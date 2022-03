Día Internacional de la Juventud

María Ruiz Núñez

Primer Semestre de la Licenciatura En Negocios, enfocado al Capital Humano en la Universidad Iberoamericana

“La modernidad no está afuera sino adentro de nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua, es mañana y es el comienzo del mundo, tiene mil años y acaba de nacer.”

Octavio Paz

En el día internacional de la juventud (12 agosto) a pesar de la pandemia del COVID 19, los jóvenes vivimos en el cruce de la historia a la que Paz se refirió. Porque somos parte de algo nuevo, de una nación que se está rehaciendo a sí misma.

Y a medida que nuestro mundo moderno cambia alrededor de nosotros, es el espíritu de la juventud, el optimismo y el idealismo de nosotros quienes impulsarán al mundo hacia adelante.

Los jóvenes, vemos la diferencia entre el mundo como es ahora y el mundo como debería ser; entre las actitudes antiguas que pueden impedir el progreso y la nueva manera de pensar que nos permite conectarnos y colaborar con otras culturas. Estoy convencida, que es hora de reconocer las nuevas realidades, el progreso del México de hoy y los esfuerzos que miles de jóvenes mexicanos realizan en las áreas urbanas y rurales; en los trabajos propios de la migración; sin duda está emergiendo con nosotros una nueva nación.

En estos últimos años, más en 2021, que, para muchos, fue edad para votar, he observado una sociedad civil robusta, jóvenes valientes, más participativos y cada vez más conscientes de su papel, que expresan su opinión libre, en aquellas prácticas en las que no están de acuerdo y que no son aceptables.

Veo Jóvenes integrándose vigorosamente para forjar con su actitud, el potencial del que depende el progreso. Sobre todo, un México que está consolidando muchos temas, en el que 2 somos actores y no espectadores, principalmente, me refiero a uno, en lo que recientemente fui testigo como miles de jóvenes más… LA DEMOCRACIA.

Y aun cuando la labor de perfeccionar la democracia es una tarea inacabable, mi generación va adelante en pleno conocimiento de la verdad que una vez dijera Benito Juárez: “la democracia es el destino de la humanidad”.

En nosotros, la juventud de México, está una generación empoderada por la tecnología. Las redes sociales son el medio favorito de nuestra generación, donde defendemos el futuro que deseamos, reafirmando la voz de la juventud que habrá de ser escuchada.

Me han dejado muy en claro mis mentores, que “el progreso y el éxito jamás están garantizados”. El futuro con el que soñamos, el México que nos imaginamos y la vida que queremos, tenemos que ganarlo. Y nadie más puede hacerlo por nosotros. Somos los únicos que podemos hacerlo. Recuerdo la película ‘En búsqueda de la felicidad’, cuando Will Smith da a su hijo un mensaje, sobre la motivación y deja una cita célebre que todo adolescente, niño y adulto debería leer al menos una vez en la vida: ‘No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, protégelo’.

La canción “We are Young” nos deja muy claro la motivación que debe prevalecer en nuestra generación “Somos jóvenes, así que vamos a incendiar el mundo, podemos arder brillando más que el sol”.

Finalmente, inspirado en el mes patrio, que se encuentra a escaso un mes, termino diciendo: ¡¡Que viva México, que viva Chiapas, pero, sobre todo, que viva la juventud!!