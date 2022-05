Comentarios Políticos

Armando Domínguez

En disputa 124 municipios, 13 diputaciones federales y 40 legislaturas locales

Como parte de las acciones para garantizar los trabajos y mejoramiento de estrategias que permitan reforzar seguridad de los municipios, equipar con patrullas y uniformes a policías no es poca cosa cuando los Ayuntamientos tienen limitaciones presupuestales, es por eso que la labor del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Sergio Aguilar Rivera, es trascendental. Al mandamás del Sistema Estatal de Seguridad Pública le debemos también que nuestras principales ciudades cuenten con un sistema de video vigilancia; es decir, un sistema que inhibe se cometan delitos. Ahora, en este 2021, Sergio tiene un tremendo desafío: seguir gestionando recursos para que Chiapas se siga manteniendo seguro, (en lo que cabe) en una excelente mancuerna que tiene con Gabriela Zepeda, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que también ahí la lleva. Aguilar Rivera se desmarca de quien debe y sabe alinearse con quien lo necesita, para rendirle buenas encomiendas al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Bien.

El delegado de la Fiscalía General de la Republica (FGR) Alejandro Vila Chávez, ha puesto el mejor de sus esfuerzos y su capacidad a la encomienda obteniendo buenos resultados. Después de dos años de contribuir a la seguridad de todos los chiapanecos, ha demostrado ser una persona que primero da respuestas poniendo en marcha su buen olfato para poder llevar a cabo una política institucional con las autoridades municipales y estatales. Vila, ha echado andar una práxis en el combate de la delincuencia, sumando esfuerzos cada día con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el procurador de justicia en el estado Olaf Gómez Hernández. La delegación de la FGR en Chiapas logra aseguramientos significativos, mediante estrategia basada en políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. AVC, está siempre atento a las indicaciones e instrucciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero, ha mantenido estrecha interrelación con autoridades de los tres niveles de gobierno lo cual también ha sido pieza fundamental para poder llevar a cabo la lucha contra la delincuencia organizada. Los buenos frutos están sobre la mesa, es decir, a la vista de todos, por lo que Vila, es un personaje de resultados, toda vez que, desde su arribo a la delegación de la FGR en Chiapas, se han logrado pegar fuertes golpes para salvaguardar la seguridad en la entidad, como una labor titánica. En diversas ocasiones el fiscal federal, ha reconocido que en Chiapas se aplica la ley de manera general, sin distingos de ninguna índole, que el estado de derecho no está sujeto a presiones de organizaciones sociales o grupos que actúan al margen de la ley, y que a base de chantajes buscan generar zozobra y desestabilizar la paz social en la entidad chiapaneca. Órale.

Las fallas administrativas en algunos Ayuntamientos de Chiapas, como la negligencia, impunidad, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, malversación de fondos, lavado de dinero y peculado, son ingredientes amargos y ácidos que le harán mucho daño a los partidos políticos que dejaron malos representantes en algunas administraciones municipales. Se avecinan las próximas elecciones donde el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Solidario (PES), ahora el Partido Redes Sociales Progresistas y Partido Fuerza Social por México en Chiapas, tendrán que sentir las delicias del poder con el desempeño de sus alfiles en cargos conferidos. El hartazgo social y la decepción ciudadana, son ingredientes inéditos que definirán los siguientes procesos electorales, que, si bien es verdad, pueden también recobrar la confianza, (algunos), más los que obtuvieron registro como partido político. En Chiapas se disputarán 124 municipios, 13 diputaciones federales y 40 legislaturas locales. Veremos sorpresas y controversias inéditas. Eso.

Para finalizar…

Conforme pasan los días, la inseguridad crece en la frontera sur de Chiapas, no hay un solo municipio que se salve de la ola de crímenes que se han desatado. Con el paso de los días se ha hecho evidente que las estrategias acordadas en las “Mesas de seguridad” carecen de efectividad y, por el contrario, exponen su talón de Aquiles dejando vulnerable a la sociedad. En la frontera sur, que por instrucciones del presidente López Obrador, mantiene sus puertas abiertas ante el fenómeno migratorio, ha comenzado a presenciar escenarios jamás vistos, la forma violenta en cómo se han cometido varios homicidios en esta zona, dan la impresión de que se comenzaron a arraigar distintas células delictivas y que, de aquel acuerdo por la paz en la frontera del que tanto se habló, ya no queda nada. Los alcaldes de los diferentes municipios que conforman la frontera sur, son quienes le siguen metiendo el pecho a las balas, son hasta ahora la primera línea de defensa del gobierno federal para contener lo que irresponsablemente no han podido solucionar, a pesar de que el discurso no ha cambiado y este siempre va enfocado a culpar a las anteriores administraciones, el tema de la inseguridad es algo muy serio a lo cual deben invertirle tiempo y masa gris. Por lo pronto, en esta frontera los resultados no son nada alentadores, la inseguridad ha comenzado a ganar la batalla y no es necesario tener datos estadísticos de alguna dependencia, simplemente es ver a través de los medios informativos todo lo que a diario ocurre para darnos cuenta del grave flagelo con el cual se debe luchar. Andrés Manuel López Obrador dentro de poco cumplirá su tercer año de gobierno con un porcentaje de aprobación inferior al que inició con su mandato, la razón sería por los hechos de violencia recientes, como uno de los temas, que va en crecimiento en todo el territorio estatal y nacional. Terrible.

¿Cómo ve?

Así las cosas…