Asesoría Legal

Custodia legal y pleitos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante que los padres no discutan frente a sus hijos, tienen que buscar mejor solución a sus problemas conyugales, si ya no quieren estar juntos entonces lo correcto es alejarse, o bien, la otra alternativa es buscar ayuda psicológica para llevar una mejor calidad de vida, en un juicio de Custodia de los menores el problema se canaliza directamente a los impartidores de justicia (Juez), para que, con el apoyo del DIF tras una evaluación a los padres y a los menores el Juez tenga elementos suficientes y decidir con quién se queda el o la menor, los niños y niñas no pueden convivir con una persona desestabilizada emocionalmente por mucho que digan que es el padre o la madre, ambos, son iguales ante la ley, antes, los jueces actuaban por simple lógica, casi siempre se decidía que quien debería de tener la Custodia de los menores era la madre por ser mujer, pero, en realidad, dichas sentencias no estaban sustentadas en absolutamente nada, de hecho, hay muchas mujeres madres que solo usan a sus hijos como mercancía para sacar dinero a sus papás, aun y con ello, ni siquiera le permiten la convivencia con sus hijos al padre, negando todo derecho que él tiene, muchas mujeres madres usan el dinero para sus cosas personales y no para sus hijos llevando con ello una mala alimentación para los menores, ya que la autoridad impartidora de justicia no exige cuentas claras a los cónyuges que reciben la pensión alimenticia.

Cuando un cónyuge se queja ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal del Estado al que corresponda de que hubo una mala impartición de justicia y agotaron todos los recursos, casi siempre el Consejo de la Judicatura se niega a observar y revisar el expediente mal impartido por un juez diciendo que los jueces gozan de autonomía y que ellos no pueden intervenir, en sí, debe haber cambios a las leyes mediante los legisladores, lamentablemente, los que están como titulares en el Poder Judicial de cada Estado y los Diputados locales casi siempre son amigos y no van a legislar para que se observen o investiguen los expedientes que están fuera de toda legalidad, los funcionarios judiciales no se dan cuenta que agreden los derechos de los menores y que son los que a final de cuentas salen afectados por una mala impartición de justicia, para que un juez otorgue la custodia a uno de los cónyuges, ésta, debe estar respaldada por personal del DIF que protegen los derechos de los menores, obviamente de igual manera se debe insertar en el expediente los resultados de las terapias psicológicas recibidas, esto solo lo debe hacer personal psicológico de gobierno, no particular, la mayoría de jueces actúan por simple lógica, de hecho, actualmente en materia legal está mal que los menores de 12 años decidan con que padre irse y los que tienen menos de 12 años los jueces son quienes deciden pero lo hacen en la mayoría de las ocasiones dolosamente sin haber escuchado las palabras del menor, hay menores que son maltratados por sus padres, en la mayoría de las ocasiones es la madre quien agrede más a sus hijos que el papá, todo menor debe ser escuchado ante un juez para que éste a su consideración pueda decidir y tener los elementos suficientes para poder dictar sentencia, se debe garantizar el interés superior de los menores de edad, que ellos decidan con quien deben convivir y con quien no, pero, sin ninguna manipulación, la mayoría de las madres por lo regular son las que más manipulan a sus hijos y los ocupan para sacar cierto dinero al padre que solo le quede la custodia compartida, los menores deben convivir con ambos, lo más correcto que un juez debe hacer es enviar a terapias psicológicas a los cónyuges antes de dictar una sentencia, lo anterior, para que lleven una mejor calidad de vida o bien se den cuenta de algunas cosas que no sabían, es importante decirles que deben convivir más con los menores, y es que, cuando una relación de pareja termina los que salen afectados son los hijos e hijas, cuando los menores no conviven con alguno de los padres pueden enfrentar una serie de problemas psicológicos, emocionales y sociales.