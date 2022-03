Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas cárcel para los comerciantes que lucren con medicinas y aparatos médicos

*Hay que denunciar señala el Congreso del Chiapas para evitar que se lucre con las medicinas en la entidad.

En Chiapas cualquier ciudadano puede ir desde este momento a la Fiscalía General, a denunciar con cualquier tiket o recibo comercial a los que le han vendido muy caro los medicamentos o aparatos médicos, sobre todo en esta época de pandemia. Se la hicieron a los chiapanecos en la primera y segunda ola cuando se dispararon los precios de las medicinas que curaban el coronavirus y ya no se diga los aparatos médicos como los oxímetros, baumanómetros, que sufrieron alzas hasta del 500 por ciento de sus precios reales, especialmente el oxígeno que en la principales ciudades chiapaneca fue extravagante y muy inhumana la forma en que se acaparó este producto de suma importancia para la salud en esta época de pandemia y después como se vendió muy gravoso y caro a la población chiapaneca el oxígeno.

Hay muchos datos en las redes sociales de que muchos chiapanecos se murieron por no contar con los medicamentos de farmacias, porque estaban muy “encarecidos” y en el caso del oxígeno hay probada información que hubo fallecidos por el covid 19, de personas que solamente les alcanzó para un cilindro o recipiente de este producto que servía para salvar ya en la últimas a los enfermos contagiados, pero solamente habían familias que les alcanzo para un primer recipiente de oxígeno, porque ya no tenían dinero y se había extralimitado los precios, sin que la PROFECO u otra autoridad haya hecho algo para enmendarlo. Este fenómeno de la pobreza en Chiapas y el caso del oxígeno mató a cientos de chiapanecos.

Hoy en esta tercera ola de lo que va la pandemia, que todavía la estamos viviendo, y que están entrando al cuadro clínico del peligro de muerte jóvenes y niños, otra vez los dueños de empresa de medicamentos y de comercios de oxígeno ha sido entes deshumanizantes y vuelven a subirle los precios a las medicinas y aparatos médicos, pero usted desde hoy 27 de agosto ya los puede denunciar ante la autoridad judicial de Chiapas.

En el programa Z Digital que se transmite en el Facebook de Diario de Chiapas, se entrevistó a Ana Laura Romero Basurto, diputada y presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, sobre la nueva ley que castiga hasta con seis años de prisión a quienes lucren con medicamentos en medio de la pandemia de COVID-19. La iniciativa se presentó hace un año y actualmente es una ley, “vemos en esta llamada tercera oleada del COVID el abuso de los insumos médicos en los establecimientos; cuando los medicamentos no deben subir de precio”.

Se recordó que, en Chiapas, muchas personas murieron desde la primera oleada del virus por no tener dinero para acceder a los tratamientos o a un tanque de oxígeno; “El espíritu de la ley es no abusar y sobre todo defender a los grupos vulnerables del estado. Se debe acabar con la injusticia; nosotros desde el año pasado buscamos un acercamiento con Profeco, sin éxito”, dijo Romero Basurto.

La Procuraduría argumentó que no pueden trabajar con el Congreso del Estado, a pesar de que “tenemos la obligación de hacer una sinergia para defender los derechos del pueblo chiapaneco”. El artículo reza: “Se consideran artículos de primera necesidad todos los comestibles incluidos en la canasta básica, medicinas, insumos médicos, tanques de oxígeno, materiales y equipos médicos tales como oxígeno, termómetros, estetoscopios, baumanómetros, entre otros; en general los que sean necesarios para la economía y la salud de la región”.

La legisladora Romero Basurto hizo hincapié en que se trata de un gran espectro jurídico que protege la economía. Inicialmente el castigo son cuatro años de presión que pueden convertirse en seis si estos actos se realizan en una situación de emergencia, pandemia, epidemia o contingencia sanitaria; desastre natural; crisis económica o cualquier circunstancia catastrófica. Calificó de grave la situación del alza de precios en este contexto, por ello motivó a las personas que hayan sido o sean víctimas de estos abusos a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, presentando el ticket de compra.

“Estamos hablando de un tema penal, después de la vida la libertad es algo sagrado. Pueden perder su libertad por abusar en una situación tan terrible por la que estamos pasando en todo el mundo”.

Lamentó que los precios excesivos del oxígeno demuestren la poca calidad humana de muchos empresarios, hay que denunciar” sostuvo.

Juan Pueblo: La contaminación de Tuxtla Gutiérrez.- La denuncia que se hizo en la Mañanera en Palacio Nacional, sobre la contaminación de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, y que desde el 2006 se viene denunciado sin que se haya habido justicia, aun de que ya van 21 muertos por esta calamidad contaminante que culpan a una empresa denominada VEOLIA; un nombre apareció en la denuncia y fue Carlos Morales Vázquez, quien ha sorteado con el problema y no le ha dado respuesta, porque estuvo seis años de Secretario del Medio Ambiente en Chiapas, y ahora acaba de concluir tres años de ser alcalde de la ciudad contaminada en esta frontera sur, y todavía va por otros tres años más de gobierno municipal, estamos hablando de casi 12 años que podría estar como servidor público y no resuelva esta problemática. Por eso la Presidencia de la República, debe de conocer su testimonio de este funcionario municipal sobre este caso de contaminación muy grave que se vive en Tuxtla Gutiérrez. Él podría aportar mucha información –Morales Vázquez- del porque no se ha resuelto las denuncias ciudadanas en contra de VEOLIA, donde él ha sido el responsable de resolverlo. Primero ¿cómo en sus seis años de secretario del Medio Ambiente de Chiapas y ahora directamente responsable del gobierno local Tuxtleco, y no se ha avanzado absolutamente nada para resolver, un caso que mata a ciudadanos y sobre todo niños, como es la contaminación de los mantos freáticos? Por ahí debe de empezar el gobierno federal e investigar la orden que dio el Presidente López Obrador.

Se constata avance en Paso a Desnivel del Libramiento Sur y Bulevar Serra Rojas

En atención a la instrucción del gobernador Rutilio Escandón, de mantener supervisión constante en cada una de las obras que se desarrollan en la entidad, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, constató el avance de los trabajos del Paso a Desnivel del Libramiento Sur y Bulevar Andrés Serra Rojas, en Tuxtla Gutiérrez. Durante el recorrido, Torres Culebro supervisó la construcción de los primeros pilotes y las excavaciones para esta importante obra que beneficiará la movilidad urbana, reducirá tiempos de traslado, mejorará la imagen urbana, generará empleos y una derrama económica en beneficio de la capital chiapaneca. Explicó que ya se tienen las dos primeras excavaciones y los dos pilotes de 18 metros cada uno, por lo que se avanza con jornadas dobles para que esta obra que efectúa el Gobierno del Estado sea una realidad y se termine en tiempo y forma. Al resaltar que a la obra se le está poniendo alma, corazón y vida, el funcionario estatal pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía por las molestias que la construcción ocasiona.