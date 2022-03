Poder y Dinero

?

EU golpea economía de México

· Degradación a seguridad aérea, letal

· ¿Austeridad, gastar en lo elemental?

· Deer Park, valdrá USD$1,600 millones

· Violencia electoral, ocultan motivos

El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor.

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

Víctor Sánchez Baños

La degradación de la seguridad aeronáutica en el país, es un golpe brutal a la Cuarta Transformación en lo general y a la economía mexicana en lo particular.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretenda minimizarla, la realidad es que el golpe viene desde lo más profundo de la administración de Joe Biden, que sabe dónde golpear a gobiernos que le dieron la espalda a Estados Unidos.

Es una señal.

Los efectos de esa degradación serán devastadores. Primero, al no permitir los códigos compartidos entre aerolíneas de México y Estados, no habrá posibilidad de ampliar las rutas y, especialmente, no podrá haber un flujo intenso de viajeros entre ambas naciones.

Así, se da un golpe terrible al turismo en el país. Los estadounidenses, que representan el 65% de los visitantes extranjeros y que gastan en el país sus dolaritos, ya no podrán venir en el ritmo que crecía lentamente, después de la pandemia. Ahora se estancará. Es mortal para muchos prestadores pequeños de servicios turísticos.

Aunado a ello, la FAA, la agencia que ordene la degradación, lo hace en base a las propuestas de la Organización Internacional de Aviación Civil, que aglutina 193 gobiernos y que revisan el escrupuloso manejo de la aviación en el mundo.

Debido a factores que van desde la falta de análisis en la seguridad aeronáutica, la falta de entrenamiento de los controladores aéreos y, en especial, el “ahorro” en materia equipos, provocan que el mundo ponga los ojos en el país, ante la falta de medidas extremas de seguridad.

Ahorrar dinero en seguridad, es un asesinato culposo. Así ocurrió en la Línea 12 del metro, donde por fallas estructurales fallecieron 28 personas, o en el mantenimiento de calles, carreteras y avenidas. Son asesinatos por omisión.

A todo ello, podemos agregarle infinidad de falsos logros de austeridad. El ahorro en lo elementales es simplemente un crimen. Para eso tenemos el dinero, no para entregar contratos a los amigos de la clase política, que ahora domina Morena. O, en el pésimo manejo de la pandemia, donde por ahorrar dinero, no quisieron comprar pruebas al inicio de los contagios. Nuestra seguridad, nuestra salud, nuestras vidas, son de seguridad nacional.

Los falsos nacionalismos o ahorros demagógicos, representan riesgo a nuestras, vidas, salud, propiedades y bienestar.

Es imperdonable que, por ahorrar dinero, mueran mexicanos. Para eso es el dinero. No para enriquecer a nuestra corrupta clase política.

PODEROSOS CABALLEROS

UMAE, IMSS

Las Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social contribuyen a mejorar la salud de los derechohabientes en todo el país a través de la atención de 69 especialidades médicas y quirúrgicas de alta especialidad, entre ellas: Cardiología, Neurocirugía, Ortopedia, Infectología, Pediatría, Psiquiatría, Urología y Gastroenterología entre otras, a través de sus 36 unidades de Tercer Nivel, conformadas por 25 UMAE y 11 Complementarias. Bajo el liderazgo de Zoé Robledo, el IMSS avanza en el fortalecimiento, recuperación y calidad de sus servicios médicos.

CABEZA DE VACA

Al salir de una reunión en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, involucró al gobernador de Tamaulipas, en la lista de las 8 personas a las que se les bloquearon las cuentas por las denuncias presentadas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Este sí que es un dato nuevo. Sería interesante saber en que participó en los negocios turbios de Lozoya, quien desde la comodidad de su residencia busca endulzar los oídos de la FGR, en tiempos electorales.

HEINEKEN

Con el propósito de consolidar el sólido crecimiento que Heineken 0.0 ha tenido en la categoría de bebidas sin alcohol, HEINEKEN México, bajo el liderazgo de Dolf-Van-Der-Brink, ofrece una serie de acciones que permitirá a los consumidores de la marca disfrutar de una cerveza sin alcohol con sólo 52 calorías, vitamina B9 y minerales. José Antonio Lie, director de marcas de la compañía, comentó: “ser natural no siempre es fácil, refrescarte naturalmente sí lo es, y Heineken 0.0 es la mejor opción para disfrutar del gran sabor de Heineken sin alcohol, para poder disfrutarse en cualquier momento y lugar”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GLOBAL E-WASTE

El reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos en México tiene un potencial económico de millones de dólares. De acuerdo con el Global E-Waste Monitor 2020, en el país se producen anualmente 1.1 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos y el 65 por ciento pueden reciclarse y reinsertarse en la economía circular, lo que generaría una derrama de hasta 1, 200 millones de dólares al año. Recientemente la Semarnat realizó el Foro de Economía Circular en México: «Retos, oportunidades, experiencias y sectores prioritarios hacia un México circular», donde quedó claro que la ecología también es negocio.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos