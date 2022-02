Ex alcaldesa de San Cristóbal de “Morena” deja arcas vacías

Linotipe@ndo…

Amigo lector lo que a continuación te comentaremos es por demás aberrante, corrupto y sobre todo de poca Monja, (Madre), pues resulta que según denuncias de varios distinguidos miembros de la sociedad coleta, entre los que destacan líderes de opinión, líderes de colegios de profesionista, entre otros, están solicitado de manera respetuosa al gobierno del Tío Rutilio, sea investigada la ex alcaldesa Jerónima Toledo, quien al decir de los denunciantes, dejo las arcas vacías del ayuntamiento que en mala hora presidio. Según denuncian, la ex edil se chingó la paga de los aguinaldos, sueldos y salarios que están pendientes por pagar, solo en la tesorería existen al menos 70 empleados, que, si no se les paga la maquinaria de la administración actual se para, es decir dejan de generar ingresos, se deja de percibir recursos para poder medio caminar. Al decir de los líderes de opinión la ex edil Jerónima Toledo, solo le faltó llevarse los inodoros y los mingitorios de los baños del ayuntamiento, la ex alcaldesa, -dijeron- llevó cabo desvió de recursos de la federación de por lo menos 40 millones de pesos, eso en solo un rubro, así mismo, -comentaron- elevó el padrón del sindicato que era de 500 y lo dejó mil sindicalizados, entre los cuales, se dice, sin conceder, existían varios aviadores, los cuales fueron dados de alta entre los 6 sindicatos que dejo la inútil ex alcaldesa, por esa simple y sencilla razón ex edil Jerónima Toledo, debería ser enjuiciada, sobre todo porque deja mal parado a su partido, MORENA, que ya es visto como una cueva de Alibaba. Agregaron que, el ex candidato perdedor Juan Salvador Camacho Velasco, a la alcaldía por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en San Cristóbal, denuncio públicamente que Jerónima Toledo, traicionó a su partido al operar en contra de MORENA, el ex candidato Juan Camacho Velasco dijo que; “la presidenta (en ese entonces) de San Cristóbal, Jerónima Toledo Villalobos, y sus cercanos colaboradores, operaron a favor de partidos políticos diferentes al que la llevó al triunfo en el 2018, “lo cual está documentado”…(sic). Ante esa serie de acciones por demás corruptas el órgano de fiscalización del estado y la federación deben de llamar a cuentas a la ex alcaldesa coleta Jerónima Toledo, dijeron, al mismo tiempo de exigir justicia para el pueblo de San de Cristóbal de la Casas. Por su parte el presidente electo constitucionalmente, de ese municipio frio, Mariano Díaz Ochoa, Consideró que antepondrá las denuncias correspondientes en su momento, por las deficiencias y anomalías financieras que ha encontrado en la administración de la ex alcaldesa, Jerónima Toledo Villalobos, quien además, -dijo- no hizo la entrega de poder en la sesión extraordinaria de cabildo que por ley debe realizarse, y solamente el cabildo entrante y representantes del gobierno y congreso hayan hecho acto de presencia, pero, además su cuenta pública no fue firmada por los que fueron sus regidores los cuales ya se preparan para demandar al ayuntamiento y a este servidor, -adujo- por falta de pago de sus aguinaldos y una serie de situaciones que la ex alcaldesa de MORENA llevo a cabo. Díaz Ochoa, ha sido muy claridoso al subrayar: le informo a mi pueblo de San Cristóbal, mi tierra que tanto quiero, “que no hemos recibido formalmente la administración pública como lo ordena la ley, pero sé perfectamente que encontraremos muchas irregularidades, deficiencias y anomalías financieras, que en su momento serán denunciadas ante la autoridad competente. Agregó, Nosotros que hemos sido testigo de los cambios de autoridad cada tres años siempre vemos aquí en frente el cabildo entrante y el cabildo saliente, no quisieron estar presentes, no sé el motivo”, al mismo tiempo el edil electo constitucional, señaló que se encuentra con una ciudad que fue gobernada por un caos total, donde la inseguridad de los habitantes, la falta de atención, obras inconclusas, falta de pago de a proveedores, son los signos distintivos de lo que fue la administración de la ex alcalde Jerónima Toledo, veo -dijo- un ayuntamiento endeudado, servicios públicos desordenado, cuentas pendientes por pagar, programas a medias, y muchas obras inconclusas porque al contratista se le exigieron acuerdos indebidos”. De igual forma Díaz Ochoa remarcó que en materia de rendición de cuentas, la administración saliente ha dejado pendiente la aprobación de la cuenta pública de agosto, “y a esta hora y en estos momentos aún no cierra del mes de septiembre que por ley debería de estar cerrada desde el día de ayer antes de la medianoche, esto es evidente de un mal manejo de los recursos originado por la falta de cumplimiento a la ley de disciplina financiera”. He instruido, -comentó- a la tesorería municipal que inicie la recaudación hacendaria por medio de bancos y transferencias electrónicas, y con ello, ahondó- no permitir cobros en ventanillas que se prestan a componendas de los diferentes funcionarios públicos, “esto nos ayudará a transparentar el manejo del dinero del pueblo”. Al final el alcalde coleto acoto,

“En el año 2010 último año de mi anterior gobierno recaudamos ingresos aproximadamente por 98 millones de pesos, estamos a 2021, 11 años después, los impuestos y los prediales se han triplicado, cuadruplicado, y hasta quintuplicado, no es posible que hasta estos momentos se están recaudando 93 millones de pesos, no es posible que en lugar de que crezca la recaudación año con año, los montos no se han incrementado, hay una gran incongruencia financiera que seguramente tiene una explicación en algunos funcionarios de primer nivel de San Cristóbal”, por eso les digo que estoy obligado a no fallarles por la confianza que me han depositado, juntos gobierno federal y estatal vamos a salir adelante…sin comentarios

DEFENDIMOS LA REFORMA ELÉCTRICA CON TODO EN ESTADOS UNIDOS: ERA

Luego de dar a conocer que defendió la reforma constitucional en materia eléctrica, que propuso el Ejecutivo Federal, durante una reunión con legisladores, académicos e iniciativa privada de Estados Unidos, en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, Eduardo Ramírez Aguilar, senador Chiapaneco agregó que, escuche con mucha atención a los representantes estadounidenses del sector privado e inversionistas, los que manifestaron su preocupación y apertura por dicha iniciativa. Ahí en esa reunión, -dijo- debatimos y analizamos temas entre los que destacan, -comentó- la migración y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, desde un punto de vista académico. Así mismo el senador oriundo de Comitán de Domínguez añadió que logramos hacer un debate muy interesante llevando con nosotros algunos temas enlistados, que queremos conversar y platicar con diferentes sectores de la población, particularmente, -dijo- tener un diálogo franco y abierto con los titulares de la Comisión Federal de Electricidad; de la Secretaría de Energía y otros sectores involucrados en la materia”. Sin embargo –indicó- en el tema de la soberanía energética los congresistas demócratas han sido muy respetuosos. Cabe destacar subrayó el senador chiapaneco, que también sostuvieron una reunión con congresistas, en la que se trató el tema de migración, como un reconocimiento al aporte de los mexicanos para el desarrollo económico y laboral a Estados Unidos. En ese sentido Ramírez Aguilar ahondo sobre tema que, “Existe una polarización, porque los congresistas republicanos tienen la postura de proteger el empleo en los Estados Unidos, que sea para los norteamericanos; como suele suceder en todas las democracias”. Empero, acoto, escuchamos atentamente los planteamientos con “espíritu solidario”, los cuales pueden ayudar a resolver el tema migratorio en países de Latinoamérica…ver para comentar

EN DIVERSAS ACCIONES SE RECUPERAN AL MENOS 266 VEHÍCULOS: OLAF G.

El titular de la Fiscalía General del Estado, maestro Olaf Gómez Hernández, dio a conocer que, a través de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, "hemos logrado hasta el día de hoy, la recuperación de al menos 266 unidades que había sido reportadas como robadas, además señaló que han logrado la detención de 92 personas relacionadas con el ilícito de robo de vehículos, en lo que va del presente año. Agregó que todas esas acciones se han ejecutado derivado de las acciones operativas en colaboración interinstitucional. Agregó categórico el fiscal general en esta entidad que las unidades que se han logrado recuperar han sido a través de los 907, operativos realizados en puntos de revisión en plazas comerciales, entradas y salidas de la capital chiapaneca, además -dijo- en el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, Tonalá-Arriaga, Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan-Mapastepec. De igual forma -comentó- en los municipios de Tapachula, Reforma, Estación Juárez, Berriozábal, Ocozocoautla, San Fernando, Suchiapa, entre otros. Esas acciones que hemos llevado a cabo –adujo- Gómez Hernández, han sido con el objetivo de combatir la incidencia de robo de vehículos, así como la recuperación de estas unidades, elementos de la FGE han llevado a cabo 25 cateos en lugares relacionados con el ilícito de ocultamiento, desmantelamiento y comercialización de vehículos robados. Al final el inquilino del nuevo edificio del libramiento norte donde se imparte justicia acoto, la Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune…sin comentarios…Punto…