Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Denuncian partidos políticos descabellado fraude electoral en San Cristóbal de las Casas

Durante el pasado proceso electoral en los Altos de Chiapas, se llevó a cabo uno de los fraudes electorales más grande en la historia de toda esa región de esta frontera sur de que se tenga memoria. La mapachería electoral en San Cristóbal de la Casas, no respeto la dignidad y el sentimiento de la gente y contra todo eso, el candidato al PVEM, Mariano Díaz Ochoa, quien ya en dos ocasiones fue alcalde de este municipio, y que conoce perfectamente la geografía municipal, ha sido acusado de ser promotor de un grande fraude electoral cuyo propósito fue impedir, anular o modificar los resultados reales del domingo 6 de junio.

Tan descabellado y absurdo el “fraude electoral “que prácticamente todos los partidos políticos alzaron la bandera de la denuncia pública para desnudar que, en San Cristóbal de las Casas, se había cometido una “bribonada antidemocrática”, tan cínica como desvergonzada y es que al que se le acusa, el candidato verde ecologista Mariano Díaz Ochoa, no solamente está bajo sospecha pública cuando fungió como alcalde, sino que su conocimiento geográfico y haber sido en dos ocasiones responsable de la administración municipal, fue artífice y diseñador según los denunciantes de una gigante mapachería electoral que hoy en día es un delito grave y alcanza cárcel.

Además, su fama dentro de este contexto de mapache electorero, nadie se lo puede quitar, además también fue señalado anteriormente de haber inducido supuestos actos violatorios en contra del candidato municipal de MORENA, Juan Salvador Camacho Velasco, quien fue arteramente vilipendiado y satanizado en lugares donde tiene su feudo particular desde cuando fungió como Presidente Municipal, Mariano Díaz Ochoa. En San Cristóbal de las casas, lo que se denuncia es que existe un presunto promotor de un fraude electoral que están documentado por varios partidos políticos.

Por lo pronto el PRI, el PT, MC, y MORENA Chiapas y MORENA nacional, han exigido cuentas claras sobre este caso que tiene ofendido a la población sancristobalense,

Inclusive un día después, por medio de su cuenta personal de Twitter, Mario Delgado Carrillo publicó el siguiente mensaje: «Defenderemos el proyecto transformador que encabeza mi amigo @CamachoVelasco en San Cristóbal. No permitiremos que un fraude electoral vulnere la voluntad de las y los sancristobalenses. La lucha es por la democracia y la justicia. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva la democracia!».

Este domingo, desde su cuenta oficial en la misma red social, el PRI nacional informó que respalda el reclamo ciudadano y partidista, al apoyar la decisión de su aspirante Miguel Morales Zúñiga de interponer por la vía judicial un recurso de revisión de la elección de miembros de ayuntamiento de esa demarcación. Asimismo, el candidato del PT a la alcaldía, Fernando Morfín Utrilla, llamó a partidos y abanderados a la unidad para denunciar el fraude electoral.

Trascendió que el hoy acusado por fraude electoral, Mariano Díaz Ochoa, aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha estado en el penal de «El Amate» por desvío de recursos públicos; también fue investigado en múltiples ocasiones por denuncias sobre peculado y asociación delictuosa. Además, en este proceso electoral fue multado por violar la ley en la materia. Aunque tarde pero ya le sacaron todos los trapitos sucios al candidato del verde. En fin. Así las cosas.

Partido vinculado a Elba Esther, PES y Fuerza por México, perderían su registro ante el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó los cómputos distritales 2021, en donde se dio a conocer el número de votos con los que fue favorecido cada partido. En donde los de reciente creación: Redes Sociales Progresistas (RSP), vinculado a la exlidereza magisterial Elba Esther Gordillo; Fuerza por México (FPM) y Partido Encuentro Solidario (PES) no alcanzaron el 3% obligatorio para conservar su registro. Dentro de la jornada electoral más grande de la historia, el INE dio a conocer que se emitieron 48 millones 874 mil 40 votos, con una participación ciudadana del 52.66%. Sin embargo, los partidos que se crearon en 2020 no consiguieron el 3% reglamentario.

El consejero del INE, Ciro Murayama apuntó: “Al finalizar los cómputos distritales se confirma que tres partidos no llegan al 3% de la votación. Si tras las eventuales impugnaciones se confirman esas cifras, los tres nuevos partidos perderían su registro por decisión ciudadana”. PES: 2.85%, RSP: 1.83% y FPM: 2.56. El Dato. Los partidos que se quedaron en la raya, con poquito más de 3% obligatorio, según el Cómputo 2021, son: PRD: 3.77% y PT: 3.36%. Se salvó el camarón y Amadeo Espinoza.

Delgado prepara reorganización interna de Morena y formación de militantes para evitar corrupción.

Ante el grave problema que tiene su exjefe Marcelo Ebrard, con la construcción de la línea del Metro 12, que fue protagonista principal del dramático accidente donde perdieron la vida al menos 26 ciudadanos, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que en breve convocará a que se reúna el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con la intención de presentar junto al Instituto Nacional de Formación Política una ruta estratégica para iniciar la reorganización interna del partido, así como el programa de formación para militantes, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier persona que represente a los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T). Precisó que ya realiza un análisis de los resultados electorales que obtuvo Morena tanto en el proceso de 2018 como en el de 2021 para trazar el plan de trabajo

“El proyecto de Morena no solo es electoral, sino que busca la regeneración de la vida púbica del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; por ello, vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política”, señaló Delgado.

Por otro lado, Mario Delgado destacó que algunos de los puntos a tratar de manera inmediata en la agenda de Morena son el juicio a expresidentes en agosto; la revocación de mandato en marzo del próximo año y la selección de candidatos para las seis gubernaturas que se disputarán en junio de 2022.

PROVICH y la escrituración. – La Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), inició el proceso de escrituración de 189 viviendas y 190 lotes, que se encuentran ubicados en predio El Porvenir, de la localidad de El Jobo en Tuxtla Gutiérrez, con lo que se les otorgará certeza y seguridad patrimonial a 379 familias, como parte de las acciones de justicia social que impulsa el gobernador Rutilio Escandón. En ese sentido, el director general de Provich, Freddy Escobar Sánchez, dio a conocer que además de otorgar certeza jurídica, se llevarán cabo la construcción de nuevas viviendas y de un sistema de agua potable, subrayando que la instrucción del Ejecutivo del Estado es garantizar la seguridad y bienestar de las familias chiapanecas. Buena noticia. Así las cosas.