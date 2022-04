Puntos Fiscales

¿Criptomonedas en México?

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Es para mí un honor poder estar como cada semana en este prestigiado diario compartiéndoles temas de interés general, y a raíz del señalamiento tajante del todavía Secretario de Hacienda Arturo Herrera que el uso de criptomonedas en México no está autorizado en nuestro país derivado del comunicado vía Twitter en el que el Magnate de la Televisión Ricardo Salinas Pliego señaló que el bitcoin es una buena forma de diversificar el portafolio de inversión, antes de abundar en el tema es de llamar la atención que el actual gobierno esta muy al pendiente de las redes sociales de personajes importantes en los diferentes sectores sociales, derivado del auge de los medios electrónicos de información que van dejando una estela de opiniones contradictorias de tema relevantes en México, es por ello que lejos de preocuparse por responder simplemente ideas encaminadas a una plataforma económica y financiera se debiera prestar más atención a la realidad diaria, pero bueno, siguiendo con el tema el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, advirtió que el uso de criptomonedas no está permitido en el sistema financiero del país. Ello en un comunicado emitido por esa dependencia que encabeza en el que menciona además que los activos virtuales no constituyen una moneda de curso legal en México ni tampoco son divisas bajo el marco legal vigente, y es que si se retoman los avisos pronunciados en los años 2014, 2017 y 2019, en donde se previno sobre los riesgos asociados a la utilización de esta divisa como medio de cambio o como depósito de valor, tendremos que recapitular que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya han indicado que las instituciones financieras del país no están autorizadas para realizar y ofrecer al público transacciones con activos virtuales, tales como Bitcoin, Ehter, XRP entre otros, y aunque podemos observar algunas publicidades que invitan a invertir en activos virtuales, debe quedar claro que el riesgo lo asume totalmente el inversionista, y en el caso para aquéllas instituciones que omitan dicha recomendación serán responsables por las infracciones a la normativa que ello ocasione y quedarán sujetos a las sanciones aplicables. Con este mensaje con dedicatoria, se le cerró el optimismo a Ricardo Salinas Pliego en el que Banco Azteca estaba en camino de aceptar criptomonedas. Es por ello la importancia de manejar adecuadamente las redes sociales que si bien algunos empresarios con tal de realizar una publicidad a sus negocios emiten opiniones de algún tema político, en el presente caso considero que lejos de publicidad fue una forma de presionar al gobierno de México para regular las monedas virtuales que poco a poco empiezan se toma como una novedosa forma de pago en el internet, y mientras no este regulado por los vacíos legales que existen se puede contemplar como una forma de evasión de impuestos, además que, las criptomonedas con mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica no tienen valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos futuros que podrían determinar su valor, otra de las desventajas que puede considerarse es que su valor es muy volátil, por lo que son considerados como especulativos. Algo que deja este tema es que también el gobernador de Banxico Alejandro Díaz de León quien por cierto tiene los días contados, señaló que el organismo autónomo que representa no respalda ninguna criptomoneda ni tiene permitido financiar posiciones apalancadas. Agradeciendo de antemano su lectura de esta columna de tema generales, no esta por demás recordarles que me pueden escribir a mis redes sociales en el caso solicitar de algún tema en especial, si dios no los permite nos estaremos leyendo la próxima semana.