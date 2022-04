Asesoría Legal

Empezar con la mejor actitud el año

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No hay que esperar a enero para empezar a realizar las tareas que se tengan como meta, es hora de empezar ya, tener iniciativa, los logros cuestan mucho trabajo, las cosas no llegan fácilmente, ser comerciante o empresario cuesta mucho, como pueden tardar meses o pueden también tardar años, solo le quedan unos cuantos días a este 2021 para expirar, mucha gente no realizó sus sueños como por ejemplo, no abrieron el negocio que tenían pensado, no viajaron a donde querían por la pandemia, sus trámites quedaron paralizados porque los funcionarios actúan como todos unos burocráticos y afectan la economía de millones de personas, lo importante de las metas es hacerlo ya inmediatamente, y que cada inicio de año mejorar lo que se hizo el año anterior, de eso se trata la situación, mejorar, no estar igual ni ir para atrás, simplemente ir hacia adelante y mejorar cada día, innovar, es importante siempre tener la actitud e iniciativa, sin uno de los dos es imposible avanzar, hay personas que le dan más importancia a su celular y se encuentran pegados a ellos que avanzar en sus trabajos o en sus metas que se “han trazado”, no es necesario tener una agenda, con una libreta está bien para anotar las metas que se van a trazar, paso a paso, con paciencia y llegan, a veces las cosas rápidas salen mal, es tener paciencia para poder pensar mejor, hay que tener en claro lo que se va a conseguir a corto y largo plazo, seguramente para cientos de miles de personas este 2021 tuvieron buenos y malos momentos, hay que dejar de pensar negativamente, solo positivamente pero, hay que cuidarse mucho, pues las variantes del Covid siguen atacando, debemos aportar lo más que podamos para estar bien saludablemente, hay que taparse la mitad del rostro arriba de la nariz, de nada sirve usar cubrebocas si n ose tapan la nariz, hay quienes no pueden respirar bien, entonces, hay que usar cubrebocas más ligeros, recuerden que mucha gente no se cuidan y luego se la pasan lamentándose de que están enfermos y muchas cosas más, para que esto no suceda, hay que lavarse las manos frecuentemente y antes de comer sus alimentos por la mañana, tarde y noche y cada vez que se les antoje algo, hay que seguir usando el gel antibacterial y no acudir a ningún evento masivo ya que es posible que se contagien y tal vez mañana se estén lamentando dicha situación, no vivan el momento, piensen antes de actuar, piensen lo que en verdad quieren para sus familias, si van hacer reunión este fin de año háganlo solo con quienes viven en casa no con quien no está con ustedes, ustedes deciden si quieren pasar la última bienvenida del año juntos o quieren seguir disfrutando más tiempo juntos con vida, aun con la distancia es mejor saber que están bien y con vida y que no se han infectado, a los niños y niñas hay que enseñarles que hay que lavarse las manos a cada rato y usar gel cada vez que toquen una moneda, no le den dinero a los niños si no está desinfectado, las variantes del Covid ataca a todos por igual, no por edades, las variantes del Covid no andan buscando gente adulta, infecta a todos por igual, por eso no era buena idea que regresaran a clases presenciales, siempre lo he dicho.

Al inicio del 2020 millones de personas tenían planes de salir adelante y muchísimas cosas más, no se esperaban a que el Covid venia acabar con todo junto con una cuarta parte de la humanidad, bien se dice que nuestros planes están en manos de Dios, por eso, siempre hay que pensar y actuar positivamente para que las cosas nos salgan mucho mejor de lo que pensamos, es importante no rodearse de cosas y personas tóxicas, lo importante es ya no tener lo mismo de lo que ya no se desea, si hay que salir al mar a meditar que sea un día cuando todos estén laborando (entre semana) para no contagiarse, no meterse a la playa pues se contamina de virus y enfermedades, eso es seguro, ir a meditar frente al mar es lo mejor, meditar para dejar todo lo malo en el pasado y empezar con lo bueno, ya que al iniciar cada actividad diaria hay que tener constancia de lo que se hace, no dejar nada a medias, hay que avanzar, hay que buscar siempre y en todo momento las herramientas necesarias para que obtengan el resultado que buscan, luchen y sean contantes para que puedan alcanzar sus propósitos, no hay que estar desmotivados, si es necesario escuchar una canción que les agrade y les ponga las pilas, adelante, háganlo, hay que motivarse a cada instante, su familia es una importante motivación, alcanzar el éxito en los negocios también es buena motivación, pensar en todo momento positivo y verse ya posicionado donde ustedes quieran estar, en el celular ten las imágenes de lo que más deseas y hay que mirarlo frecuentemente para que esta también sea una mayor motivación, no hay que vivir solo con lo que vivas diariamente, lucha y trabaja más para que obtengas más, pues el que más trabaja más tiene, no es ser codicioso, es alcanzar el éxito y ser el más afortunado en la salud, los negocios o el trabajo que deseas, no tengas en tu mente ideas negativas, siempre positivas, si durante el año viviste cosas negativas, entonces, olvida el pasado, vive el presente bien para que el futuro lo vivas mucho mejor, despeja tu mente en un viaje como ya dije, puede ser una playa, mar, rio, o simplemente un lugar que te traiga mucha paz interior, verifica cuáles son tus miedos para buscar soluciones y poder enfrentarlos, los obstáculos que haya en el camino hay que removerlos y seguir adelante, hay que empezar ya el año con todo, con la mejor actitud, ser positivo las 24 horas los 365 días del año, no hay que pensar como empleado negativo, sino ser lo más positivo en todo, si eres empleado, hay que ser el mejor, tratando siempre a quienes acuden a ti, acuérdate de algo muy importante, para los negocios no hay hora ni día, y para esto, siempre hay que estar disponible, ya sea como comerciante, empleado o empresario.