Presidente Andrés Manuel López Obrador

Cafetómano

Bernardo Figueroa

El decapitado de Atlacomulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita símbolos de su figura en los espacios públicos del país pues la única recompensa que obtiene de su gobierno es el “amor que le tiene al pueblo”

Agradeció la instalación de su efigie en el municipio de Atlacomulco, pero aclaró que son las personas las que deben decidir qué lugares deben llevar su nombre y no las autoridades. “Si algo le admiro al presidente Lázaro Cárdenas es eso, el profundo amor que le tenía al pueblo de México, sobre todo a los humildes. Esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada. Dejemos a la gente, sin necesidad de estatuas, o que las calles, escuelas lleven mi nombre, que le gente tenga su criterio, tenerle confianza y fe al pueblo”, subrayó.

Apenas dos días después su develación, habitantes del municipio la derribaron y las fotografías de la estatua, en el piso y decapitada, circularon por redes sociales. López Obrador lamentó los hechos, pero reiteró que no concuerda con lo que tenga que ver con “la vanidad o culto a la personalidad” en cambio, está convencido de demostrarle “amor al pueblo” de otras maneras.

“Los políticos corruptos siempre dicen: ¿Para qué le dan pueblo si no agradecen? Son unos malagradecidos y eso no es cierto, eso puede darse arriba con los potentados que pueden ser amigos de mentira y enemigos de verdad, pero el pueblo es muy leal, siempre lo ha sido”, comentó. ¡Tómala! Develan estatua de AMLO en Atlacomulco, tierra priísta, ¡Tómala! Develan estatua de AMLO en Atlacomulco, tierra priísta

Finalmente, determinó que no todas las personalidades importantes del país cuentan con monumentos en su nombre, es el caso de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, quien, por ser considerado como un líder radical, fue desterrado del cuadro de honor por parte de los grupos de poder de ese entonces. López Obrador recordó la labor del anarquista y en el marco de los 100 años de su muerte mencionó una frase que Flores Magón dejó antes de morir encarcelado en 1922:

“Cuando muera, mis amigos quizá escriban en mi tumba: “Aquí yace un soñador”, y mis enemigos: “Aquí yace un loco”; pero no habrá quien se atreva a estampar esta inscripción: “Aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas”.

Jorge Llaven entrega juguetes en su Pueblo

El diputado federal Jorge Llaven Abarca acompañó a su esposa y presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente”, Lupita Gómez Casanova, a la entrega de juguetes a más de 200 niños y niñas del municipio de Suchiapa. Llave Abarca reconoció el trabajo del Voluntariado y la participación de la ciudadanía en la “Caravana Llevando Sonrisas”, que inició este domingo y concluirá el próximo 6 de enero, en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad: “sumando esfuerzos podemos lograr mejores resultados a favor de los que menos tienen”.

Por su parte, la presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente”, agradeció a cada una de las personas que hicieron posible esta acción solidaria: “Estamos trabajando en coordinación con el Voluntariado de Corazón que preside Rosalinda López Hernández, nuestro compromiso es el bienestar de la niñez chiapaneca”.

Por último, Gómez Casanova indicó que continuarán impulsando acciones que contribuyan al desarrollo de grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas y mujeres.

El INE y la Revocación de Mandato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que será muy interesante ver hasta dónde llegan en Instituto Nacional Electoral (INE) con los ajustes presupuestales para poder realizar la consulta para la revocación de mandato. En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal criticó nuevamente el uso de recursos públicos que se hacen en este organismo autónomo, desde seguros de gastos médicos hasta compra de vehículos.

“Está lo del INE con lo de la consulta, va a ver muy interesante y vuelvo a hacer llamado porque es autónomo, pero el presupuesto es del pueblo”, recordó. Después de que el Tribunal Electoral determinara que el INE no tiene facultades para suspender algunas fases de la consulta sobre revocación de mandato y llamó a que haga ajustes y, en su caso, solicite una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda, el Presidente reprochó el dispendio de dinero público. Sostuvo que, aunque lo califiquen de populista, su gobierno apostará por dar los recursos a quienes más lo requieren, que son los pobres.

“Si eso es populismo, es comunismo, que me apunten en la lista. Es lo que no aceptan y por eso el enojo. ¿Y los demás qué?, ¿los pobres qué?, ¿qué no la principal función de un gobierno es garantizar la felicidad del pueblo? Que la gente esté satisfecha y contenta, necesidades básicas. Todo lo que es justo se atiende, solo que el aparato no existe ya”, dijo, tras defender los recortes al aparato burocrático que ha realizado su administración. Cabe destacar que el Consejo General del INE determinó asignar a la organización de la revocación de mandato mil 275 millones de pesos, más la meta de ahorro que fue de 227 millones, para un total de mil 503 millones de pesos de un monto total requerido de 3 mil 800 millones para la realización conforme a lo presupuestado.

Desde el Café: Luego del enfrentamiento registrado en la comunidad de San Andrés Puerto Rico, en el municipio de Altamirano, Chiapas, 37 personas permanecen retenidas, acusa concejal del municipio. El enfrentamiento se registró luego de que un grupo de hombres armados interrumpiera una asamblea con integrantes del concejo municipal de Altamirano el pasado 29 de diciembre; en el lugar resultaron heridas de gravedad varias personas y posteriormente fueron sustraídas otras 37… La revisión de la Licenciatura en Gastronomía por parte de una comisión de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), constituye “miradas externas que contribuyen a crecer, mejorar y brindar un servicio educativo de calidad”, consideró el director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Sergio Mario Galindo Ramírez. El objetivo inmediato, acotó el rector, Juan José Solórzano Marcial, es “mejorar de manera constante y permanente la calidad de la Licenciatura en Gastronomía y generar un plan de trabajo en el que se pueda obtener la evaluación positiva en el Nivel Uno de los organismos evaluadores”. Al cierre de la visita de evaluación, recordó que Gastronomía fue evaluada por los CIEES, por segunda ocasión, en 2017, y recibió recomendaciones que se han seguido en la intención de mejora continua, un esfuerzo que se ha realizado pese a la escasez de algunos recursos… Durante la puesta en marcha del ciclo escolar Enero-Junio 2022, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, reconoció los esfuerzos de la UNACH para trabajar de manera distinta e innovadora, con el fin de mejorar la forma en que la educación superior se acerca a distintos grupos de personas en Chiapas. En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII de la UNACH en Comitán, acompañado del rector Carlos F. Natarén Nandayapa, reafirmó que esto se reflejará de forma positiva en beneficio de toda la sociedad, y agregó que aun cuando los cambios siempre tienen retos, éstos han sido afrontados de manera correcta por la actual administración de la Universidad…

Para terminar: “Cuando aspiras alcanzar el puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda o tercera posición” lo dijo el escritor político y orador romano Marco Tulio Cicerón.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.