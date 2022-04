Asesoría legal

El mundo animal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Todos debemos hacer conciencia sobre el maltrato y cuidado de los animales, la mayoría de las personas ven como una amenaza a una araña, una serpiente, un lagarto, y de igual forma ven como una amenaza social a los perritos y gatos que viven en la calle, no nos ponemos a pensar que sus amos los abandonaron, los animales no son una amenaza, somos nosotros una amenaza para los animales porque en las calles y carreteras con los vehículos se mata sin piedad a los perritos o cualquier animal que se atreva a cruzar, no entendemos el lenguaje animal, por lo tanto desconocemos que les duele o que necesitan al momento, más peor aun cuando desconocemos de como curar a nuestro perrito, gato o cualquier mascota, encontrándonos en nuestro camino a veterinarios hombres y mujeres que no saben ni siquiera que inyectarles y de igual manera ni siquiera les hacen un estudio previo para ver las molestias de las mascotas, algunos veterinarios carecen de ética y prefieren matar a un animal mediante una inyección que poco a poco les hace efecto y terminan muriendo a los 4 o 5 días, ¿culpable? No lo hay porque se supone que el veterinario hizo su trabajo, y de paso ni siquiera muestran la dosis con su nombre de lo que le inyectan a los animales, con la pandemia respiró la tierra y también respiraron los animales, nadie salía ni nadie molestaba a los animalitos, mucha gente ama a los animales, pero a veces su amor no es suficiente para ponerlos a salvo pues muchos necesitan un hogar donde vivir, varias organizaciones que defienden a los animales y los protegen desaparecieron bajo el actual Gobierno por incluir la Ley de Austeridad Republicana, no hay ya apoyo para las asociaciones civiles de protección animal, muchos perritos son levantados por las perreras municipales y los sacrifican inmediatamente y a los que son de raza los venden, no hay un proyecto ni están incluidos los animales en ningún tema político, tocante al tema político, lo que se debe hacer con la propaganda (lonas) que se usó en campaña de todo el país pueden crear estructuras de fierro reciclado y ponerles lonas de los y las candidatas para entonces que los perritos y gatos tengan un hogar, esto es reciclar las lonas de los candidatos para hogares de animalitos, todos podemos aportar y apoyar para que los animalitos no sufran, para ayudar a un perrito o gato y sacarlo del ambiente nocivo en el que se encuentran es acercarse con cuidado y dejar que el animal se acostumbre a uno, darle de comer croquetas por ejemplo y agua, hay que usar las redes para crear una campaña y fomentar con la gente el cuidado animal, evitar y erradicar el maltrato hacia ellos, mucha gente piensa aun egoístamente de que si dona unas monedas o un billete no llegará a su destino, lo importante es colaborar y cooperar con quienes tienen atenciones para los animales, de igual manera, las creencias de las personas también afecta a los animales, por ejemplo, hay quienes creen que ver un búho es sinónimo de muerte y que algún miembro de la familia podría morir, es por ello que la gente los mata en cuanto los ven, la ignorancia crea imaginaciones negativas, los búhos son animalitos muy hermosos con unos ojos grandes, estos animalitos también tienen cualidades, no es carroñero, tiene hábitos nocturnos, puede permanecer despierto durante toda la noche, son animales muy tiernos ya que cuando una persona les habla contestan con un cerrar y abrir de ojos, yo lo he practicado con un búho que un sujeto indígena lo tenía privado de la libertad en la parte trasera de su casa, varias veces le pedí que lo dejara libre, sin embargo, yo no podía hacer nada pues estaba en un domicilio ajeno, pero condeno todo acto de privación de libertad de los animales, los búhos son animales muy limpios, sus garras las usan para limpiar sus plumas y el pico para limpiar sus garras, hay algo que este animalito hace y que los humanos no lo haremos nunca, ellos pueden girar su cabeza 270 grados sin forzar sus tendones ni dañar vasos sanguíneos, son animalitos muy nobles, pero no son aves de mal agüero como la gente cree, simplemente que nos hace falta más convivencia con los animales en general para conocerlos más de cerca, lo mismo pasa con las serpientes, animales totalmente inofensivos, solo que el ser humano lo ha satanizado y comparado con sus propias creencias, en realidad la mayoría de las serpientes escapan de la presencia del ser humano, y solo atacan cuando se encuentran acorraladas o cuando defienden su territorio, ellas no son como las pintan, algunas religiones las ponen en contra del ser humano para que sean odiadas por siempre, muchas personas les tienen miedo, pero ese miedo fue infundado por lo que una vez escucharon de otras bocas y decir que se deben de matar pero no porque los hayan atacado, lo que ven en las películas de serpientes, boas y anacondas, es de lo que alimentan su mente, de información totalmente negativa acerca de esta especie animal, otros animales que se han estado extinguiendo son las palomas, debido a la alta contaminación en las ciudades estas mueren por falta de un oxigeno limpio, solo algunas personas se toman el tiempo de darles arroz en algunas plazas, otros se toman fotos con ellas pero ni siquiera son agradecidos y nada les dan, los clásicos pajareros que supuestamente ellos hacen que un pajarito te lea la suerte privando de su libertad a estas aves tan hermosas y poder lucrar con ellas, las gallinas negras, gallos, borreguitos, sapos, ranas y palomas son vendidas en algunos mercados esotéricos para matarlos de una forma cruel en rituales de personas ignorantes, otros, atraen a las palomitas dándoles alimento para cazarlos y de igual manera matarlos en cosas oscuras, en realidad, el reino animal es lo más hermoso que este planeta tiene, aquí los depredadores somos nosotros por la maldad que nos inunda el corazón y el alma, porque realmente no somos nada solidarios con los animalitos, podemos empezar por los niños y niñas, inculcarles los valores del respeto a los animales, nosotros debemos dar el ejemplo de cómo cuidarlos, protegerlos y amarlos para que los niños hagan lo mismo, hay que llevar frecuentemente al zoológico a los niños y niñas para que amplíen sus conocimientos y no solo conozcan a los perros y gatos, sino a toda clase de especia animal, hay que leerles cuentos de animales, para empezar, no hay que regalar un animal a los niños, primeramente se les puede regalar un peluche animal, que aprendan y hagan dinámicas con el peluche, es importante enseñar correctamente a los menores que hacer cuando su mascota se porta mal, no es pegarles ni maltratar de otra forma a ninguna mascota, a los niños hay que animarlos con refuerzos positivos, el consejo es muy efectivo para que los y las niñas retengan las buenas acciones y las repitan, en lo particular estoy muy satisfecho de haber escrito para varios medios de comunicación y haber tocado el tema de maltrato animal y sancionar y retirar de los circos a los animales que habían sido maltratados por varias décadas, mi trabajo no es de ahorita, es de hace varios años y estoy satisfecho el haber contribuido para que se erradicara la presencia animal de los circos y sancionarlos a quienes tuvieran animales, amemos al reino animal, muy aparte de los perritos, todos los animales son fieles a las personas que los cuidan, todo depende del cuidado o maltrato que les den, hay que hacer leyes más duras y sancionables para quienes maltraten a los animales en general, para crear Proyectos de Decreto y reformar las leyes que protegen a los animales me pinto solo y las presento.