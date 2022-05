Asesoría Legal

Evaluación al transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante siempre actualizar los datos a través de estudios técnicos y otras mediciones en todo el país para el transporte público pues millones de personas dependen de él diariamente, hemos contactado a diversas autoridades del transporte público pero no todos piensan igual, como que les da igual que sigan operando como antes, en la mayoría de las ciudades el transporte urbano va totalmente lleno y los dueños de las concesiones solo trabajan las rutas que más le convienen, dejando sin transporte a muchas colonias que consideran no redituables, la mayoría de los transportistas hacen lo que quieren, de hecho, hasta la presente fecha se sigue monopolizando el transporte público y quienes salen perjudicados como siempre son los usuarios que usan diariamente ese tipo de transporte, lamentablemente algunos titulares de Movilidad y Autotransporte Federal se han prestado a las malas prácticas de los viejos transportistas, ¿en que se ve esa situación?, en la falta de transporte público, en la falta de sensibilidad para llevar a cabo convocatorias y extender concesiones a los transportistas que lo necesiten y a personas que no sean transportistas ya que estos últimos pueden mejorar el servicio, Mercadotecnia de México que preside el Lic. Julio Cesar Zamudio ha encontrado un fatal servicio de transporte público a lo largo de todo el país, por ejemplo, en Monterrey siguen unidades en mal estado, son chatarras rodantes y las autoridades lo siguen permitiendo, aunque, al parecer las actuales autoridades están trabajando en mejorar el servicio y bien por ellos, lo que se necesita en este amplio e importante municipio es llevar a cabo la campaña de chatarrización, retirar unidades que ya no cuenten con la calidad que se debe prestar a los usuarios, originalmente quienes pagan son los que más afectados salen, se debe retirar inmediatamente al corralón las unidades chatarras, no es dejar sin transporte a la población, sino darle la entrada a empresas nuevas que quieran mejorar el servicio, modificar la Ley de Movilidad de que no solo a los transportistas con experiencia se les den concesiones, sino a todo aquel que quiera ser transportista y quiera mejorar el servicio, de igual manera, modificar la ley de que no cada ciertos años se hagan convocatorias para asignar concesiones, sino cada 6 meses para todos aquellos que hagan estudios y evaluaciones donde hace falta transporte, Mercadotecnia de México es lo hace en todo el país, de hecho, es importante revolucionar y mejorar el transporte público terrestre en todas sus modalidades de pasajeros, carga y turismo.

En relación a otros Estados del País como Colima se llevará a cabo a la brevedad posible un estudio por municipio donde se realizaran evaluaciones para que Mercadotecnia de México que preside el Lic. Julio Cesar Zamudio presente ante el Senado de la Republica y el Congreso de la Unión la existencia de una tercera opción de movilidad en materia de pasajeros, el mototaxi de 4 llantas, esta nueva opción vinculará a la población con sus negocios que diariamente hacen, lo importante es prestar y mejorar un servicio de calidad donde no hay ni existe servicio de transporte público, en dicho Estado Mercadotecnia de México realizará una evaluación y un estudio a profundidad, no se trata de beneficiar a unos cuantos empresarios, se trata de beneficiar a la población en general, en pláticas anteriores con líderes de mototaxis indicaron que es su deseo prestar el servicio de transporte público con mototaxis, ya que dichas unidades pueden llegar hasta el último rincón de cada ciudad y de cada población, van hasta donde el transporte urbano y los taxis no llegan, se pedirá a las Comisiones de Movilidad del Senado y del Congreso de la Unión que trabajen en coordinación con los diferentes titulares de Movilidad para mejorar la movilidad en materia del transporte y modificar la Ley de cada Estado en beneficio de la población tras cada estudio realizado por parte de Mercadotecnia de México, de hecho, se persigue también en dicho Estado que la Ley de Movilidad cambie y se modifique, así como se añada otros dos artículos los cuales digan que cada 6 meses se lleven a cabo convocatorias para otorgar concesiones a quienes quieran prestar el servicio y no nadamas a los transportistas, de hecho, sería muy bueno involucrar a las nuevas generaciones para que se conviertan en transportistas y ellos mismos diseñar el nuevo prototipo de transporte para que éste se encuentre a la vanguardia, hacer de la movilidad no un estrés al viajar, sino un entretenimiento, ¿Cómo se haría eso? Fácil, muy fácil, para un experto en la materia del transporte como el Lic. Julio Cesar Zamudio es fácil diseñar nuevos prototipos en materia de pasajeros para taxis, mototaxis, transporte urbano local y foráneo, de hecho, Mercadotecnia de México convocará a las principales líneas del transporte del país para unificarlas y crear lo último del transporte público, se necesita más esfuerzo, más empeño y más iniciativa, de hecho, existen indicadores que permiten detectar los niveles de calidad y desempeño en el servicio, uno de ellos es el implementado por Mercadotecnia de México en todo nuestro país y Latinoamérica, el cual, es importante conocer, implementar, y evaluar para tener un sistema que cuente con un alto grado de satisfacción para los distintos actores involucrados en el proceso, son tres, los usuarios, los empresarios transportistas y las autoridades de Movilidad y Transporte local y federal, es importante también atender la atención de la demanda, el cual, no se hace, en la movilidad se debe considerar a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, menores de edad y a aquellas con capacidad reducida de movilidad, ahora bien, un Estado estudiado por Mercadotecnia de México es el Estado de Chiapas, el cual, al parecer el titular de Movilidad hace caso omiso a las peticiones de concesiones para el transporte público, en dicha entidad el transporte de pasajeros es deficiente, se debe evaluar constantemente para mejorar, pero, no se hace, es más, ni siquiera se tienen claras las horas de más demanda de transporte, no se cubren las horas completas, los choferes hacen lo que quieren con el público usuario, cuando llevan dos pasajeros los bajan del camión porque no les conviene llevar dos pasajeros, a ese tipo de transporte se le debe retirar las concesiones, de hecho, las evaluaciones Mercadotecnia de México hace evaluaciones a cualquier hora del día y la noche para verificar con efectividad y certeza lo que realmente se necesita y lo que se debe retirar y desechar del transporte público, simplemente, es que los titulares de Movilidad y de Autotransporte Federal trabajen y propongan iniciativas de ley para mejorar la movilidad en materia del transporte, tal y como hará en Guachinango Jalisco.