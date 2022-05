Poder y Dinero

En cada celular, una pesadilla te dio

· Próspero mercado negro de teléfonos

· Facilitan impunidad a los criminales

· Cuando los gobiernos se vuelven dios

· Macedonio amenaza con tirar elecciones

Los hombres de Estado son como los cirujanos: sus errores son mortales.

François Mauriac (1905-1970) Escritor francés.

Por Víctor Sánchez Baños

Es muy grande la tentación para los gobernantes que tienen un poco más de la mitad de las simpatías en un país, de convertirse en dioses; aunque sean con patas de barro.

Como dioses, buscan el control de las mentes, almas, vida y milagros de los vulgares mortales, como tú o como yo.

Para ello, fincan todo tipo de medidas coercitivas para controlar a la población. Independientemente, que se tengan o no software de identificación para que se utilicen las cámaras de alta resolución en todas las calles del país, para detectar a cualquier persona en las calles e incluso en el ingreso a cualquier parte.

El gobierno está empecinado en tener control sobre sus gobernados, cuando en realidad a los gobernados nos interesa que frenen a los criminales, quienes han creado mercados negros muy poderosos de traficantes de teléfonos robados y chips sin ningún dato de sus propietarios.

Es una hipocresía y mentira demagógica, que se diga que está como objetivo para la captación de información biométrica, precisamente la lucha contra el crimen.

De risa loca. Los criminales no se van a registrar. Quien lo haya pensado o es un idiota o simplemente está mintiendo. Los asesinos incrementarán los robos de aparatos en las calles y se venderán a los criminales.

La guerra debe hacerse contra quien robo los aparatos celulares. México, se coloca entre los 5 país en donde más teléfonos son robados mediante asalto. Esto es lo que no nos dicen. Lo ocultan ya que el mundo de la política está lleno de pretextos con el único fin de lograr sus objetivos, que la mayoría de las veces no son ni legítimos, ni muchos menos democráticos.

El control sería cotidiano. Todos los días y a todas horas. Con un software específico, que los hay en el mercado y generalmente lo compran gobiernos, podrán encontrar a los enemigos del sistema en cualquier parte. Sólo es necesario contar con sus datos biométricos.

Estos consisten en la arquitectura del rostro, el iris, el corono de las manos, así como las huellas digitales. Dentro de poco, hasta el tono de voz y otras características que son totalmente particulares de una sola persona.

PODEROSOS CABALLEROS

SALGADO Y MORÓN

Al clásico grito del despechado: mía o de nadie, el senador Félix Salgado Macedonio, no tendrá la candidatura al gobierno de Guerrero. La ley es la ley, y es muy clara. El hecho que la desconozcan, no es justificación para no cumplirla. Esos son conceptos que un estudiante de derecho de primer grado, lo sabe. Pero, en Morena, sus abogados lo desconocen o simplemente se creen tan poderosos que podrían pisotear la ley y sobre todo la Constitución con cualquier berrinche de los potentados que están en sus filas. El pueblo no fue escuchado, dice Salgado. Pues el pueblo se escucha a través del Congreso, ya que tenemos una democracia representativa, consta que no entienden los abogados morenistas, quienes se les olvidó presentar la lista de gastos de las precampañas de Guerrero y de Michoacán. Aquí pasaron a fastidiar a su candidato, Raúl Morón. La falta de profesionalismo de esos abogados los hizo perder dos candidaturas que se construyeron al interior de los altos mandos del partido en el poder. Por el momento, las filas de Morena, si no nombran en las próximas 48 horas a partir de que sean notificados (lo que será mañana en la mañana), simplemente no aparecerán en las boletas y esto puede afectar en la elección de los diputados federales, lo que tiene nervioso al gobierno federal. Reventar las elecciones como amenaza Morena, podría ser totalmente contraproducente. En Guerrero y Michoacán, tienen bastiones importantes donde se juega también la mayoría de la Cámara de Diputados Federal.

HUERTA A DESAFUERO

La Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del diputado Benjamín Huerta, por el delito de abuso sexual de menores. Hasta el momento en la Fiscalía capitalina hay 2 casos, pero se tiene referencias en Puebla de otros 6 casos. Es auténticamente un escándalo de magnitudes épicas los abusos de este legislador, secretario de la comisión de Hacienda de Diputados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORD

En su primer informe integrado de sustentabilidad y finanzas, Ford, bajo el liderazgo de Gabriel López, anunció nuevos objetivos en la búsqueda de la neutralidad de carbono para 2050 basados en el uso de la ciencia, alineándose a los términos del Acuerdo Climático de París. Los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 de las operaciones en un 76% a partir de 2017, y los GEI de Alcance 3 del uso de los productos de la compañía en un 50% a partir de 2019, para 2035 en ambos casos, fueron aprobados recientemente por la iniciativa Science Based Targets. SBTi es una colaboración entre CDP, el Instituto de Recursos Mundiales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas que ayuda a las empresas a establecer objetivos significativos para mitigar las emisiones de carbono.

