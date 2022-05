Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desde este sábado saldrán miles de migrantes de Tapachula ante amenaza de ser detenidos

*Otro barrunto de tormenta para el INM, que no ha podido resolver problema de migración en frontera sur

Mientras se siga permitiendo el ingreso ilegal e indebido por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración en el rio Suchiate, el problema migratorio de México, nunca se resolverá y el país se seguirá llenando de extranjeros, porque muchos con la propia corrupción de los agentes migratorios del INM, son los propios proveedores para que los migrantes o extranjeros sigan ingresando o se exterioricen a otros lugares del territorio nacional. México se extranjeriza.

No se puede negar que la frontera sur sigue abierta completamente a la migración extranjera y que ingresa “como Juan por su casa”, cualquier ser humano que no sea mexicano, al menos ilegalmente, y algo tiene que ocurrir para colocar a cientos de integrantes de la Guardia Nacional y un mínimo de agentes del Instituto Nacional de Migración, para vigilar al menos la rivera del Rio Suchiate que la integra de manera fronteriza Guatemala con Chiapas-México. No hay otra, sino nuestro país se seguirá llenando de extranjeros indocumentados y evidentemente no estará a gusto nuestro vecino de los Estados Unidos, que es el peor perjudicado de estas migraciones por el “sueño americano”, ya no solamente de los Centroamericanos sino ahora de africanos, haitianos, cubanos, venezolanos y un etcétera largo.

México tiene que darle una vuelta de timón al barco drásticamente en relación a la apertura completa en que tienen a su frontera sur, sobre todo la que hace frontera de Chiapas con Guatemala. La buena voluntad que pudo haber habido en el actual gobierno federal del Presidente López Obrador, de mostrar humanidad internacional firmando aquel Pacto de Marrakech el 10 de diciembre del 2018, de que haya una migración ordenada, segura y regulada hay que reconocer que fracasó, porque el problema de la frontera sur, era paso primordialmente de los éxodos Centroamericanos, ahora son haitianos africanos y muchos otros. El mundo se nos viene encima.

Además, esas promesas de jornadas laborales para apoyar a los extranjeros en el actual régimen, fueron en su momento una estrategia muy humana de una autoridad, pero el fenómeno migratorio ya es otro, y campeo y destaca ahora un sentimiento mundial de que por México –vía frontera sur- pueden pasar los extranjeros que sean y de donde vengan. Se politizó el asunto y ojalá no nos vayan a poner restricciones los Estados Unidos, porque no se está cumpliendo esta vecindad prometida de asumir responsabilidades con la Guardia Nacional y agentes del INM, en materia migratoria desde la era de Donald Trump.

Algo se tiene que hacer para maniobrar y buscar otras políticas públicas en materia de migración en la frontera sur, miles de haitianos se han ido sin papeles rumbo a la geografía del territorio nacional y desde luego buscando al país de las estrellas y las barras. Miles se van ilegalmente de migrantes, y miles vuelven a ingresar en horas y días al Estado de Chiapas. Una situación caótica y hasta ya calificada de problema de seguridad nacional.

Ahora caravana madre de migrantes desde nuestro propio territorio nacional, buscando salir de Chiapas.

Por lo pronto migrantes de Centroamérica y Haití ya esperan para este sábado en el parque Bicentenario de Tapachula, de que un nuevo contingente salga en ruta hacia la Ciudad de México, en la denominada ‘caminata migrante’. Los extranjeros se han alojado en este parque, a la espera que se cumpla el plazo para poder iniciar su recorrido, que los llevará por la carretera Costera hacia otros municipios de la región Soconusco.

Desde este miércoles, los activistas Luis García Villagrán e Irineo Mujica hicieron la entrega de más amparos ante el juez del Poder Judicial de la Federación (PJF), para promover más protecciones legales que favorezcan a los inmigrantes en su trayecto de ida hacia el centro del país.

Al menos cuatro mil, otros dicen que son más extranjeros tendrán que salir en ruta hacia el municipio de Huixtla, la primera parada. Después intentarán avanzar hacia otras localidades como Escuintla y Mapastepec, donde con anterioridad han sido detenidas caravanas, como ocurrió en agosto pasado cuando cuatro grupos considerables de migrantes no pudieron pasar más allá de los límites con Oaxaca. A la movilización de cientos de personas provenientes de Haití, Centroamérica y Cuba, se han unido también venezolanos y peruanos. (Diario de Chiapas) (Sic).

INM lanza una advertencia para que los extranjeros no se vayan de Chiapas.

Mientras todo eso ocurre el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó a miles de personas de 12 nacionalidades varadas en Tapachula que tramitaron amparos ante jueces federales, a no salir en éxodo de Chiapas pues pueden perder su derecho al refugio.

El éxodo pacífico de migrantes planea salir la mañana del sábado 23 de octubre de Tapachula. La marcha avanzará cada 5 kilómetros y serán los hombres quienes la encabecen, luego ancianos, mujeres y menores de edad, según se informó.

También el mismo miércoles el INM, emitió nuevamente un comunicado en el que dijo tener notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2 mil 351 quejosos. Explicó que la suspensión de plano concedida por juzgados de distrito radicados en Chiapas, si bien impide que las personas quejosas sean deportadas, expulsadas o extraditadas a su país de origen, ordena a éstas a permanecer en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo.

En todo el texto Migración reiteró que los extranjeros contenidos en la frontera sur deben esperar la respuesta al juicio en Chiapas, esto con base al Artículo 139 y 160 de la Ley de Amparo. Y advirtió que el trámite de refugio podría perderse. Los ánimos se calientan entre migrantes y autoridades. (Sic)

No vamos a caer en provocaciones dice defensor de migrantes.

“No vamos a caer en provocaciones”, insistió García Villagrán y convocó a la sociedad civil de los municipios a apoyar con alimentos y agua durante el paso del grupo.

El defensor de los migrantes, dijo que Tapachula está a punto del “estallido social” ante la sobresaturación de personas y es necesario que tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como el INM proporcionen soluciones adecuadas en estricto apego a los derechos humanos. (Sic).

Formalmente integradas las Comisiones legislativas en el Congreso del Estado

La LXVIII legislatura local determinó integrar las comisiones ordinarias y especiales que encabezarán los diferentes diputados y diputadas, las cuales serán avaladas y aprobadas en sesión del pleno para este jueves.

El Presidente de la junta de Coordinación Política (JUCOPO) Yamil Melgar Bravo, dijo que la instancia a su cargo es la responsable a través de la Mesa Directiva, de haber propuesto la integración de las comisiones, las cuales están integradas por un máximo de siete legisladores con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas. Fueron 44 comisiones que se dieron a conocer y que fueron signadas por los integrantes de la JUCOPO, diputados Jorge Manuel Pulido López, Carlos Mario Estrada Urbina, Carolina Zuarth Ramos, Elizabeth Escobedo Morales y Rubén Antonio Zuarth Esquinca. Ampliaremos.