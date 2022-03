Asesoría legal

Ecocidio

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los animales no son depredadores, somos los seres humanos los depredadores, sea funcionario, presidente de una nación, taladores, persona común y corriente, etcétera, todos somos depredadores, por eso las enormes tormentas, las fuerzas satánicas de la naturaleza, los tsunamis han acabado con gran parte de la humanidad porque la misma humanidad ha acabado con el medio ambiente en más de mil maneras, SEMARNAT MEXICO autoriza destruir 800 hectáreas de selva para construir la fase 1 del Tren Maya promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay sustento ni fundamento legal siquiera para que la SEMARNAT aprobara el impacto ambiental de la fase 1 mencionada, es más que lógico aprobarlo para darle entrada a la petición de un presidente encaprichado por crear un proyecto y ocasionar ecocidio, ¿sabe usted que es ecocidio? Es destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible, eso es ecocidio, sin embargo, yo no tengo nada en contra del presidente, porque en el sur fuimos compañeros de lucha, por ahora, se le respeta como autoridad y así debe ser, sin embargo, cuando en algo no estoy de acuerdo lo expongo abiertamente como siempre lo he hecho, pero, la gran pregunta es, ¿Cuántos animales salvajes morirán y para donde se irán? Acabarán con sus nidos y lugares de descanso, se extirpará sin lugar a dudas un enormísimo pulmón de México, pero, no dudo ni tantito que en los abajos de esa zona se encontraran con restos arqueológicos porque en parte de esa zona los mayas tuvieron gran influencia desde Centroamérica y el sureste de México, así que, yo considero que antes de que SEMARNAT autorizara tal ecocidio se investigara primero conforme a un mapeo que es lo que tiene la tierra guardada, ya que no solo se va a extirpar un enorme pulmón, sino que también seguramente habrá extracción y robadera de objetos arqueológicos por parte de los encargados del proyecto, eso es un hecho, otra pregunta, ¿Cuáles serán las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas por el promovente para asegurar el mantenimiento de la diversidad de los recursos en esa zona que se va a devastar? Va haber una pérdida considerable de cobertura vegetal por la implementación de 800.95 hectáreas, se indica en el proyecto que habrá un programa de reforestación, reubicación de especies y restauración de suelo, dudo mucho lo anterior, lo dudo bastante porque una vez concluido el proyecto se olvidarán de las especies y se extinguirán poco a poco porque el ser humano por naturaleza es un depredador y comprobado está, las personas que no respetan el medio ambiente son unos inconscientes y desconsiderados solo pensando en sí mismos, dejándole un futuro incierto a las nuevas generaciones y malos ejemplos con su forma de practicar el ecocidio, para ese proyecto del tren maya tendrá supuestamente el espacio artístico y cultural más importante del mundo, pero, los animales serán objeto de muerte intencionada, caza ilegal en el momento de la construcción del proyecto, de por si en esa zona hay tráfico ilegal de especies animales y vegetales, tala ilegal, no se consultó con los pueblos indígenas de esa zona si están de acuerdo o no en la construcción del tren maya, este proyecto amenaza ecosistemas donde viven actualmente no solo jaguares, sino tapires, ocelotes, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos y una serie de aves más, no solo se trata de decir que se va a reubicar a las especies ¿A dónde? ¿A un zoológico para que los maten de hambre? Claro que no, todas esas especies necesitan de grandes territorios para poder desplazarse, alimentarse y reproducirse, en fin, en un país democrático se debe llevar a cabo una buena legislación ambiental en general y pareja para todos, la legislación no debe ser sometida a caprichos de nadie, el marco normativo o los instrumentos legales para regular la materia ambiental en nuestro país son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales en los que nuestro país participa, Leyes Generales y Federales, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), Decretos y Acuerdos, Constituciones Estatales, Leyes Estatales y Bandos Municipales, dudo mucho que alguien sepa todo esto, los derechos de los indígenas que viven en esas zonas también son pisoteadas, ya que en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribiales 1989, la anterior, fue convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, y en donde uno de los temas es que se debe reconocer las aspiraciones de los pueblos indígenas en donde ellos deben asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados donde viven, es por ello que dudo mucho que les hayan aplicado una consulta popular a las personas indígenas de esa zona, otra zona donde tal vez la naturaleza tarde o temprano les va a cobrar muy alta la factura es en la Ciudad de Campeche, en la mencionada zona desde hace 100 años las autoridades locales rellenan con escombros y tierra el mar, todo el centro de esa ciudad abajo es agua, y en cualquier momento la naturaleza le va a cobrar una factura muy alta, los seres humanos creemos que somos más astutos que la naturaleza, mas no es así, la naturaleza cuando es hora de cobrar facturas las cobra bien caras, la naturaleza necesita de verdaderos defensores, hay que procurar la criminalización del ecocidio, la cuestión es que el ecocidio puede ser irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de regenerarse, es importante pensar más en el medio ambiente no en sí mismos, como también es importante que se legisle para que en todo el país los vehículos ya no usen gasolina sino gas natural para evitar una contaminación hasta de un 95 % en todo el país, obviamente exponer los pros y los contras, desaparecer el hoy no circula tras este proyecto que solo ha traído malestares en las personas, que cuando un talador tire un árbol que siembre 10 a cambio para hacer los muebles y otros productos, enseñar a las personas que así lo deseen como tener un criadero de pescados en casa para evitar la caza ilegal de peces en extinción, sancionar severamente a las empresas y fábricas privadas y de gobierno que contaminen el medio ambiente, los mares, ríos y playas.