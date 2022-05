Asesoría Legal

Evaluar estados en semáforo verde

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No se puede estar jugando con la salud de los pacientes internados en hospitales, ni de las personas enfermas en casa, ni mucho menos de la gente en general, se está jugando con la salud de las personas, eso es un hecho, se está minimizando la pandemia en México, se habla más de política que de la pandemia y su combate, que por cierto, ni se está combatiendo como debe ser, los Estados de Campeche y Chiapas no deben estar en semáforo verde, varias veces MERCADOTECNIA DE MEXICO lo ha dicho, es grave lo que está sucediendo en ambos Estados, los políticos de México inventaron la estupidez más grande de la historia, “semáforo rojo, naranja y verde”, que idiotez más grande deberas, que estupidez, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha estado investigando paso a paso los supuestos semáforos y no deben existir, esto, es una incapacidad de mencionar los avances sobre el Covid y su batalla, Chiapas ha tenido más contagiados en estos últimos días y desde que el Gobierno ha dicho que Chiapas está en semáforo verde, es falso, totalmente falso, no debe estar Campeche ni Chiapas en semáforo verde, la economía está totalmente parada, desde que el gobierno dijo que Chiapas está en semáforo verde se ha incrementado los contagios de Covid y muy probablemente las muertes se han dado silenciosamente, todo el país debe estar en alerta y seguir el confinamiento hasta que se logre vacunar a toda la población mexicana, muchas personas están de acuerdo en vacunar primero a los doctores, enfermeros, etcétera, son los que deben ser vacunados primeramente porque ellos también tienen familia y alguien los está esperando en casa, sin embargo, ¿Qué se pretende al decir que ciertos determinados Estados están en “semáforo verde”?, que estupidez más grande de verdad, son unos completos imbéciles al mencionar Estados verdes, enoja mucho el comprobar que no es así, que la gente al escuchar que su Estado está en verde se confían y se quitan los cubre bocas, caminan como si nada y se incrementan los contagios, Chiapas no puede estar en semáforo verde porque los migrantes se encuentran varados en esa zona y son un llamativo foco de infección porque provienen de muchas naciones y traen consigo infecciones graves, entre ellas, el Covid, acaso se les olvida que Chiapas y Campeche tienen zonas turísticas y llegan muchas personas del extranjero, entre ellos, San Cristóbal de las Casas es un lugar donde los extranjeros llegan diariamente y no hay una correcta regulación sobre los turistas que llegan, de la misma manera a la Ciudad de Campeche, en Tapachula es un foco grave de infecciones porque se encuentran los migrantes varados en la mencionada zona, lo mismo en el resto del país porque los transportistas corruptos de OCC que circulan de Tapachula a Ciudad de México se los llevan por zonas donde casi no hay seguridad en las carreteras peligrando a las personas que llevan a bordo, en el Estado de Nuevo León hay más de 16 hospitales colapsados por tantos y tantos contagios por Covid, sin embargo, hay una diferencia entre Chiapas, Campeche y Nuevo León, que Campeche y Chiapas no reconocen con sinceridad y claridad que no han logrado darle batalla al Covid porque hasta la presente fecha no hay como comprobar que el Estado de Campeche y Chiapas están fuera de peligro, y Nuevo León lucha diariamente por combatir el Covid, es lógico que se incremente en Nuevo León y zonas fronterizas por su cercanía con Estados Unidos, ya que mucha gente de Estados Unidos llega con facilidad a México sin ninguna restricción porque de plano las autoridades de México jamás le han marcado el alto a los visitantes de Estados Unidos, lo mismo pasa en Sonora, Tijuana, Ciudad Juárez y así sucesivamente, hay que recordar que Estados Unidos es el más alto foco de infección a nivel mundial de coronavirus, esta gente con facilidad y sin restricción alguna pasa a nuestro país, para ellos la frontera no está cerrada pero para los mexicanos y otros extranjeros si está cerrada la frontera de Estados Unidos porque ellos si tienen restricciones para las personas de fuera, se está poniendo demasiado en riesgo a las personas de Chiapas, no se les debe mentir, deben tomar sus precauciones, es falso que el Estado se encuentre fuera de peligro, no salgan de sus casas si no tienen a que salir, no se dejen llevar por los medios amarillistas que venden sus servicios a gobierno para desinformar a la gente y decir que ciertos determinados Estados están en semáforo verde, la gente se confía y se contagia aún más, MERCADOTECNIA DE MEXICO realizó una investigación en Ciudad de México cuando gobierno dijo que estaba en semáforo naranja, es falso también, se contagiaron aún más las personas, se confiaron y muchos caminaron sin cubre bocas, el aire está totalmente contaminado no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país y el mundo entero, no hay para donde salir, ni para donde correr ni para donde refugiarse, las personas que caminan por las calles aun con ello se atreven a tocar las superficies externas, los policías de la Ciudad de México y los que hay en el metro no ayudan a las personas de la tercera edad a bajar las escaleras, no hacen bien su trabajo por falta de iniciativa, Gobierno Federal debe reconsiderar los Estados que han mencionado en verde y naranja, no se puede decretar un Estado en verde porque la gente de ese Estado viaja con frecuencia donde hay lugares contaminados en otros Estados, regresan a sus lugares de origen y contaminan a los que están cuidándose de no infectarse, se necesita ser muy amigo de ciertos doctores para que te cuenten la verdad y sacas una investigación más a fondo y es cuando caes en cuenta que te están mintiendo con las estúpidas palabras de “semáforo en verde”, siempre lo he dicho, en esta Ciudad de México no hay colonias que estén infectadas y otras no, los medios locales sacan estúpidas notas de “checa que colonias están en semáforo rojo, cuales en naranja y cuales en verde”, que idiotez, toda la ciudad de México y el Estado de México está contaminado, no hay ni existe rincón alguno que esté a salvo, las muertes se dan diariamente no solo en el centro del país sino en toda la república, los doctores y enfermeros de Chiapas y Campeche no hablan porque los corren, el gobierno no puede sentarse a hablar de políticas ni otros temas que no sea la pandemia, cuando todo haya pasado es otra cosa, pero por el momento, no se pueden confiar, mucha gente en Chiapas y Campeche como en el resto del país han comprado sus tanques de oxígeno y muchos están en sus casas tratándose de recuperar, los hospitales y clínicas privadas de Chiapas se han saturado, pero, todo queda en silencio por quedar bien con Gobierno Federal, o si hablan, los corren, no se está atendiendo a las personas correctamente ni saben qué hacer con los pacientes, la gente en general está en peligro, de hecho, estoy casi seguro que los doctores ya no guardaran silencio porque sus familiares o amigos están enfermos, incluso, ellos mismos, ‘¿Cómo se atreve el gobierno a decir que está en semáforo verde? El oxígeno medicinal tiene sobredemanda, la situación en Chiapas está parada económicamente hablando, y los que se han infectado volverán a recaer como ha estado ocurriendo desde que inició el año, de hecho, hay dependencias que ni siquiera han iniciado labores sino hasta después del 25 de enero, y eso, si las cosas se ponen bien, sino, se van de largo hasta abril sin actividades, simplemente, no es correcto engañar a las personas de Chiapas y Campeche y decirles que están en semáforo verde porque no lo están, hay que cuidarse, usar antibacterial, lavar la ropa que se usa diariamente, lavarse las manos frecuentemente, porque, el coronavirus sigue cobrando víctimas.