Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El fenómeno de la encuesta, es adulterada y engañosa. La gente pide más participación menos simulación.

En Chiapas, el ambiente sube de tono y algunos candidatos tratando de engañar con el petate del muerto, han sacado sus encuestas, lo que lejos de abonar a la democracia y la transparencia electoral, más desordena, confunde y perturba el proceso electoral en esta frontera sur del país. Por ejemplo, es Tuxtla Gutiérrez, donde la encuesta municipal ha caído en el cochinero y la inmundicia electoral, es verdaderamente preocupante, porque todo mundo saca sus encuestas, y todos se llevan el triunfo, hasta el propio candidato independiente Dany Guillen.

Desde coaliciones, alianzas, independientes y hasta los que van solos, han buscado la pretensión de engañar a la opinión pública, y en eso ya no estamos de acuerdo, porque se vulnera el proceso electoral y crea mayor perturbación originando más pasión y fogosidad que no es nada agradable. No hay candidato de los más sonados, que dé a conocer una encuesta donde ellos casi apabullan al adversario electoral, y a sus propios adversarios más fuertes, los envían hasta el tercer y cuarto lugar. Son encuestas sin sentido común, y sin nada de responsabilidad y ética política. El triunfo de la “encuestitis” pretende más apabullar a sus enemigos que verdaderamente convencer a la población que va a sufragar; pero eso si rehúyen a la figura del “debate político”.

Tuxtla Gutiérrez, es el fenómeno de la “encuestitis”, donde mayor es la burla y la sorna hacia la ciudadanía. Pero hay muchos otros municipios, donde se ve este fenómeno de que con una encuesta ya se sienten que son triunfadores, y justamente quienes han salido a la lucha de que ya no siga esta falacia de las encuestas es la propia ciudadanía que, a través de las redes sociales, ya observó las perversidades y engaños de los partidos políticos y algunos candidatos.

También en las diputaciones locales estamos viendo esta problemática de engañar con el petate del muerto y la gente sencillamente ya no se va con la finta. Inclusive podría haber encuestas reales y hechas con los métodos científicos que hay atrás de estas mediciones, sin embargo, es tanto el cumulo y multiplicación de encuestas que se perdió la credibilidad sobre este rubro que en otros procesos electorales tenían un valor especifico, en esta cuarta trasformación se ha prostituido mucho estas mediciones y cálculos de expresiones populares.

Los candidatos a las alcaldías o diputaciones locales en Chiapas, debería más por seguir convenciendo a la gente con sus campañas y estas con una buena plataforma de propuestas, que engañar con un señuelo o carnada que ya se prostituyó y que la gente no se traga el anzuelo: La encuesta.

Los candidatos deberían de actuar con mayor responsabilidad y compromiso, porque será unas elecciones municipales donde los futuros presidentes municipales ganaran, pero por una fracción democrática muy baja, por la lucha intensa de muchos candidatos que hay en los rediles dela lucha electoral, que buscan con ansias el ocupar la encomienda de ser alcaldes de sus municipios. Muchos de ellos sobre todo de ciudades grandes podrán tener legalidad democrática, pero muy baja su “representación popular” y eso creara en el futuro distensiones y luxaciones sociales. Triunfaran con márgenes de votos muy bajos

Lo que, si es cierto, es que a la gente ya basta que se le siga engañando con el petate del muerto dentro del rubro electoral. Esos tiempos ya pasaron y va para todos aquellos candidatos que han utilizado esta treta de manipulación que ya no da resultados, aquí será ganar con votos verdaderos y reales para reconocer que hubo democracia auténtica. Nada más. En fin.

Debate sí, encuesta engañosa no.- La auténtica figura democrática que debe de permear más es el “debate político”, donde los candidatos lancen sus propuesta y estrategias en función de lo que quieren o piensan para las principales ciudades de Chiapas. Es más razonable y convence más un debate que una encuesta amañada. En las últimas horas debe de prevalecer la buena voluntad de los candidatos a una alcaldía o diputación local, y que mejor un debate de ideas entre la competencia. La mejor figura democrática sin ningún ingrediente de engaño, para descifrar o comprender a un candidato es el debate. Eso que ni qué.

Senador Ramírez Aguilar reconoce Pacto de Civilidad firmado en Chiapas.

El senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, desde la capital del país, reconoció la voluntad de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Chiapas, de los representantes de partidos políticos y de las autoridades electorales, para suscribir un Pacto de Civilidad para el proceso electoral 2021. El también presidente del Senado de la República, manifestó que todos debemos sumarnos a este Pacto de Civilidad, para transitar en un proceso electoral pacífico que garantice, el día de la jornada electoral, un clima de gobernabilidad, seguridad y respeto de la legalidad.

Ramírez Aguilar ponderó el papel del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, por la firmeza que ha tenido para llevar al Estado por el camino de la legalidad y el orden, pero además por su voluntad para trabajar en unidad por un bien común, que se llama Chiapas.

El legislador chiapaneco celebró la pluralidad política que existe en Chiapas, toda vez que fortalece a la democracia, destacó la labor de las instituciones electorales, así como el compromiso de los institutos políticos para conducirse con civilidad en esta jornada.

Finalmente dijo que se debe respetar la voluntad de la ciudadanía, para elegir de manera personal, libre y secreta, a sus representantes en los Ayuntamientos, Congreso Local y Congreso Federal, como parte de los derechos políticos de las y los chiapanecos y del fortalecimiento de la democracia en el estado.

Rapiditas. – Ayer hubo camaradería de altos vuelos entre el candidato a la diputación plurinominal del PAN, Ruperto Hernández Pereyra, un abogado reconocido con 22 años de militancia en el azul, y representante del IEPC casi 14 años -que va en el segundo lugar de la lista-, con los integrantes del Club de Columnistas de Chiapas. Fue un ambiente cordial donde se intercambiaron impresiones y justamente donde se habló mucho de la “fiebre perversa de la encuestitis”. En fin… Representantes de sectores sociales y productivos de diversos ejidos de la región, se reunieron con Luis Armando Melgar, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 13; ahí le expresaron sus inquietudes y necesidades para mejorar su economía. El candidato costeño también les informó de sus propuestas que como gestor impulsará para recuperar el sentido productivo de la Costa. Un candidato que muy adelantado en la carrera electoral. Prácticamente va solo…Pues el Presidente López Obrador ya dijo que dejaran libre a todos los estudiantes que se les aplicó el estado de Derecho después de muchos años que han vandalizado en la capital de Chiapas. La sociedad tuxtleca no digiere mucho, menos lo asimila todavía este pronunciamiento Presidencial, porque consideran que regresaran con mayor ímpetu para cometer tropelías y desordenes viales. Increíble pero cierto. Ver para creer…Dixe.