Ronda Política

Víctor Lara

ERA el más posicionado…

ÓMICRON la nueva cepa…

Muchos son los que ya quisieran que el tiempo se acortara en materia de política y elecciones, muchos son los que ya andan queriéndose mover, y otros se mueven por la inercia de sus encargos.

En Chiapas habrá elecciones y aun cuando falta algo de tiempo, los nombres siguen moviéndose, Eduardo Ramírez Aguilar, Zoé Roblero, Juan Antonio Castillejos, Roberto Albores Gleason y hasta Ismael Brito le entra.

Lo cierto es que en realidad solo dos podrán tener posibilidades ERA y ZOE, ambos tienen power nacional, aunque ZOE tiene el cariño del presidente, no tiene estructura, no tiene presencia en las distintas zonas del estado, menos en su distrito la zona sierra que cuando ganó por esa zona, no se volvió a parar por allá.

Ha tenido la oportunidad de hacer mucho en Chiapas desde donde está, sin embargo, ha dejado pasar muchas oportunidades, pues se siente ya él elegido.

En política no hay nada escrito, no hay guiones, no hay manuales, que permitan tener el cariño y aprecio de la gente; ZOE no tiene arraigo con la gente, lo ven muy distante del pueblo.

Al Jaguar negro ERA le espera una gran batalla, no será fácil estar en la boleta del 24, pero él ha dicho hasta el cansancio que estará ahí y que ganará, que será gobernador, lo hemos visto en muchas entrevistas nacionales.

ERA trae una gran maquinaria y estructura política en todo el estado, en los municipios y principales ejidos, supo construir en la unidad, nunca ha perdido el contacto con su gente, es un hombre de instituciones y lealtades.

Sabe de los tiempos, es respetuoso del espacio del ejecutivo, casi no viene al estado, para no generar conflicto de perfil alto, robar cámaras, aunque ni hace falta venir, pues los actores políticos van a su oficina, constantemente está llena de Chiapanecos incluso se ha visto a uno que otro funcionario de la 4T.

Buscan cobijo y apoyo, buscan apapacho, calor, pero sobre todo buscan gestionar con posibilidades de lograr algo para sus municipios, pues la gran mayoría de los presidentes municipales acuden a solicitar audiencia.

ERA es el enemigo a vencer, es el hombre fuerte, está posicionado, sin realizar un solo acto de proselitismo en Chiapas, sin hacer una gira en los municipios, eso los pone a temblar algunos y a muchos les da alegría.

Lo cierto es que vaya por el partido que vaya, ganará.

Hablando de números de la pandemia…

En su informe “La pandemia en números COVID-19”, TResearch detalló que 65 millones de mexicanos ya cuentan con las dos dosis de la vacuna

Ya son 65 millones de mexicanos quienes tienen completo su esquema de vacunación, detalló un análisis de la empresa de estadísticas TResearch.

En su informe “La pandemia en números COVID-19“, TResearch apuntó que 12 millones de mexicanos tienen una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

En total se han aplicado 132 millones de vacunas en nuestro país, que ha recibido desde diciembre pasado 172 millones del fármaco anticovid.

Con respecto a la población mayor de 18 años en México, el 84 por ciento ya se aplicó la vacuna anticovid.

Con respecto a las entidades con el mayor porcentaje de la población mayor a 18 años vacunada son Ciudad de México (99 por ciento), Quintana Roo (97 por ciento), Querétaro (95 por ciento), San Luis Potosí (93 por ciento), y Baja California Sur (91 por ciento).

Este martes inicia la vacunación para adolescentes de 15 a 17 años, es urgente realizar trabajos de ingeniería en salud pública ante la nueva variación que está poniendo a temblar a las europas, aquí en México mientras tanto el presidente está llamando a todo México al zócalo para su fiesta, que lamentable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó este viernes que la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, que ha bautizado con la letra griega omicrón, es “de riesgo” y posiblemente más contagiosa, en una jornada en que numerosos Estados, entre ellos Estados Unidos y la UE, suspendieron los viajes con África austral.

La variante se ha detectado a un ritmo más rápido que en anteriores surgimientos en el número de infecciones, lo que podría indicar que tiene ventaja a la hora de propagarse”, subrayaron los expertos de la OMS en un comunicado.

Aunque no indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas anticovid, sí señalaron que los test de diagnóstico de la enfermedad con PCR parecen seguir valiendo.

Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica informaron ayer jueves de la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529, y aunque se han confirmado pocos casos en otros puntos fuera de África, la preocupación por su transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad desataron el temor.

Antes y después del dictamen de estos expertos de la OMS, el miedo a esta nueva variante de coronavirus provocaba hoy una suspensión en cascada de viajes y restricciones respecto a algunos Estados africanos del sur.

Suspensiones de viaje a África austral

Los países de la Unión Europea acordaron suspender los vuelos a siete países del sur de África – Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini- y que los residentes europeos que provengan de ellos, y que sí tienen derecho a entrar en la UE, se sometan a test y un periodo de cuarentena, según informó la presidencia eslovena de la UE.

Por su parte Estados Unidos y Canadá anunciaron que restringirán los vuelos provenientes de Sudáfrica y otros siete países del continente africano ante el temor de la nueva variante de COVID-19 bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Omicrón.

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos adelantaron que el presidente Joe Biden restringirá los viajes desde Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi.

La medida es preventiva, señalaron los funcionarios, ante la clasificación de la nueva variante como “de riesgo”.

La restricción no aplicará para ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, no obstante, estos deberán presentar una prueba negativa antes de viajar de regreso a Estados Unidos.

Canadá, por su parte, anunció que prohibirá la entrada a todos aquellos extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por siete países del sur de África.

El ministro de Sanidad canadiense, Jean-Yves Duclos, también dijo que todos los canadienses que hayan viajado por el sur de África necesitarán una prueba negativa antes poder embarcar con destino a Canadá.

Una vez en Canadá tendrán que permanecer en un hotel de aislamiento y someterse a una nueva prueba para detectar el virus. Una vez reciban un resultado negativo, los viajeros tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días.

6 ESTADOS A ELECCIONES ESTE 2022

El 5 de junio de 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas celebrarán elecciones ordinarias. En este espacio podrás consultar los cargos y las fechas relevantes de cada estado.

El INE planea y da seguimiento a la correcta organización de estos procesos a través del Plan Integral y los calendarios de coordinación, integrado por las actividades estratégicas que deben realizar tanto áreas del INE, como los OPL.

Estos instrumentos son fundamentales para la planificación de los Procesos, por ello en este espacio podrás localizar las actividades y fechas relevantes, así como los soportes documentales de las actividades que los generen.

Ya los partidos políticos ya están coordinados también sus alianzas y coaliciones políticas.

El PAN, PRI y PRD buscan una nueva alianza electoral para 2022; descartan un rompimiento por la postura del PRI hacia la reforma eléctrica.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) planean ir juntos en los seis estados donde se renovarán gubernaturas en 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

“Estamos prácticamente pensando ir en todas juntos, habrá algún estado que tiene cierta problemática. Estamos tratando de ir en todos, estamos buscando una coalición en todos los estados que se van a tener elecciones el año que entra”, declaró el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

Por su parte Morena, el PVEM y el PT también anunciaron ir juntos Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza formalizaron su alianza para las elecciones del próximo año en seis estados.

A partir de ahora, aseguraron los líderes de esos partidos, comienzan formalmente las negociaciones para evaluar los perfiles de quienes buscan la Gubernatura en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo en una rueda de prensa esta tarde que el objetivo de la coalición en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas “va más allá de las victorias electorales”.

Bueno hasta aquí la dejamos por hoy… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

