Polígrafo Político

Darinel Zacarías

El exhorto a los ediles de Chiapas

“Que den las campanadas a deshora, que salga del armario la cultura, que el Corán no se enfade con la Torah, que apeste menos la telebasura (…) Que Gallardón no se pase de listo, que deserte el borrego del rebaño, que volvamos a ver lo nunca visto, que no nazca tan viejo el nuevo año”

Joaquín Sabina

La invitación fue cordial pero certera del gobernador Rutilio Escandón para los ediles “Asistir a las mesas de seguridad” es precisamente en esas reuniones donde se analizan los principales problemas en la materia que mantienen en jaque a muchos municipios.

Está demás decir qué hay municipios con índices altos en delitos menores, pero hay otros donde el hampa se apoderó y está incrementando las cifras y las estadísticas.

Hay ediles y alcaldesas muy responsables. Están al pie del cañón, pero hay otros y otras que no saben que es la responsabilidad y el compromiso.

El diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca se unió al exhorto del mandatario de Chiapas, llamó a los gobiernos municipales para aprovechar estas mesas que mucho abonan a la paz y la gobernabilidad.

Llaven es diestro en el tema, conocedor en la materia, sabe de estrategias y de mecanismos de seguridad, por ello la invitación a los alcaldes y alcaldesas a cumplir con este compromiso y esta responsabilidad.

Es en estas reuniones donde se analizan y se concentran las principales problemáticas en materia y es precisamente ahí, donde se conjugan esfuerzos y se buscan alternativas.

Basta ya de mandar séquitos y representantes. Si en verdad quieren servir y dar resultados deberán hacer acto de presencia de manera consecuente y puntual.

Hay ediles que despachan desde sus hogares u oficinas alternas. Otros que duermen hasta pasado el mediodía.

Otros que no saben que es gobernar, porque sencillamente son ediles de membrete.

Y hay que decirlo, son los mismos que presentan problemas de inseguridad.

En esta Frontera Sur habría que voltear a ver a Suchiate y las ejecuciones a la orden del día.

Deberían dejar la dormidera, la robadera y la peinadera loca. Dejar eso de obra autorizada, obra rasurada.

Atender el llamado del Gobernador y del diputado Llaven. La urgencia es sumarse.

Por favor dejen de nadar de muertito y de andarse dando daño de honestos e inmaculados.

PD1: Con gran éxito se realizó la novena edición de cargando café en Once de Abril, ejido de Unión Juárez. Es una carrera que busca dignificar y reconocer la labor de los campesinos a la hora de cortar y cargar el aromático grano. Felicidades.

PD2: Dicen que vino una rasurada en el presupuesto 2022, según legisladores del PVEM habrá recortes a varios rubros importantes, entre ellos a bomberos, zoológico, pueblos indígenas etc.

PD3: Gracias a mis fieles lectores por ayudar a estar en la preferencia. A mis casas editoriales y a todos los que hacen posible que siga aprendiendo este bello oficio.

¿Quién dijo qué tengo sed?