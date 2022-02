Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Eduardo Ramírez, líder nato en Senado

En un ejercicio democrático y republicano, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, presentó su informe de la Mesa Directiva correspondiente al periodo del 1 de septiembre del 2020 a agosto del 2021, en lo que respecta al Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, donde se dieron cita gobernadores, gobernadores electos, senadores, diputados federales, coordinadores parlamentarios, empresarios, representaciones diplomáticas e invitados especiales, y todo un cumulo de personalidades que con su presencia le dieron un valor agregado a este informe de trabajo anual que se da justamente en medio de la pandemia y contra eso, se dieron los más importantes acuerdos y consensos de ese poder legislativo federal. El reciente informe de ERA, es al mismo tiempo, la demostración de un auténtico liderazgo político, tan inusual en estos tiempos de crisis, y el elogio de la pluralidad mexicana. Un auténtico, porque ahí donde muchos gobernantes, secretarios de Estado y representantes camerales, incluso sindicales, fracasaron ante las dificultades impuestas por la pandemia, Eduardo Ramírez logró encabezar y proponer una agenda legislativa que alcanzó la aprobación de muchas reformas valiosas, como la del Poder Judicial de la Federación y la emisión de la Ley de la Fiscalía General de la República. En su mensaje, el político chiapaneco expuso que se han sentado las bases de la transformación, ahora es momento de la unidad nacional. “Una vez que las bases de la transformación han sido conformadas, es necesario aspirar al encuentro de las grandes causas nacionales, dejar atrás la polarización y dar paso a la conciliación y la unidad nacional. Eduardo Ramírez afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sentado precedentes de una transformación pacífica, pero una vez que se ha cumplido con esta etapa, es importante voltear a ver la conciliación, “este es el paso que debemos seguir”. Son momentos de estar unidos y fortalecidos. No importa la actividad a la que nos dediquemos, lo más importante es dejar un legado. Como en la época de la Independencia, la nación exigió grandes alianzas para asegurar su marcha, la unidad entre quienes pensaban diferente, pero coincidían en la necesidad esencial de librar a la patria del yugo conquistador, lo que hizo posible el nacimiento de México y de nuestra República, expuso. Asimismo, el legislador señaló que es indispensable continuar trabajando con auténtica visión de Estado para alcanzar los acuerdos que se requieren en la construcción de un México más justo, democrático y solidario. Buscar vínculos no es tarea fácil entre las fuerzas políticas del país, y más cuando se vive una pandemia nacional que ha golpeado la salud del pueblo de México, y ese fue la parte central de este reconocimiento que privó a lo largo de este informe de fraternidad en favor de la unidad nacional. Se trató de un evento que más allá del buen trabajo desempeñado y que fue reconocido por el mismo senado de la república y de políticos mexicanos, mostró el musculo de que México es más grande que sus problemas y así lo dejó ver en ese poder legislativo senatorial de suma importancia para los mexicanos. Los logros del Senado resumidos en estos párrafos dan muestra de un trabajo en unidad y de avances importantes en materia legislativa. Y no se puede pasar por alto el liderazgo de Eduardo Ramírez. El hombre que hemos descrito como el político que sabe conciliar, dialogar y alcanzar grandes acuerdos ha refrescado este año de actividades legislativas la legitimidad y credibilidad del Senado de la República. Él, que siempre se ha declarado juarista, siendo presidente de la Cámara puso en alto el nombre de Chiapas en ese esfuerzo conjunto en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática: principios por los que Juárez siempre luchó pensando en el bienestar de la patria. Un acontecimiento que mostró toda una hoja legislativa en favor de Reformas, decretos, iniciativas y proposiciones legales de muchas índoles, como un fin a la desigualdad salarial, y la nueva ley de la Guardia Nacional; se modificó la ley para apoyar a los niños por delitos sexuales, ya es un derecho constitucional revocar el mandato a un gobernante, se creó la escuela judicial y de la defensoría pública. Se eliminaron las partidas secretas. Hizo un llamado a las fuerzas políticas para que sean capaces de proponer al pueblo un programa de unidad, que debe ser la guía en el quehacer público, para encontrar con el diálogo la palabra común, de la que habló Rosario Castellanos; luego de destacar que la pandemia aún es un flagelo que afecta a la humanidad entera, por lo que como integrantes de los Poderes del Estado están obligados a actuar en consecuencia para superar este reto. “He servido a México desde este espacio republicano con emoción, con profundo sentido democrático y con un respeto a quienes piensan diferente. Así me educaron desde mi nacimiento, así me formaron mis padres y mis maestros. Soy un hombre que basa su diálogo en la buena fe, el acuerdo sin quebrantar nuestros principios”, dijo. Se ha iniciado la Ley de los pueblos indígenas; se garantizó normas y preceptos legales en apoyo el acceso a la información, y un etcétera largo. El comiteco encabezó una nueva forma de legislar, pues entre las actividades presenciales y “telemáticas” durante su gestión al frente de la Presidencia del Senado se aprobaron 15 Reformas Constitucionales, 9 leyes de nueva creación, 74 reformas a ordenamientos vigentes, 22 decretos, 9 instrumentos internacionales, además de 13 ratificaciones diplomáticas. Un acto muy importante en la vida pública del senador chiapaneco. Se vio conciliador y buen orador, ha crecido, se ha preparado y dio lo mejor en el senado, lo avalan los diplomáticos, legisladores de distintas corrientes partidistas e ideológicas, gobernadores electos, ministros y personajes de la política actual. Refrendó su compromiso con Chiapas, ERA: tiene trabajo, tiene futuro… Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, expresó que Eduardo Ramírez Aguilar es un buen político, profesional y servidor público de buenas formas. “Hoy sus paisanos y amigos hemos venido a reiterarle nuestra amistad, cariño y aprecio”. Ha mostrado responsabilidad y conocimiento para llegar hasta donde se encuentra, y que todavía le falta mucho por escalar, por su juventud. Congratulaciones al senador Ramírez Aguilar.

