Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador llama al pueblo a elegir de forma libre y legítima a sus representantes

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, desde el Palacio de gobierno de la capital, convocó al pueblo de Chiapas a hacer de las próximas elecciones del 6 de junio una celebración cívica y democrática, y acudir a las urnas a elegir de forma libre, legítima y auténtica a sus representantes, tanto en los ayuntamientos como en el Poder Legislativo estatal y federal. Subrayó que la mejor forma de alcanzar la anhelada igualdad y una verdadera democracia, además de sacar adelante las iniciativas que permitan cumplir con los sueños y aspiraciones de Chiapas y de México, es que las ciudadanas y los ciudadanos se motiven a ejercer su derecho y obligación de votar.

Al reconocer a las candidatas y los candidatos, así como a los partidos políticos porque durante el proceso de campañas han actuado con civilidad, el mandatario pidió de forma respetuosa mantener la misma actitud para que la jornada electoral de este domingo, considerada como una de las más grandes e importantes de la historia política de Chiapas, se convierta en un motivo de ejemplo y orgullo nacional.

También aprovechó para que, en materia de salud, Escandón Cadenas anunció que ha iniciado la vacunación anti COVID-19 a personas de 40 a 49 años, lo que representa una gran noticia, pues con ello la entidad está alcanzando un porcentaje muy importante en el proceso de inmunización a la población. Recordó que la aplicación de la vacuna es universal y gratuita, por lo tanto, ninguna persona se quedará sin recibir este medicamento.

Asimismo, destacó que, gracias al consenso logrado entre madres, padres, docentes y directivos, y el cumplimiento de los protocolos de prevención y autocuidado ante la pandemia, cada vez son más escuelas del sector público y privado que se han sumado al regreso de clases presenciales en la entidad.

Luego de precisar que Chiapas permanece con la menor incidencia de casos y de defunciones por COVID-19 a nivel nacional, la Secretaría de Salud indicó que en la vacunación al grupo de 50 a 59 años se tiene una cobertura de avance en 57 municipios; mientras que en la etapa inicial a la población de 40 a 49 años, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 4 de junio, se atenderá a un promedio de 28 mil 340 personas de cinco localidades. Así las cosas.

“La reelección” se dijo en su momento, debería ser una figura que entregara “cuentas claras”.

*ASE solapó candidaturas de 44 alcaldes

Aún queda si hubo flagrancia y violación a la ley y normas jurídica sobre un asunto que quedó bajo sospecha pública, pero que sigue siendo tema de platica de muchos chiapanecos que no coinciden que en escenarios electorales se cometen pillerías y bribonadas, sobre todo cuando nos vendieron la idea de que la cuarta trasformación sería muy diferente, sobre todo para el “No mentir, no robar y no traicionar”, pero todo ha quedado en promesa vana e incumplida.

Ha sido tanto el “atol con el dedo” de muchas promesas que el pasado 27 de noviembre del 2020, nos recetaron que “el amor al prójimo” y hasta “la felicidad de los demás”, más allá del “No mentir, no robar y no traicionar”, eran algunos de los valores y principios que propone la “Guía ética para la transformación”, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sustituirá a la Constitución Moral, un documento que prometió el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México para fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales.

Todo sale a colación porque antes de que solicitaran abandonar su cargo la clase política sobre todo los presidentes municipales, para aspirar por la reelección u otro puesto de elección popular, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) debió de haber informado sobre el estado de la cuenta pública de los 44 presidentes y presidentas municipales que solicitaron licencia. Desde el pasado 7 de abril, Eliseo Marín Castellanos, experto en temas de acceso a la información pública, señaló que las y los alcaldes de Chiapas, estaban incumpliendo y dejaron de cumplir con las obligaciones que toda y todo funcionario público debe cumplir.

Antes de permitir a que los alcaldes y las alcaldesas buscaran participar en los comicios de junio, destacó en aquella ocasión Marín Castellanos, que la ASE debió realizar auditoría exhaustiva en los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, Motozintla, Francisco León, Ángel Albino Corzo, Ixtapa, Villa Comaltitlán, Acala, Tapachula, Cintalapa, Pijijiapan, El Porvenir, Chenalhó, Honduras de la Sierra, Arriaga, Capitán Luis Ángel Vidal, Solosuchiapa, Yajalón, Pichucalco. Tonalá, Ixhuatán, Comitán, Tila, Huixtla, Salto de Agua, El Parral, Ostuacán, La Trinitaria, Las Rosas, Tuzantán, Chanal, Soyaló, Villacorzo, Marqués de Comillas, Acacoyagua, Reforma, Mezcalapa, San Fernando, Palenque, Berriozábal, Ocosingo y Villaflores. (Diario de Chiapas)

De esta forma, Marín Castellanos dijo en aquel momento que era muy importante que la Auditoría Superior del Estado informara acerca de las mismas auditorías realizadas a los ayuntamientos, que hoy en día buscaban una “reelección”, debido a que, en su mayoría, además de presentar irregularidades, también incumplen protocolos de los que están obligados a obedecer, como el acceso a la información en sus portales correspondientes.

“Simplemente con revisar su portal de transparencia, te vas a dar cuenta que la mayoría está dejando inconclusas muchísimas obligaciones, no nada más de transparencia, sino de datos personales, están dejando incluso la ley de archivos”, afirmó aquel 7 de abril en una entrevista para Diario de Chiapas.

Además, señaló que, no se puede impedir el derecho de la reelección, sin embargo, un requisito para poder realizarlo sería cumplir con todos los requerimientos en cuanto a la información pública de sus gobiernos y que las auditorías se les realice a ellos antes, de cualquier otro ayuntamiento.

“Las autoridades, los gobiernos deben implementar nuevos mecanismos y procedimientos para que si un funcionario quiere reelegirse tiene que haber una auditoría exhaustiva a su administración”, explicaba Eliseo Marín Castellanos, director general de la consultoría EMC.

Danny Guillen: El candidato popular Tuxtleco. El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Danny Guillén, hay que reconocerlo por el enorme trabajo electoral que realizó a lo largo y ancho de la ciudad capital. Un personaje de “un corazón grandote” que le imprimió un sello personal a su responsabilidad como candidato, y eso hizo que se adjudicara miles de ciudadanos que salieron a su paso en esta campaña para saludarlo y brindarle su apoyo. Un cantante popular, ahora convertido en un “candidato popular”, logró algo insólito, que la misma gente le hiciera canciones y corridos durante esta jornada electoral además de recibir muchos acrósticos. Esa su verticalidad e integridad en su humanidad y que verdaderamente hay pasión por lo que menos tienen, le ha dado un sitio muy especial entre la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, desde lo más alto hasta lo más ‘bajo socialmente. Al pan pan y al vino vino. En fin.