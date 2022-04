Comentario Zeta

Extrañamiento al IMSS por usar aeronave oficial para realizar imágenes recreativas

*Usan helicóptero oficial para paseo dominical

Desde antes y ahora en su sexenio de la cuarta trasformación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha sido reiterativo sobre valores y principios de un ser humano que nació en México, el “No mentir, no robar y no traicionar”, inclusive hay una “Guía Ética para la trasformación” en el actual sexenio, que es una biblia de moral pública para los funcionarios públicos de México, y que sustituyó a la Constitución Moral, un documento que se prometió el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México para fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales.

Además, ha sido reiterativo el Presidente López Obrador, con el NO mentir, No robar y No traicionar, y es pan de cada día que en “Las Mañaneras”, que les hace a los exfuncionarios de la tercera y ahora de la cuarta trasformación. No hay día en que la honestidad y la transparencia pública salgan de la boca Presidencial, pero a pesar de eso, se siguen dando escenarios grotescos sobre la encomienda pública que realizan algunos malos servidores públicos que consideran que es más de lo mismo este gobierno sexenal.

El caso de Chiapas donde una aeronave oficial es utilizada para fines recreativos, divertidos y graciosos llevando material de vacunas para servir al pueblo de Chiapas considerado el más rezagado en este programa nacional de la vacunación contra el covid 19, no solamente alcanzo el escandalo estatal sino nacional, donde los más importantes diarios del país, publicaron este grotesco y burlón episodio, así como las televisoras nacionales. Con vacunas Chiapanecas que llegaron en aviones militares al estado, con una logística diseñada por la propia Secretaria de la Defensa Nacional, y después paseando por todo el Cañón del Sumidero, acompañado de féminas y en pleno domingo, evidentemente que no deja de ser una burla para el pueblo chiapaneco, porque nos siguen mintiendo, nos siguen robando y nos siguen traicionando lamentablemente la cuarta trasformación federal. Somos una entidad que pareciera que ya no pertenecemos a México. Nos movieron con maña la frontera sur de México y se la llevaron a Oaxaca y Veracruz.

Por ejemplo, el periódico Reforma en su primera plana dijo ayer lunes: “Elvia Martí, quien se asume como «influencer» y es esposa de un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, presumió en sus redes sociales un recorrido que realizó en un helicóptero de Protección Civil de Chiapas empleado para el traslado de vacunas contra el Covid-19.

Ante este engaño oficial de una dependencia federal al que se le sirve, el Gobierno de Chiapas en un boletín estatal reiteró que en esta administración del gobernador Rutilio Escandón, las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la Protección Civil, salud y Seguridad

El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, condenó el uso que hicieran funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a imágenes captadas durante un traslado aéreo de fármacos que se utilizan para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

Añadió, que se mantiene un operativo de traslado de vacunas vía aérea para personas de zonas lejanas o de difícil acceso terrestre, el cual no se debe ver afectado por el actuar irresponsable de algunos servidores públicos.

Piden castigos fuertes para los aprovechados del IMSS.

“Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales”, exaltó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.

Por lo anterior, se solicitó de manera respetuosa al Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para que tome cartas en el asunto e investigue y sancione a los servidores públicos que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales.

El Gobierno de Chiapas reiteró que en esta administración las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la Protección Civil, salud y Seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población. Atrás quedaron aquellos tiempos donde los aviones y helicópteros se utilizaban para viajes recreativos de funcionarios. Así concluye el boletín oficial y con justificada razón.

Hoy las Comisiones Legislativas en la Cámara de Diputados. Luis Armando Melgar Bravo para Hacienda y Crédito Público.

Este miércoles se acuerdan las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados y se votan el jueves y las comisiones se instalarán el mismo jueves. Hasta ahora los chiapanecos Luis Armando Melgar y Paty Armendáriz, siguen cinchos para ocupar una de ellas y de las más importantes, como la Comisión de Hacienda, el primero, y programación y presupuesto, la segunda.

Para que vean como van las cosas, cuando fungió como Senador de la República Luis Armando Melgar Bravo, fue el primer Presidente de la Comisión Especial de Productividad que se instituyó, y Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hoy los momios advierten que ocupara la Presidencia de la Comisión de Hacienda y crédito Público, por su conocimiento de la economía y las finanzas públicas y los expertos desde afuera advierten que es reconocido por sus cualidades negociadoras, una perspectiva fundamental al momento de definir el Presupuesto de Egresos para el 2022.

La corrupción en todo su apogeo en Chiapas. Falsifican firmas del exalcalde fallecido de Jiquipilas

*Acusan de complicidad, el presidente sustituto y el tesorero

La corrupción esta tan escandalosa en la 4T en Chiapas con algunos malos servidores públicos, que ahora el Ripley no es que la perversidad de la corrupción haya por montones en los actuales todavía Presidentes municipales del estado de Chiapas, que salieron más putrefactos que otras administraciones municipales de otros gobiernos sexenales, porque ahora hasta falsifican firmas de muertos como las acusaciones que privan en el municipio de Jiquipilas donde hay denuncias de alteraciones de firmas del recientemente fallecido alcalde Carlos Manuel Calvo Martínez.

Fuentes dentro del Ayuntamiento municipal han manifestado que al parecer ahora están falsificando la firma del extinto Carlos Manuel Calvo Martínez (+). Trascendió que tanta es la avaricia del tesorero, Efrén Pascual Vera, en complicidad con el tal «Caliche», actual presidente sustituto, Carlos Hugo Cal y Mayor Colmenares, que en plena reunión de Cabildo manifestó tener asesores para cerrar bien la administración, pero esos asesores son del penal “El Amate”, porque ya hasta solapan la falsificación de firma del expresidente Carlos Calvo, quien hasta el último minuto de vida quiso pagar a todos los proveedores.

Al parecer los asesores y los dos avariciosos no saben que es delito falsificar una firma para obtener recursos que se llevarán a sus bolsas. Mientras existe una gran lista de proveedores sin pagos, aun así, haya contratos entre ambas partes. (Tomado de Diario de Chiapas)