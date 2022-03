HASHTAG DE LA SEMANA

#EL PRESIDENTE AMLO DEMANDA FIN DE LA IMPUNIDAD. Es tal la indignación nacional, generada por los crímenes políticos, sobre todo por este último que se diera en Sonora, y que terminara con la vida de Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal; que la voz presidencial se escuchó tronando, demandando el compromiso de los tres niveles de gobierno para que este crimen no quede impune aquí el problema hasta ahora, es el de la indiferencia con la que los colaboradores de AMLO toma estas instrucciones públicas, no hay un pronunciamiento hasta ahora del fiscal general Alejandro Gertz Manero y esto pareciera una demanda que no ha sido escuchada. Razón por la que el pueblo desconfía de sus instituciones y que este crimen pueda ser esclarecido. Lo importante es que todavía se tiene una esperanza de que no se repitan y con esto tendríamos unas elecciones 2021 civilizadas y pacíficas.

#EN CHIAPAS PLAN PILOTO PARA INICIO DE CLASES PRESENCIALES. En un acto de voluntad razonada, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha salido a presentar su propuesta como prototipo nacional para el inicio de clase el 18 de mayo, se entiende que el día 17 será utilizado para limpiar y establecer la funcionalidad de los planteles. José Luis Hernández de León, en nombre de la titular de la Secretaria de educación pública, refirió que son mil 896 escuelas que están con las condiciones de un regreso a clases, sin embargo, este lunes serán únicamente 500 escuelas correspondientes a las 15 regiones de la entidad y poco a poco se irán sumando el resto de las escuelas, de los diferentes niveles educativos tanto públicas como privadas. “Estamos completamente convencidos que este número de escuelas va a ser significativamente rebasado a partir del día lunes, ya que la misma sociedad está exigiendo el retorno a las actividades presenciales”. Remarcó que para establecer este retorno a clases de las 500 escuelas tuvieron que hacer el análisis correspondiente para ver las condiciones en las que cada una de ellas se encuentran, sumado a ello bajo las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública tras la vacunación de más de 112 mil docentes en la entidad.

Apuntó que serán los docentes y directivos quienes establezcan el orden del regreso a clases, así como los protocolos a seguir para un retorno a labores de manera segura. Se desea éxito al gobierno de Chiapas en el arranque de este prototipo de educación presencial, para que pueda servir de ejemplo, cuidando la salud de los niños y niñas chiapanecos, y de esta manera convertirse en modelo para otras regiones del país.

#DE BUROCRATA A DIVA CANDIDATO MARQUEZ. Después de ser burócrata de segundo nivel, Luis Márquez, por alguna razón ha sido distinguido como candidato a una diputación local. Considerándose no solamente candidato, sino ya diputado, Luis Márquez quién ya fue expresidente de Tecpatán y no dejo un grato recuerdo esta convertido, ya en toda una diva. Esto significa que, en cada evento en que participa tenga sus acarreados suficientes y despierte interés, aunque en la práctica, desprecie a campesinos y trabajadores. Se dice que su padrino político y patrocinador Harvey Gutiérrez es el que está financiando los movimientos por los que presume el candidato Márquez.

#PAOLA VILLAMONTE EN PLENO ACTIVISMO. En realidad, Paola Villamontes es una dama joven muy comprometida, además de haber sido anotada como candidata local por Tuxtla bajo las siglas del partido guinda, está dedicada a recorrer todos los lugares correspondientes a su distrito aquí en la capital realizando activismo a favor de su partido.

#ENHORABUENA POR CAROLINA ZUARTH. Algunos tenían inconveniente para que Carolina Zuarth fuera candidata. Sin embargo, ahora que ya la conocen más por su trabajo han cambiado su opinión y esto hace que se reconozca su compromiso con la comunidad y con el partido Chiapas Unido al que pertenece y que la lleva enlistada en la posición número uno de la lista de representación proporcional.

#RESPALDO TOTAL DE ALITO EN CHIAPAS. Este fin e inicio de semana estará en Chiapas Alito, Alejandro Moreno Cárdenas dirigente nacional del PRI en amplio recorrido de respaldo a las candidaturas de “Va con Chiapas” en las regiones del Centro, la zona indígena, en la franja fronteriza para terminar en el soconusco. De esta manera Alito demuestra su compromiso con los candidatos priistas de Chiapas.

#ALFREDO SAMAYOA Y LOS NEGOCIOS DE CAMPAÑA. Para no perder la costumbre de “hacer negocios con todo lo que se pueda”, el responsable de la campaña de Carlos Morales en términos económicos es su incondicional Alfredo Samayoa. Ese personaje vende todo lo que se pueda vender con tal de obtener ganancias. Su paso por el ayuntamiento es ilustrativo.

#UNOS A LA PENA Y OTROS A LA REPEPENA ALLÁ POR COPAINALA. Mientras el candidato titular hace campaña para que Morena pueda asegurar votos ante una ciudadanía desconfiada, pasando todo tipo de pena. Rodolfo Martínez no deja de estar pendiente de lo que se pueda obtener desde ahora realizando actividad política. Ahora como en otra época lo fue su hija, va de suplente de diputado del candidato de Morena y Verde. Desde ahora ya está cazando el reparto de las obras públicas de los ayuntamientos.

#LA EXPERIENCIA DE COBACH EN EL INICIO DE CLASES. Ahora hay que estar pendientes de los efectos y el impacto que seguramente habrá de tener, el regreso a la educación hibrida en el COBACH; esto quiere decir que se están organizando para el inicio de clases presenciales y a distancia. Habrá que ver la reacción de los maestros, de los padres de familia y de los propios estudiantes, será interesante.

#CANDIDATOS NO SON CONOCIDOS EN LOS DISTRITOS. Es significativo reconocer que por la juventud de los candidatos o por una estrategia errónea de difusión, en la mayoría de los distritos electorales son completamente desconocidos y esto habrá de hacer más complejo el voto en la jornada electoral. Muchos es la primera vez que están en una contienda, y otros es posible que estén repitiendo, pero nunca se pararon por su distrito después de que obtuvieron la candidatura. Difícil será para muchos ciudadanos a la hora de votar.