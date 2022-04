Poder y Dinero

Covid: otra emergencia mundial

* Ómicron, está fuera de control * Brote en el gabinete * Mienten al decir que solo son 342 casos * México, regresará López Gatell *Otra vez a confundir a la sociedad * Desabasto de medicamentos en farmacias * Monreal, distanciado de AMLO * Evita SRE conflicto por Nicaragua

El que quiere ser tirano y no mata a Bruto y el que quiere establecer un Estado libre y no mata a los hijos de Bruto, sólo por breve tiempo conservará su obra.

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano

Víctor Sánchez Baños

Amanecí el primero de enero de este año, con una prueba que dio positivo de Covid19. No tuve, en ese momento, síntomas graves, sólo malestar en la garganta y con dolor de cabeza, así como temperatura de 38.2 grados.

De ahí en adelante apliqué todas las medidas que me recetó la doctora Silvia Colmenero, inmunóloga, y el aislamiento fue fundamental. Materialmente, toda mi familia resultó infectada y, fue necesario comprar cócteles de medicinas, vitaminas y alimentos, para enfrentar el coronavirus.

Afortunadamente, cuento con los recursos suficientes para enfrentar esa pandemia.

Por ello, reflexiono sobre la manera como enfrentará la crisis sanitaria el resto de los mexicanos enfermos.

Las cifras son realmente impactantes. Se estima que el número de contagiados por esta nueva variante, estaría en el orden del millón o muchos más enfermos en esta oleada, la más importante.

No existen estadísticas debido a que los hospitales regresan a los enfermos a sus casas para que ahí sean atendidos por médicos privados. Además, sobre eso no toman datos, ni mucho menos se tiene una referencia para darle seguimiento.

Por ello, se estima que el número de contagiados que da el gobierno, pueda dispararse unas ¡50 veces!

Los contagios no están para mantenerlos en secreto por un gobierno que en materia de salud, es un fiasco y una nulidad. Es importante darle seguimiento, lo que no nos dan las autoridades.

La amenaza del Presidente López Obrador, para que vuelvan las conferencias de prensa vespertinas de Hugo López Gatell, es para poner los pelos de punta a la sociedad mexicana.

Simplemente, López Gatell, un activista del socialismo estalinista, demostró incapacidad y distorsión de la verdad y los protocolos para enfrentar la pandemia de Covid19.

Peor que la Chimultrufia, un día dice una cosa otro día dice otra contraria. En lugar de orientar a la población la confunde y convierte la enfermedad en un auténtico laberinto informativo, que habría provocado la muerte de miles de personas en el país.

Ómicron es una cepa que a pesar de ser “leve” no deja de ser peligrosa. Por ello, las medidas de higiene y de sana distancia, así como el uso de cubrebocas, volverán a convertirse en el chismorreo generado por la carencia de severidad profesional, científica y política de Hugo López.

En estos momentos, vivimos otra emergencia sanitaria a nivel mundial y con severas implicaciones en México.

Aquí vemos el reinicio de la saturación de hospitales y otro factor delicado: la falta de medicinas en las farmacias particulares y el sector salud pública.

Ante un panorama de esa magnitud, el gobierno de López Obrador, tiene la responsabilidad de mantener el abasto de medicamentos en los sectores público y privado; incrementar la aplicación de pruebas de Covid; abrir, una vez más, las camas para atención de enfermos graves de Covid y el humanizar el trato para los enfermos y sus familias.

Estamos observando en varias partes del país, que el maltrato a los enfermos es cotidiano y, lo peor del caso, es que los enfermos no tienen el dinero suficiente para atenderse en farmacias o médicos privados.

López Gatell no es garantía de mejorar la atención a los enfermos, ni de dar soluciones ficticias o imaginarias.

Tenemos una grave crisis sanitaria en el peor momento que sigue encabezando los esfuerzos López Gatell, un incompetente funcional. Infectados están varios funcionarios gubernamentales a nivel secretarios de despacho.

PODEROSOS CABALLEROS

MONREAL DISTANCIADO A AMLO

El distanciamiento del líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, con el presidente López Obrador, se debe a una intriga palaciega, debido a la derrota que sufrió Morena en la alcaldía Cuauhtémoc. Dijo que no le preocupa no ser presidenciable, pero existe un sentimiento de abandono, ya que el presidente al mencionar a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, los fortalece. Estratégicamente, el Presidente no debe ver como enemigo a Ricardo, ya que es un instrumento del partido en el poder para lograr objetivos legislativos importantes. Si quieren buscar chivos expiatorios para el fracaso de la contra reforma eléctrica, no están en el Senado, sino en Diputados.

NICARAGUA, PAPA CALIENTE

Una decisión tibia, tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego que el canciller Marcelo Ebrard, ordenó que fuera a la enésima toma de posesión del dictador Daniel Ortega, como presidente de Nicaragua, un funcionario de quinto nivel. De esa manera tienen presencia con el dictador, y evitan que Estados Unidos se moleste por presencia del mismo titular de Relaciones Exteriores o de un funcionario de alto nivel. Se trata del jefe de la oficina de SRE, en Managua, Ramiro Ayala. Ni siquiera estuvo el subsecretario de América Central. Señales evidentes de respeto al gigante del Norte.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

OMA

El Aeropuerto Internacional de Zacatecas General Leobardo C. Ruiz, se ajusta a la Política de Sustentabilidad del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que preside Diego Quintana Kawage. Mediante esta iniciativa, se crean aeropuertos con infraestructura y servicios de calidad basados en: el respeto a los derechos humanos, la mitigación del impacto ambiental. Además, buscan el cuidado de la calidad de vida en el trabajo y el equilibrio en el uso de los recursos económicos, sociales y medioambientales. Entre las acciones que llevan a cabo en este rubro se encuentran: Mitigar el impacto a la biodiversidad, como resultado de sus labores Concientizar a los empleados sobre la importancia y beneficios que tiene la protección y conservación de la biodiversidad en los aeropuertos y áreas circundantes. identificación de las especies de flora y fauna presentes en los aeropuertos, con el objetivo de establecer las prioridades de conservación.

