Asesoría Legal

Crear empresas y ser visionario(a)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Hay que tener visión, creación, imaginación y obtener el conocimiento para crear empresas exitosas, en nuestro país la edad media es de 80 a 82 años de edad, hay personas que durante su vida se enferman de diabetes, son hipertensos, padecen del corazón, y no llegan siquiera a los 80 años, quedan entre los 55 a 65 años debido a sus enfermedades, con la pandemia muchos terminaron de morirse estando enfermos, muchas personas llegan a nuestro mundo, crecen, estudian, ingresan como empleados a ciertas empresas, se vuelve rutinaria su vida al grado que solo es trabajo – casa, casa – trabajo, y así por muchos años, envejecen y esperan la pensión para terminar de esperar la muerte unos años más tarde, esa es la vida promedio de una persona mexicana, varias personas en nuestro país se fijan metas, tener un trabajo, compran un terreno, construyen una casa de 2 recamaras poco a poco según van obteniendo sus ingresos, y quien tiene un poco más de visión pone una tiendita de abarrotes, una taquería o una papelería, solo esperan clientes y el resto de su vida es tranquila sin ninguna complicación mental, les salen canas y se convierten en los clásicos “don Chucho”, “Doña Tere” “don Güero”, “los Compadres”, “el cuñado”, etcétera, así se llaman los negocios, en eso termina su vida, envejecen, mueren y en ocasiones dejan un legado de sus tienditas a sus hijos y nietos que no estudiaron.

Crear una marca, una empresa conlleva muchos compromisos, alinearse a los requisitos que gobierno pone por medio de los permisos que otorgan las presidencias municipales y darse de alta en el SAT, pagar impuestos, pero algo más importante, saber llevar un buen control interno administrativo de gastos en ingresos y egresos, en muchas ocasiones se empieza desde abajo, vendiendo algo y si la persona es visionaria entonces su producto lo colocará en todas partes de nuestro país y del mundo entero, la clave también es rodearse de gente positiva y productiva, implementar la mejor herramienta de los negocios en general, la mercadotecnia, todo va tomado de la mano, capacitaciones, fijar metas, conseguir la producción establecida, crear proyectos para un producto, dar de alta en el SAT a los empleados para que generen derechos y prestaciones a como lo marca la Ley Federal del Trabajo, ser lo más transparente posible en materia de negocios, un empleado que presta sus servicios a una empresa y son remunerados con prestaciones de ley, entonces, toda la vida estará en su empresa, lo que busca la mayoría de las personas son las prestaciones para proteger a su familia, esa es una de las claves para ser también un exitoso empresario, obviamente conlleva pagar a instituciones como el SAT, INFONAVIT, IMSS, etcétera, pero lo importante es, siempre cumplir.

Antes de iniciar una marca se realiza un estudio de mercado para medirlo, seguido de una prueba piloto, mercadeo en general, probar primero el producto con los consumidores sin la marca, acto seguido, una segunda vuelta de otro estudio de mercado a quienes se les haya dejado el producto, si se llega a la meta entonces, se crea la marca, se investiga primero el nombre de la marca ante la Secretaría de Economía ya sea por medio de un notario o acudir físicamente a las instalaciones de dicha Secretaría, en caso de no estar registrado, darlo de alta inmediatamente y cubrir los requisitos que pida gobierno, uno de los objetivos principales es posicionar el producto o la marca entre los consumidores, pero algo más importante aún, establecer contacto con PROFECO para demostrar que su producto es lo que indica la marca y pedir mediante escrito que le pongan a la marca “Producto seguro” y abajo la palabra PROFECO, obviamente de ese acto administrativo se encarga la dependencia mencionada, con esto, las personas tendrían mayor confianza en comprarlo, y ¿Por qué no? Rebasaría a los productos ya establecidos de consumo masivo, cuando de un producto se trata, hay que demostrar siempre de que se encuentra hecho, PROFECO cuenta con laboratorios para verificar si es cierto o falso lo indicado por la etiqueta, nunca es bueno engañar al consumidor, esto al final tiene sus consecuencias, millonarias multas por parte de PROFECO, y eso, es lo que hay que evitar siendo claro y transparente, crear empresas y ser visionario cuesta mucho tiempo, energía física, pero aún más, la mental, porque siempre hay que estar ideando como ganarle a la competencia, la cual, es buena, nunca es bueno envidiar a las demás marcas, al contrario, hay que luchar diariamente para ver la forma de cómo generar el doble de ingresos del día anterior, crear un grupo de personas entusiastas, con ideas frescas, con mucha iniciativa y muchísimas ganas de que ellos tengan sus propios negocios basados en el que se va a hacer, ese grupo de personas es dedicadas únicamente a diseñar proyectos sobre el producto o el servicio, no se trata de abrir un local y echarle ganas, se trata de diseñar primero el proyecto, estudiar el campo y a los consumidores de productos y servicios, se trata de incrementar la economía en nuestro país dando un buen ambiente de trabajo a las personas con todas las prestaciones de ley, ser empresario, no solo es de palabras, es de mucho trabajo y esfuerzo en equipo con personas trabajadoras o familiares entusiastas, incluso, se trabajan horas extras o casi las 24 horas los 365 días del año, crear empresas es un gran esfuerzo, pero, vale la pena porque tu familia estará asegurada siempre y cuando pongas empeño en ello diariamente, hacer lazos con productores es importante porque el producto te cuesta más barato cuando haces grandes cantidades, no conviene comprar a intermediarios ni en tiendas de autoservicio, sino, directamente, cuando de servicios se trata es exactamente lo mismo, siempre hay que trabajar para innovar la marca y posicionarla lo más alto que se pueda con el personal administrativo más entusiasta con iniciativa.

En la actualidad es difícil encontrar personas que tengan iniciativa por su situación económica o sus problemas familiares, pero, el trabajo hay que verlo como terapia, no como trabajo, las cosas nos salen muy bien cuando de paciencia se trata, avanzar a pasos agigantados por encima de las demás marcas con las mejores estrategias mercadológicas, hacer una buena mancuerna entre negocios internacionales y la mercadotecnia es lo mejor no solo para nuestra nación y que progrese, sino, para el mundo entero, tu segunda casa es tu empresa, no se trata de trabajar solo 8 horas o menos como un funcionario, es trabajar el triple, la empresa es una autentica casa.