Desde mi Trinchera

Diego Victorio

El voto leal en Tapachula

Leía con detenimiento la aportación del consultor político Javier Sánchez Galicia, en su libro “voto leal y voto switcher, ¿quién define una elección?”.

Me llama poderosamente la atención una parte de su obra relativa al significado del voto switcher, una de las características de este voto, con la que me quedo, es que gravita alrededor de dos o más opciones electorales.

En la parte opuesta, el voto leal, es literalmente proporcional al significado de la palabra. Es seguro, cautivo, duro.

Con base a la narrativa de Sánchez Galicia, una analogía que vendría ad hoc sería estudiar a que segmento pertenece el voto de Morena en Tapachula.

El votante guinda en la Perla del Soconusco ha demostrado en dos elecciones que es un voto leal, es de Morena o de nadie.

Morena, en los históricos recientes, alcanza una cifra de 80 mil votos, atribuidos más del 30 por ciento de ellos a Andrés Manuel López Obrador.

En un hipotético caso de que esos treinta y tantos mil votos que salieron a la urna por el efecto bandwagon (arrastre) no votará por Morena porque no está Obrador en la boleta, existe la plena certeza de que ese grueso de guindas no saldrá a la urna a rayar otra opción, simplemente se abstendrá.

Partiendo de la premisa de que el voto vino tinto se considera leal, entonces esas tres decenas de votos no están disponibles en la atmósfera, es decir, Morena no corre el riesgo de que esa cifra vaya a ser conquistada por la oposición.

Por ende, si usamos la lógica del voto leal, los 50 mil votos que, si fueron convencidos, en 2018, por los candidatos locales, regresarán en su inmensa mayoría a la urna a sufragar por Morena.

Ese dato duro confirma que la aritmética coincide con la demoscopia.

Porque al cruzar esta información con el reciente trabajo demoscópico que me proporcionaron, el acercamiento es casi exacto.

Tengo información clasificada respecto de los resultados de la última encuesta practicada en Tapachula y, la constante es que la candidata de Morena sigue ampliando su ventaja.

Crece exponencialmente en intención de voto y conocimiento. En el cuadrante de negativos estos son casi nulos.

Rosa Irene Urbina, mantiene 19 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Esos resultados se fusionan con que quién está en tercer lugar en la encuesta César Amín González se acercó a un punto del segundo lugar Ezequiel Orduña Morga.

Estadísticas que los sumerge en una encrucijada porque ambos pelean el universo de votos rojos que, no es más de 20 mil y, que éste sí es switcher.

Con esos pronósticos en contra, Amín y Orduña, a tres semanas del Día D, deberán focalizar y salir a convencer ese voto que no es de Morena, ese que nunca ha salido a votar, el de jóvenes, empresarios, profesionistas, el voto pensante y razonado.

Pero veo, en ambos, una apuesta al mismo modelo ochentero de campaña.

Se reúnen con los mismos líderes.

Diagraman los mismos recorridos.

Diseñan los mismos discursos.

Y, contratan al mismo chaparrito dueño de las granjas de troles.

Y, viene el debate y, seguro estoy que alguno de los dos no asistirá.

Estamos en un nuevo siglo. ¡Hello! Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** Replegó al siempre nocivo MOCRI. Hoy, está aplicando el Estado de derecho a los constantes abusos de estudiantes de Mactumactzá. La reacción de la IP, por la medida, no es zalamería sino un justo agradecimiento al Ejecutivo por atender una añeja demanda. Adiós bloqueos.

*** En #Cintalapa, si no cuaja un acuerdo de gran calado en la CDMX para beneficiar a la candidata del PRI, entonces no hay nada más que hacer y el virtual alcalde sería Carlos Esponda Montesinos de Partido Verde. La derrota de la “Juanita” de Pancho Nava, candidata de PCHU, es inminente.

*** En #Palenque, Francisco Sanen de PCHU y “Panchiro” López de RSP iniciaron encabezando la demoscopia, sin embargo, la campaña los absorbió y ahora es Jorge Cabrera Aguilar el que creció exponencialmente al grado de rebasarlos. A tres semanas del Día D, puede ser irreversible.

*** En Tuxtla, dos jóvenes están dando de qué hablar. Dos campañas divergentes, pero igual de interesantes. Katy Aguiar, del PT que presenta una plataforma con propuestas innovadoras y alcanzables. Eduardo Balcázar, de Fuerza México polémico y retador. Válidas ambas.

*** En #VillaCorzo, los negativos de Adier Nolasco van in crescendo. Son cientos de denuncias respecto de que en su administración hizo obras de mala calidad y otras que dejó inconclusas. Los cuartos dormitorios de Embarcadero Jericó, por ejemplo. Por eso su campaña va en picada. HASTA PRONTO.