Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Enmudeció el palenque electoral en Chiapas. Las predicciones y oráculos no funcionaron

Cayó la coyotada y todos aquellos que promovieron la especulación, el agüero, la predicción, el vaticinio que hasta se trasmutaban en ser Nostradamus, resultaron equivocados en sus conjuras y confabulaciones para medir el panorama electoral en Chiapas. Unos juraban que hasta tenían la mejor “fuente periodística” para advertir el proceso electoral que se avecinaba y con toda “fuente periodística” sencillamente se desmoronó sus predicciones. El periodismo convertido en oráculo valió un soberano cacahuate.

En el caso de los 123 municipios, para las Presidencias Municipales van completamente solos, MORENA, PVEM, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, PT, y los partidos de reciente creación. En el caso dela alianza “Va por México”, PRI, PAN y PRD, van en coalición en 90 municipios y en 33 van solos. Aquí llama la atención que en las principales ciudades “el agarrón” será entre MORENA, PVEM, y la alianza PRI-PAN y PRD. Por ejemplo, ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán., la rebatinga será complicada, donde todavía se verá como vienen los candidatos a las Presidencias Municipales por Mover a Chiapas y Chiapas Unido, que son franquicias locales del dueño del hipódromo. La estrategia es que les restarán votos a los verdaderos adversarios del llamado conservadurismo (PRI-PAN y PRD).

Hasta ayer domingo, solamente el Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, había reseñado como había quedado el escenario electoral en Chiapas con los siglados y coaliciones partidistas, y la dirigente del PVEM estatal, Valeria Santiago, había reconocido que van “solos” para las Presidencias Municipales. Dijo también que, en el caso de las diputaciones locales, la alianza “Juntos haremos historia en Chiapas”, participarán solo en 22 distritos electorales, MORENA, PVEM, y PT”, nueve será para MORENA, siete para el PVEM y cuatro para el PT. En lo que respecta a las diputaciones federales en Chiapas, en 10 irán MORENA, PVEM y PT, y Tapachula, Pichucalco y Ocosingo, van solos. Por su parte PRI-PAN y PRD, anunciaron que van en los 24 distritos electorales, y van juntos en 13 distritos federales,

Enmudeció el palenque. Fue impactante el derrumbe de la alianza (para las Presidencias municipales en Chiapas (123)) de MORENA, PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, faltando dos horas para cerrar el ciclo de inscripción de alianzas y coaliciones partidistas de las 12 de la noche de este 22 de enero. Muchos no lo creían, otros callaron, unos más completamente estupefactos ante la noticia, pero todo hace suponer, que más allá de que los acuerdos no funcionaron y específicamente al interior de MORENA, (entre los auténticos Morenos y bronceados que se quisieron meter goles), que desmoronó todo.

Sin embargo, lo más trascendental de la lucha democrática en Chiapas, más allá de los agoreros y aprendices de adivinos, la población está muy apasionada con el proceso electoral del próximo 6 de junio, un proceso electoral atípico, muy especial porque estamos en medio de una emergencia nacional sanitaria que redunda en una pandemia mundial. Lo que se busca es que la lucha democrática en el estado, sea copiosa, trasparente y con mucha moral pública. Los votos muy razonados y cuidadosos. En fin.

Parachicos irreverentes ponen en riesgo la salud en Chiapa de Corzo

Fue cancelado el Carnaval de Brasil, la Feria de Aguascalientes, la Feria Chiapas y hasta la Feria de anual de Tapachula, pata evitar un fenómeno de contagios en materia de salud pública por el coronavirus, sin embargo, desde la semana pasada en Chiapa de Corzo, salieron grupos de Parachicos a bailar, poniendo en riesgo la salud humana de los habitantes de este municipio. Lo critico, fue que el sector salud de Chiapas nunca amonestó o reprendió a los que motivaron a este desaguazado peligroso. No hubo aplicación de la ley.

Pese a que, desde el 12 de noviembre, a semanas que iniciara la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2021, Rubicel Gómez Nigenda, patrón de los parachicos, anunció en una transmisión en vivo en la página “Patrón de Parachicos” que no habría baile durante la celebración de esta tradicional fiesta, esto como una vía de protección ante las afectaciones que se han suscitado a causa del COVID-19. Inclusive Gómez Nigenda manifestó ese día que tendrían participación hasta el 2022, ya que esta fiesta es considerada una de la más grande del estado.

“Las funciones como patrón es cuidar y velar por la protección de mis parachicos, todos los que participan en la fiesta de enero. En nuestra fiesta, el compromiso es proteger a la gente. Sería una imprudencia hacer la fiesta como tradicionalmente se hace. Es un peso que no puedo cargar en mi conciencia, y que, por un arrebato se enfermen y mueran”, dijo en aquella fecha, y agregó: “sabemos que no es una decisión fácil, como Parachicos esperamos todo un año para poder danzar. El Parachico baila para vivir, pero hoy no bailaremos para seguir viviendo”.

Desde el pasado fin de semana, un nutrido grupo de parachicos sin licencia para bailar, salieron de nueva cuenta a las calles para trasladar la imagen del santo patrono, San Sebastián Mártir, a su nuevo recinto en Chiapa de Corzo. Este nuevo desafío a las autoridades locales y estatales sólo fue aplaudido por un pequeño grupo de personas que se encontraban en ese momento en las calles de la colonial ciudad. Otros más, a pesar de tener presente que es una festividad que los identifica no sólo ante Chiapas y México sino a nivel internacional, desaprobaron la osadía del grupo de danzantes pues no hubo respeto de las medidas sanitarias. No hubo tregua ni respeto para esta histórica festividad que se vio interrumpida por primera vez en su historia por la pandemia que azota al mundo entero. En redes sociales circularon videos del recorrido que hizo el grupo para llevar al santo al domicilio donde permanecerá durante todo el año. Lo cierto es que el repunte a los posibles contagios de COVID podría ser la respuesta a esta irresponsabilidad ciudadana de los “creyentes”. (Diario de Chiapas).

No se trata de desdibujar la imagen de la figura del “Parachico”, se trata de reconocer que estamos en medio de una emergencia nacional sanitaria, y que las aglomeraciones nos llevan a los contagios, y este a la muerte, por eso es importante que se asuman responsabilidades por parte de las autoridades correspondientes, porque un problema de infección podría tener riesgos hasta en Tuxtla Gutiérrez, y otros asentamientos cercanos al municipio, por eso se debe de aplicar la ley, y reprender a los irreverentes e irresponsables promotores de esta negligencia humana.

Son ejemplos de omisiones y descuidos graves que podrían ocurre en otros municipios Chiapanecos con sus tradiciones y fiestas de pueblo, por eso se tiene que aplicar la normatividad. Con la salud no se juega.

PD: Todo hace suponer que el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impuso a México, que cierre su frontera sur, para evitar que sigan ingresando los extranjeros ilegales y sobre todo en medio de una pandemia mundial. De estos hablaremos mañana sobre un caso que le interesa al pueblo de Chiapas, por ser vecinos de los hermanos centroamericanos.