Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Contundente presencia de Estados Unidos en México

Es habitual que los medios de comunicación tengan que rescatar los detalles de visitas de gran relevancia para la política mexicana a través de medios extranjeros. No fue hasta que en Estados Unidos se dieran a conocer los temas tratados en la visita de altos funcionarios norteamericanos a nuestro país que los pudimos conocer. Existe históricamente un gran problema en la oficina de comunicación del gobierno en todas sus áreas, pareciera que ante situaciones delicadas se elige guardar silencio como si éste pudiera seguir manteniendo la idea de que vamos muy bien. La situación de violencia y el fortalecimiento de grupos delictivos con gran alcance bélico y con capacidad de extensión casi a todo el territorio mexicano, tienen de puntas al gobierno de Biden. Prueba de esto es el número de visitas que hemos recibido de manera sorpresiva de funcionarios de altísimo nivel y relevancia respecto a la Seguridad Nacional de su país, sin contar la pasada visita de la Vicepresidente Kamala Harris. La comitiva que llegó a México, sin que hubiera estado en ninguna agenda binacional, estuvo conformada por prácticamente los responsables de la Seguridad Nacional de los EU. Es evidente que la preocupación del país vecino no sólo se centra en los migrantes, están focalizando su atención en la falta de contención de violencia y extensión de cárteles de narcotráfico. Iluso pensar que la presencia por segunda ocasión en este mismo año del Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y del Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, acompañados, nada más ni nada menos, del asistente personal del Presidente Biden, quien es director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, corresponde sólo a una visita cordial, resultado de la buena relación entre ambos países para tratar el tema de apertura de la frontera y el incremento de migración a los EU, cuando se sabe de la ríspida relación que existe entre el director de la DEA y el gobierno de México, a tal grado que se encuentran en pausa los convenios de colaboración que existían antes de la llegada del presidente López Obrador. Aunado a todo esto, llama mucho la atención la reunión entre el Fiscal General Gertz Manero con Alejandro Mayorkas y con el Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, reunión que nunca fue informada por el gobierno mexicano y que da mucho de qué hablar precisamente por la manera en que se oculta de la luz pública. Es evidente que EU no está conforme con la manera en la que se está atendiendo el problema de Seguridad en nuestro país, ve con preocupación que a pesar de la gran militarización no bajan los índices delictivos y sí se fortalecen capos en la vida pública, generando ingobernabilidad en donde quienes mandan son las balas y no la autoridad. La complacencia del gobierno en la creación de autodefensas ha sido aprovechada por criminales, es el caso del abuelo, conocido narcotraficante y fundador de autodefensas, quien por haber sido entrevistado por Azucena Uresti, la periodista haya sido amenazada de muerte por el CJNG. Es inadmisible que el gobierno permita estas amenazas y el empoderamiento de criminales cediéndoles el espacio para entregar regalos y ayuda a pobladores que terminan protegiéndolos. Veremos si estas visitas son lo que necesita el gobierno de Morena para cambiar de inmediato la estrategia y restablecer el orden en el país.

DE IMAGINARIA

La nueva figura de Comandante del Ejército Mexicano, que por primera vez se encuentra en el organigrama de SEDENA y que será ocupada por el Gral. Eufemio Alberto Ibarra a quien deseamos mucho éxito en esta nueva posición, no deja de sorprendernos y llenarnos de curiosidad de cuál será su nivel de responsabilidad. Comandante Supremo es el Presidente, el Alto Mando el Secretario de la Defensa ¿El nuevo Comandante del Ejército Mexicano sigue en esa línea?