Marco Antonio Cabrera Alfaro

El Güero Velasco no tiene culpa de lo que sus ex funcionarios hayan hecho

La grilla barata, arrabalera y perversa que se ha iniciado contra el senador Manuel Velasco Coello, no es más producto de las frustraciones de los eternos enemigos de la democracia, que no conciben ver una realidad en la que el popular Güero ha demostrado sus buenos oficios y tablas políticas. Manuel Velasco cuando fungió como gobernador del estado, dio plena confianza y actuó con corazón de pollo, ayudo a diversas personas para que le sirvieran a Chiapas, pero, algunos se confundieron y se sirvieron con la cuchara grande, pues, a ellos, esos perversos malandrines que tuvieron la oportunidad de hacer algo por nuestra entidad y que abusaron de la nobleza y humildad del ex gobernador chiapaneco se les debe fincar responsabilidades, al Güero no se le puede juzgar por haber dado confianza a esos perversos remedos de políticos que llegaron con una mano atrás y salieron vestidos con elegancia. Lo que el SAT encontró sobre empresas fantasmas y facturas apócrifas no es responsabilidad del senador Velasco Coello, que ya ha dado la cara diciendo que si uno de sus ex colaboradores hizo mal uso de los recursos o cometió algún ilícito tendrá que pagar sus culpas. Y no es que el senador se esté o quiera lavarse las manos, pero, una cosa muy clara es que algunas personas a la que les dio confianza equivocaron el camino y abusaron de esa confianza que el ex gobernador y hoy senador del verde les confirió. A esa gente perversa como el ex titular de Obras Publicas y del INIFECH, entre otros que se hicieron millonarios de la noche a la mañana deben ser juzgados por que abusaron de la confianza que se les dio. Pero la federación debe aplicar la ley contra esos perversos y corruptos ex funcionarios. Los que no son de Chiapas, hablan porque no conocen al senador Velasco, y menos que sepan que hizo por los chiapanecos, caminos saca cosechas, apoyo carretero, viviendas, electrificación, agua, mejores servicios, más apoyo al campo, a las madres solteras, Adultos mayores, entre otras múltiples obras sociales que dejo, los que equivocaron el camino y se inclinaron por hacerse millonarios a costa de los recursos y erigir empresas y constructoras fantasmas a esos sin piedad todo el peso de la ley por corruptos. Y como dijo el coordinador de los senadores del partido verde el senador Manuel Velasco Coello, que las elecciones pasados nos sirvan para unir a nuestro país y no para dividirlo, y que entendamos que la lucha no es entre hermanos y mucho menos entre mexicanos, y que una vez pasadas las elecciones todos debemos trabajar más unidos con un objetivo en común: ¡el futuro de México!… y no estar de grillitos perversos tratando de enlodar la imagen del ex gobernador, que poca madre de traidores…sin comentarios

LIBRAN NUEVA ORDEN DE APRENSION CONTRA EL “COYOTE CONSENTIDO” …

La fiscalía estatal de justicia que dirige atinadamente el maestro Olaf Gómez Hernández ha llevado a cabo eficientes acciones positivas contra la inseguridad y delincuencia y nos informan que este fin de semana se le dio la segunda cumplimiento a la segunda orden de aprehensión contra Yudiel “N” por presunta Violación Equiparada Agravada, de acuerdo a las investigaciones, agregaron, el hoy detenido agredió sexualmente a un menor de edad del cual se reservan sus generales por así convenir a los intereses de la víctima. En ese sentido la dependencia estatal aseguro que, a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra Yudiel “N”, alias “El Coyote Consentido”, por su probable responsabilidad en el delito de Violación Equiparada Agravada, en agravio de un menor de edad, de identidad resguardada, hechos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas. Cabe destacar que fue el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 2, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, quien libró la orden de aprehensión por el delito citado, la que se cumplió por parte de la Policía Especializada de la Fiscalía Contra la Trata de Personas contra Yudiel “N”, alias “El Coyote Consentido”, quien desde el pasado 19 de mayo está detenido por los delitos de Trata de Personas, en la Modalidad de Explotación Sexual, a través de la Difusión de Pornografía Infantil. Así mismo es perentorio informar que por esos delitos que se le imputan el asegurado permanecerá recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate” donde enfrenta también un proceso por el delito de Trata de Personas. En otro informe la Fiscalía General del Estado (FGE), da a conocer que a través de la Fiscalía de Combate al Abigeato, se cumplió la orden de aprehensión en el municipio de La Libertad, contra una persona del sexo masculino por el delito de Abigeato Agravado. Agregaron que fueron los Elementos de la Fiscalía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Combate al Abigeato, que efectuaron esa orden de aprehensión que fue expedida por el Juez de Control de la Región Tres, con sede en Catazajá, en contra de Juan Carlos “N”, alias “El Chulo”, por su probable responsabilidad del delito de Abigeato Agravado, por hechos suscitados en la Ranchería “El Guano”, municipio de La Libertad. El detenido -dijeron- será puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica en las próximas horas. Al final señalaron que: La Fiscalía General del Estado, con estas acciones refrenda el compromiso en el combate de este delito, que afecta directamente a las familias ganaderas en la entidad…ver para comentar

Pasando a otras cuestiones te comento amigo lector que el ex fiscal Jorge Llaven Abarca recibió por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) la constancia de mayoría y validez que lo acredita como diputado federal del VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos historia”, integrada por Morena, PT y PVEM. Al recibir la constancia de mayoría relativa y validez, Llaven Abarca agradeció el respaldo y el apoyo de jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Acala, Emiliano Zapata, Chiapilla, Totolapa y Suchiapa, quienes confiaron y defendieron el proyecto de nación para consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública de México. En su mensaje el diputado federal electo señaló: “Ganó la democracia, ganó la voluntad libre de las y los chiapanecos que confiaron en esta fórmula de la coalición Juntos hacemos historia, vamos a trabajar en unidad, vamos a cumplir con los compromisos adquiridos para que tengamos un mejor Chiapas y un mejor Sexto Distrito”…sin comentarios…Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK