Familias divididas

Asesoría Legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

“Familia” y “amistades”

Los seres humanos no elegimos a que familia pertenecer, simplemente llegamos, una familia se convierte en varias ramas, cada quien toma su camino totalmente distinto, pero, también hay familias (muy escasas) que son muy unidas, la unión familiar se puede perder en los hijos o los nietos, no todos quieren convivir ni conocer siquiera a sus familias, por ejemplo, expondré la desunión de una familia y la unión.

La desunión familiar se da cuando una hija por ejemplo se siente más que los demás, por ejemplo, mi familia, la hija mayor de mi mamá es una persona totalmente frustrada que todo le sale mal, culpando de sus fracasos a los demás, dice amar a Dios pero acude con adivinadores para consultar las cartas y otros trabajos que hace, antes, mi señora madre, a la que amo mucho porque ella me trajo a la vida y hay que respetarla y amarla en todo instante y en todo momento, pero, no le permito que se meta en mi vida privada porque tiene complejos de manipuladora, aun así, amo a mi madre, mi señora madre si corrió con mala suerte con todos y cada uno de sus hijos, Dios le dé larga vida y abundante salud, su hija mayor, es una persona que practica la avaricia y la codicia, siempre se ha expresado muy mal de todos sus hermanos, se siente superior a los demás, pero, las cuestiones oscuras que ella busca en las cartas se paga en este mundo, Dios le ha proveído de una nieta a la que hay que estar operando con frecuencia, nació malita, Dios quiera y se recupere por su propio bien, en relación a mi hermano Ángel es una buena persona que ayuda a todo mundo, pero cuando él necesita ayuda nadie lo auxilia, ni sus hermanos siquiera, mi hermano Ángel es quien le hace los desayunos a mi madre y la cuida hasta donde puede, es una buena persona con un corazón humilde, sin embargo, corrió con mala suerte de tener una mujer que nunca lo trató bien, actualmente ya están separados, pero, Dios les dio 2 hijos, uno de ellos muerto, y la otra aún vive pero no puede tener familia, es ahí donde dice la biblia, que Dios borrará del libro de la vida a quienes no se hayan portado bien, y me refiero a su ex esposa de mi hermano, dudo mucho que Dios le dé nietos por su forma de actuar y hablar de los demás, Dios proteja a mi hermano Ángel y lo conserve siempre con bien, es mi hermano y deseo lo mejor para quien ha cuidado de mi madre, en relación a mi hermano Erasto, es una persona sincera y honesta, tiene una estética y es muy trabajador, cuando puede va a ver a mi madre, mi otro hermano se llama Juan, tiene su propio taller y de igual manera es muy trabajador, su taller lo tiene en el patio de atrás de la propiedad de mi madre, aun así está bien porque de alguna manera está cerca de mi madre, ojalá que Dios le dé hijos porque no tiene familia, necesitaría una mujer joven para que eso suceda, a diferencia de su hija la mayor de mi madre que construyó frente al terreno de mi madre importándole poco quitarle el espacio a mi madre, no tiene vergüenza esa hija mayor de mi madre, la avaricia es lo que le gana, pero su dotación ya la tiene, ha quedado frustrada para toda su vida, su segundo esposo murió en febrero de este 2021 y el padre de su hija que es otro señor ya se divorció de ella, ha quedado sola, otra hermana que tengo se llama Cristela, ella es seis Mesina, su cerebro lamentablemente no se desarrolló muy bien pero aun así, alguien le hizo el favor y tiene una hija actualmente, incluso, ya es abuela, solo espero que no vuelva a ser abuela nuevamente porque su hija apenas tiene 18 o 19 años, ya que la meta de su hija de mi hermana es estudiar la universidad, sin embargo, Cristela le ha gritado a mi madre y la ha hecho sentir mal, aun cuando mi madre cuidó de su hija y ese es el terrible pago hacia mi madre, espero algún día reflexione pero lo dudo mucho, su cerebro quedó pequeño, si solo con la familia de mi madre puedo hacer un libro pero con otros nombres, ahora bien, si de amistades hablamos, no hay muchas, solo recuerdo de mi infancia al buen Manolo y a su hermano Adrián, buenos amigos, sinceros y trabajadores, ellos son taxistas, son vecinos de la familia de mi madre, saludos cordiales para ellos, otras amistades de infancia es Pancho, este gran amigo cayó en el vicio del alcohol pero es buena persona, no le hace daño a nadie y crecimos juntos, tengo buenos recuerdos de este amigo, su papá era entrenador de un equipo de béisbol a donde todos íbamos, y tan solo por ese hecho, estoy agradecido con este señor porque nos enseñó a hacer deporte, dedicó su tiempo a enseñarnos deporte, a pesar de que es burlón el fulano este, todo se le perdona tan solo por ese hecho, enseñarnos deporte, otro conocido que tuve de infancia fue un vecino llamado Rodolfo, un sujeto prepotente y soberbio, el cual gritaba a los 4 vientos que era un empresario y que nadie estaba a su nivel, hasta que lo secuestraron y le bajaron los humos, salió huyendo con destino al sur del país, lamentablemente recibió en el seno familiar una mala educación y creció sin valores, es por ello su arrogancia y soberbia, otro ex vecino es Arturo, alias el Güero, también tiene el vicio del alcohol pero como que es un poco más consciente, es buena onda, pero parece que su vida no tiene futuro porque cuando tiene dinero se lo gasta en alcohol, aun así lo estimo porque igual crecimos juntos y deseo lo mejor para él, ojalá cambie, de los demás vecinos de mi madre no hablo porque la mayoría solo son personas envidiosas que hablan uno del otro, con lo narrado me gustaría hacer un libro llamado: narración de una infancia, tal vez lo haga y mucha gente lo leerá porque se sentirán identificados con la misma situación.

Si yo pidiera en oración algo sería lo siguiente, que mi familia sea unida, que mis hermanos no se peleen ni estén divididos, que ayuden y estén cerca de mi madre para lo que ella ocupe pues tiene 82 años, que sus corazones de mis 5 hermanos no se llenen de rencores, envidias, venganzas, que Dios les provea de mucho trabajo y estén bien emocionalmente, físicamente, y protegidos celestialmente, que todo lo que hagan les salga muy bien, que amplíen sus negocios y aprendan a convivir más como familia, que Dios les dé luz donde quiera que anden, en relación a las amistades de infancia pediría para que también tengan mucho trabajo, quienes sean arrogantes y soberbios cambien su forma de ser y sean más humanos con los demás, que no se pierdan en el vicio del alcohol, que formen sus propias familias y trabajen para ellos, pido porque la familia de mi madre y amistades sean totalmente felices sin envidiar ni hablar de los demás, y las amistades que han fallecido descansen para toda la eternidad, es mi mayor deseo para todos ellos, es importante que sanen sus corazones, que acudan a la iglesia y se entreguen a Dios nuestro Señor porque es nuestro único salvador, pido también porque la economía de nuestro país cambie para bien, que se acabe toda inseguridad, secuestros, y que volvamos a respirar tranquilidad para que nuestros hijos disfruten esa calma, que todos aquellos que no tienen trabajo, tengan en abundancia para que puedan alimentar a sus familias, que todos los bebés, niñas y niños sean totalmente felices al lado de sus padres.