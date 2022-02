Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Estados Unidos deporta -vía aérea- a extranjeros hasta Tapachula. Grave fenómeno migratorio

Mientras en la frontera norte de México, sigue preocupados las autoridades federales del sector salud federal para vacunar a los millones de mexicanos diseminados a lo largo de toda esa franja fronteriza entre México y Estados Unidos, cuyo único fin es que se abra la frontera comercialmente, en la frontera sur de México se vive el peor desastre y daño migratorio que se tenga memoria en nuestro país, cuando miles de extranjeros se encuentran asentados en la puerta mexicana del sur, muchos buscando un documento migratorio para trasladarse a los Estados Unidos, pero la mayoría deambulando ilegalmente porque no cuenta con papeles, al grado de que la carretera de la costa de Chiapas se pudo observar desde este domingo infinidad de grupos de extranjeros –en familia o grupales-que transitan a pie por esta carretera rumbo a la ciudad de México o la capital de Chiapas.

La situación del ingreso ilegalmente a México de miles de extranjeros provenientes de al menos 26 países de África, seis de Asia, de Haití, República Dominicana, Venezuela, Cuba, y naciones hermanas como Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha hecho un fenómeno alarmante, porque ya Estados unidos dijo que ya no se aceptaran a migrantes en su territorio y aquí el gobierno mexicano, sigue con la puertas abiertas recibiendo a los extranjeros hasta con promesa de trabajo, lo que ha conformado de que por la frontera sur estén ingresando miles de migrantes que no cuentan con documentos legales. Son ejércitos de personas de color que se han adueñado de la ciudad de Tapachula, donde la gente local ya no está yendo a lugares como el centro y plazas de la ciudad por el miedo a los contagios de covid 19.

NO se le entiende al gobierno federal, pues mientras dice que la cultura es la que le da vida a los mexicanos, y que el pueblo de México es muy inteligentes, se conforma en la frontera sur, un cumulo de diversas culturas africanas que se supone van a transgredir la “cultura azteca”, al grado de que se desbaratan las vestiduras por celebrar los 500 años de Tenochtitlan y su raza mexica, cuando por el sur de México está arribando extranjeros al por mayor, cuando se está odiando a los españoles por habernos colonizados, pero a los que entran sin papeles y a cambiar nuestra cultura, en pleno siglo XXI no se les dice absolutamente nada. De verdad que no se entiende.

Sin embargo, el fenómeno migratorio que apoya López Obrador y Marcelo Ebrard, y que no se entiende porque repetimos están odiando a los españoles por la colonización, y ahora esos odiadores contra España, están atiborrando al país de decenas de nacionalidades extranjeras sin el menor escrúpulo y respeto para los mismos mexicanos. Pero lo más extraordinario es que ahora Estados unidos está regresando a los extranjeros vía aérea, los deposita en Tapachula y agentes del INM, los llevan a la frontera con Guatemala para supuestamente deportarlos, pero nomas se van los agentes migratorios de México, y ya se está cruzando el rio Suchiate nuevamente los migrantes que apenas minutos antes los han traído desde Estados Unidos.

Procedentes de Mc Callen, Texas, arribaron en las últimas horas alrededor de 640 migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional de Tapachula. Son indocumentados centroamericanos que ya fueron expulsados de territorio mexicano por Frontera Talismán a la comunidad de El Carmen, San Marcos, Guatemala. Aunque se ha visto que más tardan en dejarlos en territorio chapín, que ellos en regresar a Chiapas. En las primeras horas del día aterrizó el vuelo que fue recibido por el personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

En un primer momento, las autoridades migratorias colocaron dos unidades para trasladar a los extranjeros rumbo a los límites con Guatemala, ubicado a unos 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Tapachula. Para ello, atravesaron otros camiones para evitar que se observara la logística y la forma en que los extranjeros son subidos a las unidades, bajo un operativo discreto de la Guardia Nacional y de los agentes migratorios. Aparentemente, los hombres y mujeres que vienen en ese vuelo descienden con sana distancia y respetando los protocolos sanitarios en medio de esta pandemia del Covid-19, aunque no se sabe a ciencia cierta si esa es la realidad.

Ya son varios vuelos procedentes de los Estados Unidos que traen a migrantes expulsados de la Unión Americana. Estos fueron asegurados en Texas y deportados desde ese Estado hacia Tapachula, y de esta Frontera Sur hacia Guatemala. Alrededor de las 7:30 horas cuatro camiones custodiados por la Guardia Nacional arribaron a la Frontera Talismán.

Ahí, pasando la Aduana Mexicana, los repatriados quedaron debajo de una lona que es habilitada por el Ministerio de Salud para resguardarse de las inclemencias del tiempo

Pasados algunos minutos y corroborar que nadie los esperaba ni les hacían caso, emprendieron su camino hacia el interior de Guatemala, aunque la gran mayoría cruzó el río Suchiate para reincorporarse a Chiapas.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han previsto que serán más de 30 mil personas las deportadas por los Estados Unidos hacia Tapachula, en un lapso de un mes.

Hasta ahora según una investigación desde enero han llegado a Tapachula al menos 60 vuelos desde Estados Unidos a la frontera sur de México. ¿Entonces porque seguir permitiendo que se sigan yendo los migrantes desde la frontera sur de México hacia a los Estados Unidos?

Diario de Chiapa también informó que “El Gobierno de Estados Unidos comenzó desde esta semana con la expulsión de migrantes centroamericanos vía aérea bajo el Título 42, que determina una ley de sanidad en ese país para evitar altas concentraciones poblacionales en ciudades de la unión americana. Para estas labores, México ha accionado la recepción de estos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, donde cientos de extranjeros han descendido desde el pasado lunes y hasta este viernes tales tareas prevalecen. Sin entender aún cuál es la intención de esta operación migratoria, guatemaltecos, hondureños, incluso de otras nacionalidades de Centroamérica, han llegado en dos vuelos por día para ser ascendidos a autobuses y trasladados hacia el puerto fronterizo Talismán – El Carmen, donde son encaminados hacia suelo guatemalteco”.

Apenas el pasado martes, la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los tres órdenes de gobierno poner remedio a esta crisis migratoria en Tapachula, ya que en plena pandemia muchos internacionales están en la ciudad sin medidas sanitarias ni protocolos de sanidad para evitar más contagios. El problema no acaba allí. Desde Colombia y en ruta hacia Centroamérica, en consecuencia, México, hay, al menos, 11 mil haitianos que quieren llegar para realizar algún trámite ante la COMAR. Sólo en el primer semestre del 2021, esta comisión de refugio ha registrado más de 45 mil peticiones, de las cuales el 70 por ciento se han realizado en Tapachula. Así las cosas. Dixe.