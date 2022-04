Eduardo Ruiz-Healy

¿Dónde está Roberto Sandoval?

Conocí a Roberto Sandoval en 2011, cuando era el candidato del PRI a la gubernatura de Nayarit para el período 2011-2017. Lo vi dos veces ese año. La primera en un desayuno en la CDMX; la segunda en la cabina de Grupo Fórmula en donde le hice una breve entrevista. No lo he vuelto a ver desde entonces. Durante su sexenio se negó a concederme las entrevistas que le solicité.

Por eso me sorprendí cuando, el 31 de julio del año pasado, me contactó por WhatsApp para referirse a un comentario que sobre él hice el día anterior.

Esta fue el intercambio y lo presento sin corrección alguna pero acortado por razones de espacio.

Roberto Sandoval: Buen día Eduardo, saludándote escuchando tu entrevista cuando preguntas dónde estoy ?estoy y estaré siempre en México y comprobando y aclarando a las autoridades estatales , nacionales y extranjeras que no e realizado ningún Presunto delito ni acto de corrupción y mis ingresos y egresos de toda mi vida las tiene en su poder las autoridades ya mencionadas y sin ningún desvío de recursos y no endeudado a mi estado por lo contrario disminuí la deuda que dejó Ney hoy sigo al pendiente ..y de verdad contestó por mis hijos y mi esposa más que por mi , yo se que haber sido ex gobernador implica ya un juicio de corrupción total !!

Eduardo Ruiz-Healy: Por eso mencioné a las autoridades extranjeras

RS: El tema del exfiscal de nayarit cambio el rumbo de mi política y vida familiar pero también con el departamento de justicia de EU e estado en comunicación permanente

RS: Y te puedo mandar yo también mi no desvío absoluto de recursos de la ASF y de la Función pública Federal etc pero se que lo que yo diga a favor no es nota y bueno por mi familia sólo te estoy aclarando que estuve , estoy y estaré en México sin salir de mi país para seguir aclarando la PRESUNTA corrupción.. y demostrar que en mi caso todo fue un problema colateral de el ex fiscal que por cierto quien le daba las cartas de los exámenes de confianza es SEGOB y las fuerzas federales yo NO y fue propuesta mia pero lo eligieron de 30 diputados 30 votos del Pan , Pri , Prd y los demás sólo que me e mantenido callado por que lo más importante para mi es salir pronto de la lista de OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros del departamento del Tesoro de EEUU] que por cierto no es tema narcotráfico es tema de corrupción , es una nueva modalidad de OFAC y desgraciadamente yo soy el único político mexicano que la encabezó por eso la mención del Sr Pompeo

RS: Soy el mismo y seguiré donde mismo por que no todas las historias tienen que terminar igual , cuando el sr Pompeo me mencionó en vez de huir me traslade a la Cdmx y concedi entrevistas en VIVO a quien me dio espacio , ciro , milenio, radios etc . Etc . La gran diferencia que piensan algunos de que me fui del país o estoy escondido … no yo no yo estoy atento a cualquier indicación de las autoridades

ERH: [11:17 a.m.] Leído y archivado para el futuro

El 14 de marzo se difundió la noticia de que había huido de México. Ese día le envié este mensaje por WhatsApp: “Hola. Recién vi nota en Milenio de que estás prófugo”.

Nunca me respondió.

Al igual que el 30 de julio de 2020 pregunto: ¿Dónde está Roberto Sandoval? ¿lo dejaron escapar?

ruizhealytimes.com