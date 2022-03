#HASHTAG DE LA SEMANA

#EL RÓBALEO ELECTORAL AMLO. – La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que él presidente Andrés Manuel López Obrador, será elaborada por ciudadanos con experiencia en el tema y por funcionarios, y antes de remitirla a alguna de las cámaras, su contenido será presentado a la población en general. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reprochó con dureza a los partidos que “engañan pretendiendo” que son demócratas “pero son lo mismo”, como ocurre en el Senado de la República donde el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se han pronunciado –junto a PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano- en contra de aprobar la ley reglamentaria a la revocación de mandato. En ese tono, ironizó con la frase del “róbaleo” que impuso Jesús Reyes Heroles, referente al robalo que se desplaza en aguas dulces lo mismo que en saladas, para exigir que el presente impone definiciones: “En este proceso de transformación de México, nada de medias tintas. Se tiene uno que definir, se tiene que transformar. Es momento de decir basta, y terminar con esta simulación, con éstos consejeros y magistrados (del INE y del Tribunal Electoral) falsarios”.

#EN LA CIMA COBRAN A CARLOS PEDRERO EX SAGARPA. – Al que ya le hacen cobranza pública, es a Carlos Pedrero Rodríguez, ex titular de la delegación de la SAGARPA. Los administradores de este lujoso fraccionamiento llamado “La Cima” lo buscan para que pague más de 200 mil pesos que debe de mantenimiento, pero ni en la “mocte” ni en los antros de su propiedad lo han podido localizar. Esta peor que el “Chaquiste”, que ya le fue a reclamar a su hojalatero. Pero que sigue sin pagar y recoger su automóvil. ¡Par de trácalas! Cuidado con ellos, no pagan.

#PENAGOS SE INSTALA EN QUINTAN AROO. – Quien se reporta desde Playa del Carmen, ya incorporado de lleno a la campaña del chiapaneco, avecindado desde hace muchos años en esa entidad, Filiberto Martínez. En opinión de muchos quintanarroenses, Filiberto ya están listos para la grande en el 2022. Por lo tanto, Calos Penagos habrá de poner su empeño porque así sea. Mucha suerte. Todo por el PRI, desde Palenque, Chiapas.

#ANTONIO AGUILAR. – Ex alcalde de Comitán es un activo importante del equipo del Senador Eduardo Ramírez Aguilar. El diputado Antonio Aguilar Meza, se espera que en su incorporación al Congreso de estado realice aportes significativos, a favor del grupo político al que pertenece y también para su bancada que es la del PVEM.

#CAROLINA ZUARTH DE CHIAPAS UNIDO. – Una dama joven, que cuenta con una gran experiencia política es la legisladora electa por la vía plurinominal Carolina Zuarth, de las filas del Partido Chiapas Unido, Identificada por la gente como una gran gestora y un gran ser humano, sin duda su trabajo trascenderá en la próxima legislatura local.

#VIEJOS Y RESENTIDOS COMO ALFREDO ARAUJO. – Sin representar ya a nada ni a nadie. pero ya demostrando estar viejo, decrépito y resentido Alfredo Araujo insiste en llevar agua al molino de Roberto Albores Gleason, cuando ya debería de replegarse, como ya lo han hecho con mayor dignidad políticos alboristas como el ya no tan chamaco de Reynol Ozuna, quien, con tan solo unos meses de estar encargado de una delegación federal en la anterior administración, hoy es un próspero y acaudalado ganadero gracias al saqueo de recursos públicos. Sin embargo, insiste en seguir los pasos de su joven líder que todavía no logra entender que la cruda realidad, viene después de unos buenos brindis. ¡salud! Ahora se la pasa cumpliendo el papel de crítico de la propia dirigencia de su partido. ¡Cínicos! los hay.

#ANGEL TORRES COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD. – ha sido calificado como un funcionario de DIEZ, quien alejado de toda politiquería es el que marca la agenda de obras públicas, cumpliendo las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El secretario Ángel Torres Culebro es un eficiente colaborador del equipo de trabajo del gobernador. Congratulaciones por lo construido y por los avances de las principales obras principalmente en la capital del estado.

#ROBERTO RUBIO SOBREVIVIENTE REAPARECE. Después de una larga recuperación por haber sido afectado en su salud por el Covid, reaparece para integrarse a los trabajos del equipo legislativo del Partido Verde, el diputado Roberto Rubio deseamos que ya haya superado por completo las secuelas de este terrible malestar.

#LAS MEJORES VIBRAS PARA E LDIPUTADO LLAVEN ABARCA. En el santoral de la semana, vale la pena mencionar que, con toda austeridad y respeto, celebró su cumpleaños el diputado morenista Jorge Luis Llaven Abarca. Nuestras felicitaciones y las mejores vibras en esta oportunidad para desearle lo mejor en su presente y porvenir. ¡Felicidades!

#LA HORA DEL SUR GOMEZ ARANDA Hace pocos días, durante la visita de una comitiva del gobierno estadunidense, el presidente López Obrador invitó al mandatario de aquella nación a venir a México a finales de septiembre. Es buena noticia que uno de los objetivos del encuentro tenga que ver con la prosperidad del sur de México. La Cancillería anunció que sólo cooperando entre los países puede aspirarse a que quienes decidan emigrar no lo hagan forzados por la pobreza. Más allá de lo positivo que resulte el encuentro por razones diplomáticas será productivo sólo si se logran resultados concretos en materia de colaboración para la creación de fuentes de empleo en el sur y en el triángulo norte de Centroamérica, poniendo en marcha los viejos y nuevos proyectos para activar la economía regional que no han avanzado por falta de financiamiento. La agenda entre los dos países es amplia y compleja. Para nuestros vecinos es fundamental la seguridad fronteriza, la migración y el comercio, mientras que para nosotros lo más urgente es el desarrollo. Es posible que la prevención y la solución de conflictos ocupen el mayor esfuerzo en este encuentro, no la búsqueda de oportunidades económicas, particularmente para los estados sureños. El sur es pródigo en recursos naturales que son patrimonio de la nación: petróleo, gas, generación de electricidad, biodiversidad asombrosa, culturas vivas y arqueología, agricultura, ganadería, bosques y selvas, así como las mayores reservas de agua dulce del país.

#EL DILEMA DEL REGRESO A CLASES. Lo que no deja dormir a las familias es la decisión de regresar a clase. Por una parte, lo consideran necesario, pero por la otra el riesgo del contagio es inminente. Conociendo la energía que los niños y jóvenes tienen y la falta de precaución es preocupante. Pero el regreso ya esta marcado para el 30 de agosto.

#LA OLA MIGRATORIA EN SOCONUSCO. Complicada la vida en la frontera sur ya que se sigue incrementando el número de migrantes, ahora con los que vienen deportados de los Estados Unidos. Más de 500 sumaron en esta última deportación.

#ESTRATEGIA EXISTOSA DE VACUNACIÓN. Prácticamente todas las regiones de Chiapas están siendo atendidas con la estrategia de vacunación dispuesta por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Ahora habrá que esperar la respuesta de los chiapanecos para ir terminando con esta parte de atención a la salud.

#EL CULTO A LA EGOLATRIA. – Pareciera que al cierre de esta semana dos exgobernadores del estado se hubieran puesto de acuerdo para tratar de hacerse notar a través de las redes sociales; nos referimos al soyateco de Pablo Salazar, quien invadido por la nostalgia del poder recordó a sus seguidores que se cumplirán 21 años desde que ganó la elección que lo llevó al poder, mientras que su sucesor y verdugo el cual lo convirtió en un ex-presidiario, nos referimos a JUAN SABISNESS, también hizo acto de presencia en sus redes dando gracias a todos aquellos seguidores que se acordaron de su onomástico y le felicitaron, la gran mayoría de ellos son ex-colaboradores que al igual que el propio ratón de Orlando fueron responsables del saqueo al erario público durante su sexenio, no cabe duda que ambos son un par de ególatras que se rinden culto así mismos en aras de hacerse notar; en realidad de los dos no se hace uno solo, ya que son tal para cual.

.