Poder y Dinero

El Metro, crimen de improvisados

· “Ahorros” en mantenimiento

· Un caos para los más pobres

· Subejercicios provocan muertes

· Aeroméxico, chantajes laborales

La libertad es aquello que la sociedad tiene el derecho de tener y el estado no tiene el derecho de impedir.

Benjamin Constant (1767-1830) Escritor y político francés.

Víctor Sánchez Baños

La madrugada del domingo, conocimos del incendio que ocurrió en el cerebro del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México. No hay la menor duda que se trató de un accidente, pero esto tiene un origen: los desvíos de dinero que está destinado para el mantenimiento de ese servicio que lleva al día 4 millones de seres humanos.

Ahorros injustificables. En esta ocasión ocurrió un incendio por la falta de nuevos sistemas. Creció el número de líneas y servicios, pero usaron el mismo cerebro que controla que no se den accidentes por alcances, desde 1969, en que se inauguró ese servicio.

Desde el 2003, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, empezó a disminuir el monto de recursos para mantenimiento de las líneas, trenes, estaciones y, lo que fue un orgullo de la ingeniería y arquitectura mexicana, es hoy ruinas.

En la calle de Delicias, se encuentran las instalaciones donde se ubican las computadoras que controlan el flujo de viajes. Ya, en esta columna hemos denunciado el desvío de recursos (no se sabe a dónde) para el mantenimiento. Se contratan empresas, pero ninguna hace su trabajo por el que fue contratado. De esto la directora del SCT, Florencia Serranía, ni pio hace.

El cableado debe cambiarse cada año en su totalidad y las computadoras deben cambiarse constantemente para modernizarse. La vida, de 4 millones de personas al día, depende de esa seguridad.

Seis líneas (de la 1 a la 6) se quedaron sin servicio. Hoy de la 4 a la 6 podrán dar servicio. Sin embargo, no dicen el nivel de seguridad del servicio. Aunque se trata de temas técnicos, deben informar de lo que se trata.

Lo único que queda claro es que nuestros políticos izquierdosos, que solo piden el voto, no sirven ni para una… Solo para hacer política. No queremos políticos, queremos administradoras que no pongan en riesgo nuestras vidas. ¿Eso es pedir demasiado?

PODEROSOS CABALLEROS

ANDRÉS LAJOUS

Ah, primero los pobres. Los usuarios del Metro, que habían comprado con muchos esfuerzos su boleto del subterráneo, les exigen 5 pesos para el camión de pasajeros (RTP), 6 para el Metrobús y 4 para el trolebús. Y, el pago en efectivo. Abusos, abusos y más abusos. Hoy, las cosas se complicarán en las 3 rutas que reactivarán el servicio. Andrés Lajous, secretario de Movilidad, mencionó que se hacen esfuerzos. Se entiende. Se trata de una megalópolis monumental. No es fácil domarla y prestar servicios de transporte emergente. El caso ayer fue monumental.

AEROMEXICO

La empresa que preside Andrés Conesa, realmente es un caso de “lo que no se debe hacer en momentos de pandemia”. Mientras se muere, sin atención en terapia intensiva, Interjet, Aeroméxico, sigue sus pasos. Ahora quiere aprovechar la crisis para deshacerse de los sindicatos. Los políticos mexicanos son los peor pagados en el mundo. En otros países tienen utilidades con altos salarios, pero aquí la voracidad de los accionistas es inaudita.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

YUCATÁN

El gobernador Mauricio Vila inauguró el Parque Eólico Progreso, proyecto en el que se invirtieron 155 millones de dólares. Yucatán avanza de manera significativa hacia el incremento del uso de energías limpias para proteger al medio ambiente, disminuir los costos en el consumo de electricidad, generar inversión y empleo, tras el inicio de operaciones del Parque Eólico de Progreso.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos