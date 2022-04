Puntos Fiscales

Créditos hipotecarios en México

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, es para mi muy grato poder saludarlos como cada semana, el tema relevante radica es que en México de cada 10 créditos hipotecarios que se contratan, 9 están a tasa fija y ello es muy lógico derivado de una serie de ventajas y en cierta forma porque está más acorde a la realidad económica de quienes pueden comprobar ingresos para pagar un financiamiento y así poder comprar una vivienda, la gran facilidad es que en una tasa fija será la misma durante todo el tiempo que dure el crédito, por ello es muy importante la información que se le habilita la información al cliente, por lo general, el querrá la certeza y seguridad en cuanto al monto total de la hipoteca, en ello implica saber el saldo definitivo de la deuda contraída, pero aunque usted no lo crea algunas personas contratan una tasa variable. En la venta de casas hay tres factores que el cliente, a menudo, no considera y puede ser por las famosas letras chiquitas en los anuncios de los bancos, los cuales tendrá que cancelar con un porcentaje menor, en ello podemos encontrar el seguro de desempleo que es aquél que se usa para proteger el crédito hipotecario del cliente en caso de que quede desempleado, se activa cuando ya no tiene trabajo y debe conseguir otro lo más pronto posible, el seguro de vida es un seguro que por ley pagan todos los clientes para liberar la hipoteca en caso de fallecimiento y así proteger su patrimonio, y el seguro de daños que consiste en el seguro que se paga para proteger la inversión del cliente en caso de un desastre natural afecte a la vivienda, por lo que estos tres seguros se integran a la mensualidad de la hipoteca y muchas veces estos seguros cambian, modificando el precio de los pagos parciales, aunque en realidad sus incrementos no son escandalosos y casi siempre son por los ajustes naturales de la economía, por lo que no debe confundirse con el pago a capital. Debemos tomar en cuenta la inflación para poder decidir el crédito hipotecario más conveniente, ya que se ha suscitado que la inflación explica por qué en los últimos años de una hipoteca a 15 años, por ejemplo, el monto de la mensualidad se elevó hasta en un 50%. Ahora bien, en relación al crédito hipotecario vía Infonavit es necesario conocer que para los derechohabientes existe una tasa de interés máxima anual del 12 por ciento, esto quiere decir que el monto final de la deuda hipotecaria llevará incluido un 12 por ciento, aparte del préstamo, que aumenta los montos mensuales a pagar a diferencia de las tasas de interés de los créditos hipotecarios del banco, por otro lado, varían de institución en institución y en función del monto de financiamiento que otorguen a sus usuarios. Para elegir el tipo de crédito hipotecario que mejor se adecúe a las necesidades del inversionista, será necesario analizar su capacidad de adquisición y la disposición que tendrá al ver su deuda aumentar dicho porcentaje. Una de las ventajas del Infonavit es que el derechohabiente puede elegir, de entre cinco créditos para adquisición, el que mejor se adecue a sus necesidades. Asimismo, este organismo fiscal autónomo ofrece préstamos para construcción, remodelación y para pagar deudas hipotecarias adquiridas con bancos u otras instituciones, los créditos hipotecarios Infonavit mantienen una tasa anual fija sobre saldos insolutos, se adquieren a través de aportaciones patronales y pueden solicitarse en compañía de un cónyuge. Las instituciones bancarias también tienen una gran cantidad de opciones hipotecarias que ofrecer a sus clientes, es importante que los beneficiarios tomen en cuenta las distintas condiciones que los bancos requieren para otorgar un préstamo, nunca se vaya con la primera propuesta bancaria, analice las diferentes opciones de créditos hipotecarios y si usted es derechohabiente no dude en consultar los lineamientos del INFONAVIT, espero que con esta información se aclare las dudas que a lo mejor tenía. Agradezco la atención prestada a esta columna de tema generales y no dude en escribirme si requiere algún tema en especial.