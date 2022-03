Asesoría Legal

De Chiapas Para El Mundo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Si hablamos del lugar más tranquilo del país, ese es Chiapas, las personas viven más años por varias razones, alguna de ellas es porque ellos no se estresan ni casi nunca andan mal humorados, la segunda, la gente de Chiapas es muy trabajadora, de hecho, en la frontera sur realizan negocios internacionales entre productores de banana, cacao, café, mango, etcétera, Chiapas tiene la mejor mano de obra no solo de nuestro país, sino del mundo entero, y me atrevo a decirlo así porque muchos países han querido copiarle sus productos que artesanalmente se hacen, hay otros países como Francia que una señora llegó a Chiapas y contrató a dos mujeres indígenas para que les enseñara a hacer productos artesanales, ésta se copió y se fue, ahora se anuncia en las redes que los productos que vende son chiapanecos, pero bueno, no hay que verlo de forma negativa, sino que Chiapas es el mejor Estado del país, es el más tranquilo en materia de seguridad, lamentablemente la gente de Chiapas ha sido sometida y humillada por los retenes policiacos que se encuentran al interior del Estado y en los límites con Veracruz, del cual, a éste último retén lo investigamos por parte de Mercadotecnia de México y resulta que los elementos de la FGR, la Guardia Nacional, elementos del Instituto Nacional de Migracion, policía Estatal de Chiapas y las Fuerzas Armadas que ahí se encuentran, todas estas corporaciones actúan con prepotencia, arrogancia y violan los derechos de los pasajeros procedentes de Chiapas, incluso, han llegado a sacar sus armas a las personas, nadie se queja por temor a represalias, pero sería muy bueno que los Gobernadores del Estado de Chiapas el Lic. Rutilio Escandón Cadenas y el de Veracruz el Ing. Cuitláhuac García Jiménez con ayuda de ambos Congresos Locales, desmantelar totalmente el retén ubicado entre el Estado de Chiapas y Veracruz, así como desmantelar todos los retenes al interior de Chiapas, ya que la presencia policiaca arrogante y prepotente espanta las inversiones para Chiapas, es bien sabido que la mejor mano de obra y la mejor gente trabajadora está en Chiapas, hay otros lugares del país efectivamente que también son tranquilos, pero Chiapas aparte de ser tranquilo su gente es hospitalaria y trabajadora, hay muchísima diferencia, Chiapas ha mandado a otras partes del mundo el Ámbar, el cual es una resina de árbol fosilizada desde hace millones de años, también productos de cerámica y productos tejidos, parte de las artesanías son la cestería, alfarería, lapidaria, juguetería de los tiempos de antes tipo didácticos, la laudería, también hacen máscaras, de igual manera hacen la metalistería, este último es un metal fundido en moldes y el municipio que más lo produce es San Cristóbal de las Casas, el cual, son productos usados desde la época de la colonia, San Cristóbal, un lugar hermoso y tranquilo, un lugar 100 % turístico y donde en cualquier municipio también va a encontrar una variedad de dulces artesanales, dentro del trabajo de la talabartería encontrará actividades que hacen sobre salado de pieles, es un trabajo complejo que se hace con las pieles, de igual manera encontrará en el hermoso Estado de Chiapas talleres de madera en donde hacen muy hermosos artículos, como los muebles para el hogar y la industria, figuras decorativas, etcétera, y como lo decía anteriormente, tan solo de observar el ámbar una persona se enamora de todas las figuras hechas con este material, hay una súper variedad de artículos que las manos del Estado de Chiapas elabora para el mundo.

Chiapas limita con Guatemala, ambos países antes de la pandemia hacían muchos negocios, incluso, hasta parecía que los de Guatemala traficaban con artículos de primera necesidad comprados en México para que ellos lo pudieran vender en su país, es un trabajo que Mercadotecnia de México hizo en su momento, ninguna de las personas de ambos países traficaba con cosas ilícitas, simplemente la gente se gana la vida lícitamente vendiendo ciertos productos, sin embargo, la aduana de la frontera se pone algo difícil y concluyeron en cerrar la frontera por dos situaciones, los migrantes y la pandemia, yo en lo personal estoy a favor de que las fronteras se abran y que se expanda a más kilómetros las zonas de tolerancia para comprar productos, y es que, hay mucha gente desempleada del lado de Centroamérica y buscan productos a bajos precios en México para venderlos en su país, eso no es malo ni tampoco es ilícito, muy probablemente las aduanas han confundido el ejercicio de sus funciones, lo que se compra en Chiapas se vende en casi todo Centroamérica, Chiapas tiene muchísimos productos a precios muy bajos como es la banana, el mango, cacao, café que es el más consumido en varios países, y muchísimos productos más, las personas de las fronteras siempre han buscado la forma de ganarse la vida tal vez invirtiendo su poco dinero y lamentablemente las aduanas les roban sus productos comprados quedándoselos y sin darle opciones de recuperar lo comprado, tienen que “traficar” con ciertos productos para poder hacer de algún modo negocio y poder mantener a sus familias, los gobiernos de los diferentes países no entienden que deben dejar hacer sus negocios a la gente en general, si no los ayuda entonces que no los perjudiquen, hay familias que esperan a sus esposos con algo de dinero, ¿y qué pasa?, las autoridades aduaneras o la misma policía se los roba, se debe legislar a la voz de ya el abrir las fronteras y permitir que ambos países hagan negocios como ellos quieran, obviamente los grandes y medianos empresarios tienen que pagar impuestos y ellos lo saben, pero los que no tienen dinero buscan ganarse la vida para sustentar a sus familias, hay que permitir ciertas cosas pues se sabe que son licitas, la economía debe fluir, los gobiernos no ayudan a la gente desprotegida, al contrario, les quitan de una u otra manera, ¿de qué sirve que López Obrador les de apoyos económicos a la gente de la tercera edad si se los va a quitar por medio de recibos de luz alterados?, es mejor y aconsejable hacer tratos de negocios con los artesanos directamente, negociar con los productos y mandarlos por mensajería de un lugar a otro para que los vendan a buen precio en sus lugares de origen y puedan ganarse la vida y poder sustentar a sus familias, Chiapas tiene muchas riquezas naturales, la madera también es buena para hacer negocios, ya que Chiapas maneja diversas maderas preciosas para los mejores muebles elegantes, hay que ayudarse unos a otros, Chiapas tiene suficiente material para enviar a todas partes del mundo, hagamos que los negocios estén en movimiento.