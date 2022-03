Asesoría Legal

Educación para los adultos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Nunca es tarde para terminar de estudiar, los adultos que desean aprender más se inscriben en las escuelas para adultos, obviamente no todos los lugares tienen un lugar para la educación de los adultos, lamentablemente en nuestro país es muy abajo el porcentaje de estudiantes que terminan su carrera profesional, el 1.2 % cuenta con una maestría y menos de ese porcentaje tiene un doctorado, las universidades públicas de nuestro país ponen restricciones a más del 60 % de los inscritos, presentan su examen y quedan fuera precisamente ese 60 %, los que tienen un trabajo estable o un negocio ingresan a sus hijos a universidad privada, pero los que no tienen una buena economía se quedan esperando otro año más para ver si existe la probabilidad de poder ingresar a estudiar la universidad pública, si tampoco queda, entonces muchos toman la fatal decisión de no insistir más y se ponen a trabajar, olvidándose de sus estudios universitarios.

El cambio en el mercado laboral ha hecho que muchas personas de avanzada edad ingresen a estudiar, incluso, los que dejaron de estudiar e ingresaron a trabajar regresan a estudiar por tener precisamente los recursos económicos para poder avanzar, todo conlleva y vale un esfuerzo, de hecho, mis más altos respetos a la Directora y Maestra de ética y valores Adriana Zamitis de la Preparatoria Universidad Autónoma de Veracruz en Coatzacoalcos, Ver., ella es un claro ejemplo de la educación, y felicitaciones a los alumnos Víctor Manuel Morales de 63 años, Julieta Imelda Méndez de 40 años, Itzel Molina de 28 años (ella es mamá y trabaja), Anahí González de 32 años (es mamá y también trabaja), Maité Molina de 27 años, al menos ellos están a punto de concluir la preparatoria, con gran honor los menciono porque honor al que honor merece, esta gente es la que México necesita, son un claro ejemplo, no todo está mal en nuestro país, esta es mi gente, mi gente trabajadora que con gran entusiasmo estudian para darles un claro ejemplo a sus hijos y nietos, hay que basarse en ellos, tan solo Víctor Morales tiene 63 años y con esto da a entender que nunca es tarde para aprender, la edad es solo un número, de hecho, la receta mágica para triunfar en esta vida es el estudio, los mencionados son parte de los estudiantes exitosos.

Es importante buscar un trabajo relacionado con la carrera que se está estudiando, no hay de qué preocuparse por la edad, entre más avanzas en tu edad más experiencia hay en la carrera estudiada, las personas adultas que se encuentran estudiando no deben ser excluidas de los trabajos, pueden brindar sus servicios en oficinas de gobierno en las diversas áreas administrativas, gobierno de los tres niveles debe abrir vacantes para estudiantes de avanzada edad, todos merecen un espacio laboral y el gobierno lo tiene, si las personas están demostrando que se puede estudiar y avanzar, entonces, que gobierno ponga entonces la parte que le corresponde, de hecho, Mercadotecnia de México que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio, el cual, es Presidente del Consejo de Administración, Director General y Columnista Internacional de Medios de Comunicación en México y para Latinoamérica presentará en febrero de 2022 al Congreso de la Unión y Senado de la Republica que se legisle para que se abran vacantes en los 3 niveles de gobierno a estudiantes adultos, con un sueldo bien remunerado, todas las prestaciones de Ley, y, que sean sometidos a exámenes para que contiendan por puestos ejecutivos y directivos en las dependencias municipales, estatales y federales, me refiero, a dirigir dependencias de gobierno, los titulares de Educación Pública en todo el país deben tener un poco más de iniciativa y pactar con las empresas de nuestro país para que sus alumnos egresados ya sea preparatoria y universidad de inmediato se incorporen a estudiar no importando la edad de cada alumno, es importante avanzar en la economía de nuestro país, y gracias a que cada vez se suman más personas adultas a estudiar estamos avanzando considerablemente, esto ya es un logro, las personas adultas que estudian aportan muchísimo a la sociedad, y quiero comentar que el INEA también es una institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir, los maestros y maestras que imparten clases para adultos merecen todos los respetos del mundo es la labor más noble del mundo, de hecho, hago un llamado a los diputados locales de cada Estado y a los legisladores federales para que toquen el tema de la educación de los adultos en México y los maestros y maestras tengan un salario doble por aportar personas exitosas de edad avanzada a México, ver a tu papá, mamá, tío, tía de edad avanzada estudiando y esmerándose por ampliar sus conocimientos es lo más hermoso del mundo, se debe lanzar una encuesta nacional para detectar mediante el estudio mercadológico quien si quiere seguir estudiando, sin temor a equivocarme estoy muy seguro que más del 50 % de los encuestados van a querer estudiar, gobierno mediante las contribuciones cobradas debe aportar para la educación de los adultos, incluso, ofrecerles dinero a los estudiantes para convertirlos en exitosos empresarios con conocimiento académico, se debe avanzar, y los alumnos de la educación para los adultos ya dieron el primer paso, de hecho ,muchas felicidades a los alumnos de la UPAV que se graduarán este sábado, felicitaciones por ese esfuerzo invertido, por esas largas horas preparándose, son ustedes todo terreno, gracias, porque sabemos que sigue la carrera universitaria, animo, adelante, ustedes pueden, lo peor ha pasado, viene lo mejor, está por terminar este año y la preparatoria junto con él, ustedes empezarán el 2022 con grandes metas universitarias, eso sigue mi gente, la universidad, gracias querida Maestra y Directora Adriana Zamitis por formar personas exitosas, dele usted gracias a las maestras y maestros que se esfuerzan con usted para sacar adelante a esta gente exitosa, muchas gracias queridos maestros y maestras de todo el país por formar personas con valores académicos, ¿ya ven? No todo está mal en nuestro país, somos un país de personas con muchísimas ganas de salir adelante, animo gente, ustedes son lo mejor, sigan estudiando porque dependeremos de sus conocimientos el día de mañana, su futuro está más que asegurado, felicitaciones a las familias que tienen personas adultas estudiando, tienen ustedes un buen ejemplo en casa, felicidades de todo corazón.