embargo, México sigue en los tiempos de antes, el servicio de transporte público está monopolizado, México está estancado gracias a tanta y tanta corrupción, todo va contrario a lo que indican las leyes, pero, lo vuelvo a repetir nuevamente, México es un país de gente ignorante, los funcionarios y personas en general son unos verdaderos ignorantes, ignoran las leyes y por eso se permiten muchas cosas, las madres solteras no aspiran a mucho en un mugroso y corrupto país como México, que vergüenza haber nacido aquí, de verdad, los estúpidos se atreven a festejar el día de la independencia, el día de la revolución, el día de la Marina, el día del Soldado, el día del maestro, del padre, de la madre, de que sirve por ejemplo haber decretado el día internacional contra el trabajo infantil, solo son letras, si en verdad quieren festejar el día de la independencia entonces, liberen a su pueblo de las deudas del INFONAVIT, si quieren festejar el día de la Revolución entonces de las áreas verdes que el gobierno tiene regalen y obsequien tierras a quienes no la tienen, si quieren festejar el día del maestro, entonces incrementen sus salarios de ellos, si quieren festejar el día del padre, entonces permitan la apertura de grandes fuentes de empleo a quienes quieran asentarse en nuestro país para que ellos lleven el sustento a sus hogares, si quieren festejar el día de la madre, entonces hay que reestablecer las guarderías y entregar salarios rosa, y los bebés que estén muy bien cuidados, si quieren festejar a los niños, entonces decretar leyes a beneficio de ellos y que los DIF del país se pongan a trabajar para que vayan a las escuelas a impartir cursos diversos y terapias psicológicas a niños y niñas maltratadas, si quieren recordar el 12 de junio como el día internacional contra el trabajo infantil entonces lanzar spots como campaña para combatir y erradicar totalmente la explotación infantil, bola de payasos mugrosos políticos de quinta, yo puedo enseñarles si quieren como hacer una campaña con palabras que harán verdad, no mentiras como las que anduvieron diciendo en lo largo de sus campañas, cuando quieran temas diversos pregúntenme y les digo, estúpidos, enoja de verdad, la pobre gente luchando contra viento y marea, mientras otros gozaran dentro de muy poco las mieles del poder.