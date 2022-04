Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Eduardo Ramírez, traza rutas con distintas fuerzas políticas

Comenzamos… Sin menospreciar a nadie en particular, desde ahora podemos augurar que son muy pocos los chiapanecos que seguramente sobresaldrá en estos codiciados espacios de poder Legislativo. Luis Armando Melgar Bravo por su relación de amistad con el “súper” asesor del presidente AMLO, Julio Scherer, sin duda logrará incluso la presidencia de una comisión importante; Jorge Luis Llaven Abarca quien ya demostró que sabe tejer con filigrana en el quehacer político, también promete negociaciones honorables para posiblemente alcanzar la presidencia de la Comisión de Justicia o de Seguridad, sin ningún problema; en tanto que Ismael Brito Mazariegos, podría obtener alguna comisión importante dado a su experiencia Legislativa, al igual que Roberto Rubio Montejo que entregará en la Legislatura que termina, la comisión de medio ambiente, en la que hizo un buen trabajo de productividad legislativa. Son políticos que saben cómo reinventarse al encabezar y aplicar estrategias que le han proporcionado dividendos entre el electorado. Esa es una interpretación de lo que significan estos personajes que desde el Congreso de la Unión mostrarán los mejores acuerdos para Chiapas, operativa y políticamente. Atentos.

Sin el ánimo de propiciar alarma o de inquietar a la población chiapaneca, vale la pena precisar que debemos continuar con los cuidados sanitarios toda vez que a reserva de que lo confirme o descarte la autoridad responsable del tema, se comienzan a conocer nuevos casos de contagios y eso nos debe preocupar. Efectivamente hemos percibido un relajamiento en el acato de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. El uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, así como la sana distancia en espacios públicos cada vez se practica menos. Y es que, aunque Chiapas se mantenga en semáforo verde, no es bueno confiarse, mucho menos situarnos en la nueva normalidad. El regreso a clases presenciales en escuelas públicas y particulares, también en un punto polémico. Nuestras fuentes dan cuenta que, en distintas familias y en espacios de la burocracia estatal se están conociendo nuevos contagios y ese debe ser un llamado de alerta, más que de alarma. Ya se hizo una narrativa respecto a que este rebrote podría relacionarse con la aglomeración de personas en las campañas políticas pasadas. Ojalá los funcionarios públicos responsables del manejo de la pandemia digan algo al respecto. Quisiéramos estar equivocados en el probable rebrote del Covid-19. El titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Castellanos, tiene la palabra.

La determinación de Carlos Morales Vázquez de solicitar licencia para separarse del cargo de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, hasta que los tribunales electorales resuelvan las impugnaciones presentadas en contra del resultado de las elecciones del 6 junio pasado, en el que obtuvo un triunfo con una ventaja de 30 mil votos sobre el segundo lugar, confirman por qué? goza de la confianza ciudadana expresada en las urnas con su voto para la reelección. Esta? enviando un nuevo mensaje de congruencia y pulcritud en su actuación pública. Los tuxtlecos tienen la oportunidad de corroborar de que no están equivocados de que Carlos Morales es un político profesional, serio y seguro. Reúne las características que los capitalinos ocupan para que nuestra ciudad continúe por la ruta de la proyección del municipio hacia nuevos horizontes de modernidad donde sea posible vivir dignamente con servicios públicos óptimos.

El planteamiento que hacen los estudiosos sobre política no deja lugar a dudas para entender, lo que ocurrió en Comalapa en la elección del domingo reciente de este 2021. El arrollador triunfo de Carlos Ramírez Aguilar no es obra del Espíritu Santo ni tiene que ver con sortilegios. Desde la primera campaña que desplego? con éxito para la alcaldía de ese municipio, Ramírez no tuvo empacho en manifestar su simpatía y vinculación a la doctrina social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Abiertamente también manifestó su adhesión a los postulados del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Si bien milita en el Partido Verde, Carlos Ramírez, se puso a trabajar con entusiasmo guiado, siempre, por el espíritu innovador y constructivo de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente AMLO. De eso se trata la 4T, de caminar juntos, gobernantes y gobernados, procurando el desarrollo y el bienestar de todas y todos. Carlos Ramírez ha recorrido las comunidades, ha estado con las familias: Es un triunfo del pueblo de Comalapa que votó por la continuidad de un proyecto de desarrollo y que, a la par, consolida el liderazgo de Carlos Ramírez en toda la región, que encabeza, ante todo un proyecto incluyente. Es un líder con madurez y entereza. Enhorabuena.

Ahora bien, en Chiapas hay ganador y es ERA en su exitosa participación en los comicios de este 06 de junio de 2021, lo cual es otra prueba fehaciente de la gran capacidad del chiapaneco en los asuntos de la cosa pública que ocupan a México. Se le encomendó desde el más alto nivel nacional operar y ocuparse de las elecciones en Estados del norte y entregó buenas cuentas. En Chiapas, de manera estratégica y con gran tino, resultaron candidatos ganadores aliados suyos en la mayoría de los municipios y de todos los partidos políticos, desde Morena, Verde Ecologista, PAN, PRI, PRD, Mover a Chiapas y hasta Redes Sociales Progresistas, lo que desde luego se convierte en una sábana estructural de electorado para la próxima contienda electoral en el 24. Es Eduardo Ramírez un hombre que seguirá dando de qué hablar. Su nombre es diálogo obligado entre los chiapanecos y entre los políticos de este país porque él, sin duda, representa lo más genuino de la propuesta política de Platón, además que su liderazgo en el Senado de la República es indiscutible. Atinado.

