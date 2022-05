Eduardo Ruiz-Healy

¿Dónde anduvo AMLO entre 1978 y 2018?

“Durante 40 años no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México. En los medios de comunicación no se hablaba de la corrupción; en la academia la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades, no hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema de México…”.

Esto es lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa del lunes pasado. Me imagino que los 40 años a que se refirió son los que transcurrieron entre 1978 y 2018 porque, según él, el país cambió radicalmente cuando se sentó en el trono presidencial.

Cuando lo escuché decirlo, me pregunté: ¿en dónde anduvo AMLO entre 1978 y 2018?, ¿acaso no leyó libros, periódicos y revistas o escuchó programas de radio o vio programas de televisión durante esos años?, ¿estaba tan concentrado en sus actividades políticas que solo leía, veía o escuchaba lo que le servía para avanzar en su carrera?

O tal vez dijo lo que dijo sabiendo que la mayoría de los mexicanos no tienen memoria, cultura o información suficientes para recordar o estar enterada que de la corrupción sí se ha hablado y escrito, y mucho, durante los últimos 40 años.

Ignoro las razones que tuvo el presidente para decir lo que dijo, pero no es difícil demostrar que no es cierto lo que señaló.

A continuación, cito algunos títulos de artículos en revistas académicas y libros que abordan el tema de la corrupción:

1. Los casi honestos. La corrupción en el México actual por Emilio Isaac, Editorial Diana, 1978.

2. La corrupción en México por Roberto Blanco Moheno, Bruguera Mexicana de Ediciones, 1979.

3. Ladrones en el gobierno. México: La Corrupción por Juan Miguel de Mora, EDAMEX, 1980.

4. Última llamada por Mauricio González de la Garza, EDAMEX, 1981.

5. México Todavía Creo En Ti. La oligarquía, el Nepotismo y la Corrupción, Rémoras de la Revolución Mexicana por Enrique Quiles Ponce, Costa-Amic Editores, 1982.

6. El poder: Historias de familia por Julio Scherer García, Grijalbo, 1990.

7. Corrupción y política en el México contemporáneo por Stephen D. Morris, Siglo XXI, 1992.

8. Fobaproa, La Bomba de Tiempo por Guillermo Fárber, Eduardo Ruiz-Healy et al., Times Editores, 1998.

9. Las redes del poder: Corrupción, maquiladoras y desarrollo regional en México por Luis Alfonso Ramírez, Miguel Ángel Porrúa, 2004.

10. Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional por Edgardo Buscaglia, Penguin Random House (Debate), 2015.

11. La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad por María Marván Laborde, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 2015.

12. Elite de Estado y prácticas políticas. Una aproximación al estudio de la corrupción en México, 1920-1934 por José Alfredo Gómez Estrada, Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Vol. 52, 2016.

Al buscar vía Google utilizando los términos “libros AND corrupción AND México” aparecen 13.6 millones de resultados y en Google Académico 67 300; en la sección de libros de amazon.com.mx aparecen 654 resultados al buscar “corrupción México”.

¿Será que Andrés Manuel tiene otros datos?

ruizhealytimes.com