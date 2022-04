Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Denuncian corrupción en el gobierno de Jerónima Toledo; además gana más que el Presidente López Obrador

Más allá de una gran dosis de cinismo y descaro puro es el que rodea a la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo, a quien se le señala que después de publicarse la cuenta pública del 2020, donde solo en el primer trimestre del año, en el rubro de ayudas sociales entregaron recursos por casi un millón de pesos al tesorero municipal y a otro individuo de nombre José López Cruz. De igual manera quedó al descubierto que en razón de salarios, la alcaldesa percibe casi 200 mil pesos mensuales, entre dieta y gastos de representación, 92 mil pesos más de lo que gana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Peor la historia no termina ahí, por su parte, el síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz, entre su dieta mensual y los gastos de representación percibe 154 mil 700 pesos, es decir 45 mil pesos más de lo que gana el mandatario federal. En lo que respecta a los regidores de la planilla que abanderó en las elecciones de 2018 al partido Morena, perciben un ingreso mensual de 147 mil 555 pesos, 35 mil pesos más que el jefe del poder ejecutivo federal. (Sic).

En los tres casos, además de representar un robo descarado del dinero del pueblo, es una burla para tanta gente que por el confinamiento al que fue obligado en 2020 por la pandemia del coronavirus se quedaron sin empleo, o los empresarios que vieron llegar la quiebra de su negocio y que al acudir al ayuntamiento para solicitar un préstamo, la respuesta verbal fue que no había dinero, porque ni siquiera tuvieron la cortesía de responder por escrito a las solicitudes que por esa vía les fueron entregadas. (Diario de Chiapas).

En el noticiero La Ciudad de Canal 5 del sistema de Diversicable se presentaron las evidencias de la corrupción donde se aprecia que solamente en los tres primeros meses de 2020, el desfalco a la hacienda pública municipal es de pronósticos reservados.

Una postal de grotescos escenarios en Chiapas sobre el manejo de los recursos públicos en los municipios que muestran que existe una galopante corrupción con alcaldes que se creen que son empujados por funcionarios estatales.

Llamado de los obispos de Chiapas para evitar la hostilidad, la descalificación y la violencia.

Este domingo –inicio de semana- el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, le dio lectura a un comunicado conjunto de los obispos de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y la capital del estado, en el que hacen un llamado al respeto y la paz en torno al proceso electoral de Chiapas. Los obispos de la provincia eclesiástica de Chiapas exhortaron a que los partidos políticos terminen con la polarización y la búsqueda de intereses personales que tantos problemas han ocasionado en la entidad. (Sic)

Señalaron los representantes de la Iglesia católica en esta frontera sur del país, que han constatado cómo a lo largo de los últimos procesos electorales se ha generado polarización y enfrentamientos, frutos de apasionamiento desmedido, que han derivado en violencia y muerte, e incluso en varias comunidades existe un gran dolor acumulado por muertes violentas de muchos ciudadanos en los últimos años, “estemos conscientes que no hay lágrimas estériles y que todas ellas son una silenciosa oración por la justicia y la paz que nuestro pueblo hoy tanto reclama”. Y se fueron al grano:

“Los obispos deseamos hacer un atento llamado a todos los candidatos, a todos los militantes partidistas y a todos los ciudadanos: juntos podemos hacer de la próxima jornada electoral un ejercicio ejemplar de ciudadanía, evitando la hostilidad, la descalificación o la violencia. Es una obligación moral ejercer nuestro derecho al voto. Todos debemos de participar en este importante ejercicio de responsabilidad cívica: jóvenes y adultos, mujeres y hombres, habitantes de zonas urbanas y rurales. Por eso, el bien de nuestras familias y sociedad exige nuestro voto consciente, responsable, libre y secreto”, enfatizaron. (Diario de Chiapas).

Invitaron a que el voto sea consciente con reflexión madura y profunda sobre la situación de los municipios y sus necesidades; “sobre los partidos políticos y su ideología; sobre las características de capacidad, de servicio y coherencia de vida de la persona de los candidatos. Nuestro voto será responsable si manifiesta un verdadero interés y compromiso en nuestra búsqueda del bien de la comunidad y no de intereses individuales y egoístas. Siempre debemos votar por lo que más conviene para el desarrollo integral de nuestros pueblos”, añadieron.

Al menos más de cuatro millones de votantes en el estado elegirán este próximo 6 de junio, a 163 cargos públicos, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, más los 123 presidentes municipales.

Rapiditas. – También en Villa Comaltitlan, la Presidenta municipal Daniela Estrada Choy, quien ganó por el partido “Chiapas Unido”, se quiere reelegir por MORENA, porque dice tiene el padrinazgo del exsecretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos. Ella fue la que encabezó aquella rebelión de ediles de Chiapas, que en un acto político decidieron renunciar a sus partidos políticos –más de 20- para apoyar a MORENBA, y magnificar la imagen del vino tinto. Además de repudiada por la gente por las incumplidas promesas de campaña del 2018, no ha cumplido con la cuenta pública, y se da el lujo de tener un plan “B”, por si falla la “reelección” tiene una carta que se llama Aldo Bonilla. Una alcaldía en la Costa que la Auditoria Superior de Chiapas, también debe de tener en la observancia…Hay muchos municipios y autoridades locales en Chiapas con la fiebre electoral, pero que no han cumplido con sus “cuentas públicas” que parece no impórtale a ningún funcionario estatal. Ya se habla por ahí de grandes complicidades entre servidores públicos estatales y algunos alcaldes de Chiapas, que se sienten protegidos y que es mejor señalar este escenario, antes que se conviertan en escándalos. Hay muchos municipios chiapanecos que le importó un bledo, la cuarta trasformación, pero como les prometen protección, pues se siente los dueños de sus municipios, Ver para creer….El caso del maestro Pedro Gómez Bahamaca, que se ufana de dirigir al magisterio de Chiapas, lo acusan de tergiversar los buenos propósitos magisteriales, para llevar a cabo movilizaciones disfrazada de jornada de lucha, mediante la que pretende victimizar a sus intereses personales y no la de sus compañeros maestros, cuando en realidad, el gobierno estatal solo pretende garantizar la seguridad y estabilidad de los trabajadores al servicio del Estado. Engañar para no perder el liderazgo. En fin…Otro que también engaña a su base sindical, porque para empezar ya no es dirigente del SUICOBACH, es Víctor Manuel Pinot Juárez, quien sigue sentado en su macho, “bloqueando carreteras” porque según él, sigue siendo “El rey” en ese sindicato de bachilleres, y que solamente un grupo reducido es el que lo apoya, por eso el taponamiento de carreteras que causa pérdidas económicas y desordena la vialidad, y sobre todo que estamos en un programa nacional de atención a los migrantes centroamericanos y que es instrucción Presidencial, vigilar su supervisar las carreteras de la frontera sur. Así las cosas…Dixe.