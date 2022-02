Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Tapachula se quejan de extranjeros que se han apoderado de la ciudad. Ya se siente tensión entre locales y extranjeros

La situación cada vez se pone más complicada en Tapachula y municipios aledaños a la frontera con Guatemala, donde la población mexicana cada vez se une más ante la complacencia del gobierno federal de seguir dejando que ingresen los centroamericanos a territorio nacional vía Chiapas. Es una alcahuetería por dejar pasar a los extranjeros de color y de Centroamérica que ingresan como “Juan por su casa” y solamente de gente de la república de Haití, ya llegan a los 10 migrantes, que se han apoderado del centro de la ciudad.

Por eso los representantes de organismos de Tapachula han venido levantando la voz, argumentando que no es xenofobia ni clasismo, pero la situación se ha puesto color de hormiga por toda esta región donde la gente ya podría caer en enfrentamientos, porque se ha alterado más la inseguridad y hay lugares dela plaza central donde los Haitianos ya pusieron su delimitación territorial, lo que preocupa.

El representante de los comerciantes del Sendero Peatonal, el lugar turístico comercial por excelencia de Tapachula, Roberto Alejandro García Zenteno, le dijo al periodista Jesús Sánchez, que “La presencia de miles de migrantes varados en esta ciudad, debe ser considerada por el Gobierno Federal como un problema de seguridad nacional y de crisis migratoria, pues ya ha sobrepoblado a Tapachula y los municipios aledaños y se teme que inicien, en breve, conflictos sociales”.

Advirtió García Zenteno, que las autoridades locales no han alzado la voz para atender el flujo de miles de extranjeros que se establecen o pasan por esta ciudad fronteriza. Es bastante preocupante y grave la migración que se mantiene en este municipio, ya que la ciudad ha rebasado su capacidad de atención y cupo, con personas que económicamente nunca van a estar bien, consideró.

Lo que puede ocasionar el vandalismo y los robos, “nosotros estamos de acuerdo que soliciten sus documentos, pero no en que se queden, y de todos, las grandes cantidades de migrantes de muchos lados porque hay de África, Haití, Cuba, colombianos, de Chile y de otras zonas”. Añadió que antes de atender las necesidades de los indocumentados, el Gobierno Federal debió haber pensado en los chiapanecos.

“Debemos saber quiénes están en Tapachula, y por eso se debe obtener la información para evitar que lleguen presuntos delincuentes a la ciudad”, abundó, el dirigente del Sendero Peatonal de Tapachula.

Al final pidió el dirigente del centro de la ciudad a las autoridades que observen que la migración ya está afectando a la sociedad en general “no sé hasta dónde quieren que la cuerda se rompa, por lo que se necesita mayor seguridad”.

Un ambiente candente que requiere una estrategia de parte del gobierno federal, ante la inundación de extranjeros que sigue llegando a Chiapas y al país, sin que nadie les diga absolutamente nada, y por eso mucha razón tiene los Estrados Unidos, de que hay simulación para detener a los extranjeros en la frontera sur. Totalmente falso, pero muy falso.

La diputación federal en Tapachula será un agarrón entre Clemente Miguel contra Toriello Elorza.

En Tapachula, la candidatura de la diputación federal como nunca en la historia había tenido al menos fuertes a dos aspirantes con conocimiento de causa, para que, o que es, o para que sirve, una diputación federal, y hoy como nunca el candidato a la diputación federal por el PRI, PAN y PRD, Clemente Miguel López Zepeda y José Antonio Toriello Elorza, siglado por el PVEM, han mostrado sobrados bríos en materia de los problemas de la frontera sur. No solamente han participado en debates organizados por la sociedad, (Coparmex-Costa) sino que explican concienzudamente la tesis de sus propuestas que de verdad han ocasionado interés en la población, esperando que quien triunfe el próximo 6 de junio, sea un auténtico representante popular.

Quien de plano “duerme el sueño de los justos” y no sirvió para nada es el candidato de MORENA, José Luis Elorza Flores, quien aparte de no participar en los debates requeridos, no está haciendo campaña, hay una modorra descomunal en su acción, que muestra que nunca debió haber salido para ser un diputado federal, y hoy ya diferente el escenario a lo que se vivió el 2018, por el tsunami electoral del ahora Presidente López Obrador, pues no le quedó otra cosa a Elorza Flores, que esconderse y buscar el anonimato. Hasta ahí llegó. Increíble pero cierto. En fin.

Por sospecha de Covid 19 se cierra la Zona Arqueológica de Palenque.

Más vale prevenir que lamentar, pero la decisión de cerrar la Zona Arqueológica de Palenque, fue considerado como un acierto, luego de que se presentara un caso sospechoso en el interior de la Zona Arqueológica, donde la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) extendió un comunicado en donde se cierra este centro turístico hasta nuevo aviso.

“La Zona Arqueológica de Palenque, en Chiapas, permanecerá cerrada a la visita pública a partir de este martes 11 de mayo y hasta nuevo aviso”, señaló el comunicado. Lo anterior, de acuerdo con los protocolos establecidos ante un caso sospechoso de COVID-19 y con el fin de llevar a cabo la limpieza y sanitización correspondientes. Así como para mantener en cuarentena a posibles casos de contacto, como lo indican los lineamientos sanitarios; por esta razón, las medidas de seguridad se reforzaron en este lugar de esparcimiento y se cerrará hasta próximos días.

“Para la Secretaría de Cultura y el INAH es prioridad garantizar la salud de los trabajadores, así como la de los visitantes a sus recintos culturales”, manifestaron.

Nace Movimiento en defensa de la Constitución… El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo anunció que el lanzamiento de su Movimiento en Defensa de la Constitución y de la Dignidad será pospuesto hasta después de la elección. En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo indicó que la ceremonia de lanzamiento se realizará en junio, pero después del periodo electoral. Por lo pronto indicó que solo habrá iniciativas concretas. Apenas el pasado sábado el legislador compartió en esa misma red social que se reunió con otros dos “grandes luchadores de la democracia contemporánea”, el exdirigente perredista, Cuauhtémoc Cárdenas y la senadora Ifigenia Martínez con quienes analizó los problemas políticos y económicos que atraviesa el país.

En campaña…El candidato Morenista a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Coello, dijo que en su gobierno, la transparencia y rendición de cuentas serán primordiales. “Así que nosotros vamos a actuar conforme a derecho. No seremos tapadera de nadie, tampoco caeremos en una cacería de brujas. Vamos a actuar dentro del marco institucional, solo digo que no se solapara irregularidades, puntualizó. Una declaración que se reconoce ante el combate de la corrupción…El candidato a diputado federal por MORENA, del Distrito III con sede en Ocosingo, Alfredo Vázquez, también está sufriendo las corretizas de la gente, pues es otro que salió para la a reelección a la diputación federal. No los dejan hacer campaña electoral en aquel municipio de Chiapas. Los corretean y salen huyendo con todo y guaruras. Postales inéditas. En fin…Dixe.