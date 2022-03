Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El Verde y el INE, los ganadores… Morena el fracaso de Mario Delgado

Los resultados en la Jornada electoral del pasado domingo 6 de junio no le dejó un buen sabor de boca al sistema político actual, el partido en el poder Morena, no logró imponer su hegemonía y pierde varios votos. Recordemos amigo lector que, en el 2018, el partido en el poder obtuvo alrededor de 30 millones de votos, y según los resultados oficiales que da el INE, el partido MORENA obtuvo al menos 16 millones de votos, en el buen Castellano quiere decir que el partido en el poder perdió por lo menos 14 Millones de votos. Es decir, va en decadencia y se debería hacer un análisis profundo en ese partido y por dignidad el líder debería interponer su renuncia por que ha fracasado, Mario Delgado está hundiendo a MORENA y lo vean por donde lo vean los resultados de la jornada electoral se traducen para MORENA. en un fracaso total. Tal vez alegarán que lograron mayoría en la cámara, pero, a qué precio, simple y sencillamente no podrán mover y hacer a su antojo las leyes o pretender desaparecer instituciones organismos o reelegirse. Lo que si tenemos que reconocer que el partido Verde logra avanzar y hoy en día podrán estar orgullosos de que sin ellos MORENA no hubiera logrado obtener triunfos en diversos estados, diputaciones federales y locales, así como alcaldías, hoy en día el Verde podría decirse es el partido más importante, lo que era el priato anteriormente, sin los votos del verde Morena no tiene ni mayoría simple, es decir que, Morena gana la mayoría de las gubernaturas perdiendo. En 2018 ganó 30 estados, ayer perdió 1/3 de los estados en juego y de los que gana, su porcentaje de votos decrece, gana con poco margen en muchos estados. MORENA va en decadencia con Mario Delegado, pierden la Ciudad de México, donde tenían su bastión más importante y Sheinbaum ahora gobernará con mayoría de Alcaldías de oposición, por lo que la aspiración presidencial se va evaporando. Partiditos que creó MORENA como sus aliados perderán su registro, Fuerza x México, PES Y RSP, estos satélites de MORENA no les sirvieron para nada, el gran tutor de MORENA hoy es el Verde Ecologista. La jornada electoral deja 5 gobernadoras, lo que quiere decir que sigue ganando el patriarcado, toda vez que los partidos imponen a mujeres en algunos estados que no hay mucha competencia, solo para cumplir con la cuota política de las 5 mujeres que ganaron solo la Panista Maru Campos en Chihuahua trae agenda de género, los demás “negociación”. Es muy perentorio mencionar que el partido del maestro Dante Delgado Ranuaro, va creciendo y Movimiento Ciudadano logra obtener el triunfo en Nuevo León uno de los estados más importantes, y el congreso de Jalisco y sus municipios más importantes, eso sí es un crecimiento político de MC. Allá en Querétaro, pierden el registro 7 de 11 partidos, en tanto que el PAN se lleva todos los distritos locales y federales y 14 municipios de 18, además de la gubernatura con un muy amplio margen, lo que se traduce que gana la ciudadanía con una participación de al menos 52%, venciendo por un poco margen a la abstención. En Chiapas ni que mencionarlo, el triunfo de Rosa Urbina Castañeda alcaldesa electa. En suma lo que podemos decir que en la pasada jornada electoral los grandes vencedores son el Partido Verde Ecologista y el INE, que como nunca en la historia logra Instalar más del 99% de las casillas, con eso el INE sale fortalecido como la institución más importante del país y demuestran eficacia y su altísimo liderazgo social y el gran Perdedor es Mario Delgado y como dijimos en las primeras líneas de este comentario por dignidad debe renunciar al “nulo liderazgo” de MORENA, estamos de acuerdo…sin comentarios

RECONCE GOBERNADOR PARTICIPACION CIUDADANA EN ELECCIONES…

Luego de reconocer y manifestar su beneplácito a la sociedad Chiapaneca por su participación ejemplar, comprometida y responsable, que ejerció su derecho a votar libremente para elegir a sus representantes en los ayuntamientos y en el Poder Legislativo estatal y federal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señaló que solo eso da mayor posibilidad de avanzar hacia el progreso y un mejor porvenir de todas y todos en Chiapas y México. Por ese ejemplo de civilidad de la ciudadanía -dijo- quiero manifestar mi gratitud no solo a la sociedad chiapaneca, sino también a las y los funcionarios de casilla, pues su colaboración ha sido fundamental para resguardar el sufragio ciudadano, al tiempo de destacar el respaldo y labor del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad pública y de protección civil, así como las fiscalías, entre otras autoridades que contribuyeron a cuidar la participación ciudadana y proteger el interés general de Chiapas y de México. En ese sentido el mandatario estatal indico: “Mi gratitud para todas y todos los que participaron en esta gran fiesta cívica, a quienes cuidaron y resguardaron celosamente el voto de la gente, cumplieron con su tarea cívica. Viva la democracia, viva la posibilidad de votar como lo hicieron las chiapanecas y los chiapanecos, de forma libre, secreta y legal; esto da cuenta de los resultados”. Cabe hacer mención que de igual forma Escandón Cadenas exhortó de manera respetuosa a las candidatas, candidatos y partidos políticos a actuar de forma correcta, estar a la altura de las expectativas de la población y, principalmente, colaborar para que todos los votos se cuenten, y de esta forma, las instituciones electorales avalen y reconozcan la decisión de la gente que cumplió con su responsabilidad y obligación ética y moral de acudir a las urnas a votar…sin comentarios

LOGRA VERDE OBTENER VARIAS ALCALDIAS EN CHIAPAS…

Según datos obtenido de las autoridades oficiales, con una participación ciudadana de 62% en Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lleva la delantera con 33 presidencias municipales, seguido de Morena, con 26, 13 del Partido del Trabajo (PT), 10 el partido político local Chiapas Unido, y 10 la alianza PRI, PAN, PRD. Destacar amigo lector que de manera individual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lleva seis, el de la Revolución Democrática (PRD), 5, el partido político local Podemos Mover a Chiapas, siete, 3 tres, el Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas 1 uno, y Fuerza México 1 uno. Mencionar que de 3 millones 742 mil 317 electores llamados a votar, en 120 municipios se han contado hasta ahora los sufragios de 1 millón 931 mil 236 electores, que implica 61.9% de participación ciudadana. Se han contabilizado cerca de 90% de las actas. De igual forma informarte que según se supo el “PREP lleva un 89% de actas capturadas. Al parecer se sigue recibiendo y publicando el resto de las actas esperadas hasta las 8 pm de hoy, (ayer) excepto aquellas con las que no se cuente por haber sido violentadas en casillas o en traslado a los consejos”, eso es hasta el momento algunos resultados…ver para comentar

FISCALIA ESTATAL, PIDE SEPARAR DEL CARGO A LA EDIL DE OSTUACAN…

Según se supo la dependencia impartidora de justicia en esta entidad bajo la directriz del maestro Olaf Gómez Hernández, solicitó al Congreso del Estado, iniciar la declaración de procedencia para separar del cargo a la presidenta municipal de Ostuacán, con el objetivo de que quede sujeta a disposición del Juez de la causa que la reclama, por su probable responsabilidad en la comisión de Delitos Electorales. Según datos e información proporcionado por la dependencia todo se deriva de una denuncia recibida el pasado 12 de mayo del presente año, por lo que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente en contra de la presidenta municipal de Ostuacán, por hechos probablemente constitutivos de Delitos Electorales, consistentes en que un servidor público utilice de manera ilegal bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo en apoyo a un candidato y además proporcione apoyo a un candidato, estos, previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales…sin comentarios…Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK