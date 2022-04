?Asesoría Legal

Feliz Inicio de Año 2022

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El año 2021 se ha ido, hay que saber dar gracias por las experiencias vividas a todo lo largo de ese año, parece que fue el más largo, muchos de nosotros estuvimos enfermos por el Covid, otros se fueron de esta vida, muchos aún están enfermos y otros tienen secuelas, aun así, hay que reflexionar lo vivido, darle gracias a ese año por las personas maravillosas que conocimos, por lo bien que nos trató y nos dio nuestra madre tierra, hagamos oración por los enfermos y por los que se han marchado para siempre de nuestra vida para que Dios les dé luz eterna, la vida sigue, los años vienen, el 2021 nos dejó buenas y amargas experiencias, nos dió sabiduría porque millones de personas no sabían ni siquiera como usar un cubrebocas, ni siquiera nos tomábamos la molestia de usar gel antibacterial, mal que bien, lo sucedido que sirva para que seamos mejores personas y más unidos con nuestras familias, que amemos inmensamente a nuestros hijos, hijas, padres, abuelos, abuelas y a nosotros mismos, el año se fue el 31 de diciembre a las 11.59.59, este año 2022 retomemos todo, empecemos el año, la semana y el mes con mucho éxito, prosperidad, salud, abundancia espiritual, laboral y económica, nunca hay que desearle mal a nadie ni mucho menos envidiar a los demás, al contrario, aprendamos de los que alcanzan el éxito, seguir sus pasos y sus ejemplos, el que más trabaja, más tiene, eso es un hecho, los proyectos que tengamos en mente hay que echarlos a andar y no esperar a que alguien más lo haga por uno, no hay que pensar dos veces lo que vamos a hacer porque se trata de nuestro propio éxito, si lo hacemos lo logramos, pero si lo pensamos ahí estaremos toda la vida sin poder avanzar, se trata de que este 2022 hay que darle con todo a todo, hay que inspirarse en la familia para poder salir adelante, pensemos en hacer negocios, en trabajar de lo que más les guste y agrade, en ser más unidos con los hijos, hijas, esposos, esposas, padres, abuelos, etcétera, todos estamos únicamente de paso en esta vida, disfrutemos cada día como si fuera el ultimo, no hay que ir a eventos masivos ni tomar bebidas embriagantes para estar bien los fines de semana, eso no es estar bien, estar bien es estar unidos como familia, el día de mañana no lloren cuando un familiar les falte por no respetar los protocolos sanitarios, hay que reflexionar lo vivido del año pasado para no cometer los mismos errores, hay que alejarse de las personas envidiosas y que hablan mal de los demás, son personas toxicas que muy probablemente de eso viven ellos y por eso no avanzan en su vida, hay que rodearse de gente positiva y optimista, hay que trabajar el doble, hay que salir de la rutina por ejemplo casa trabajo – trabajo casa, hay que dedicarle más tiempo a la familia, hay que saber educar a los hijos e hijas para que el día de mañana sean personas de bien y positivas, si no educan ni inculcan valores a sus hijos entonces el futuro de ellos será inseguro e incierto, hay que hacer deporte y evitar todo tipo de vicios como dejar de fumar y tomar bebidas embriagantes, este es un buen propósito por el bien del cuerpo, hay que leer más para ampliar sus conocimientos, aprendamos a no ser avariciosos ni codiciosos pues nada nos llevaremos de esta vida, más bien, aprendamos a ahorrar, trabajar y dar a los demás, pues el universo te lo va a regresar varias veces más, el que practica la avaricia y la codicia nunca es feliz, es feliz en su mundo, pero muy cerrado, y el día que necesite de algo a alguien entonces se cosechará lo que se siembra, aprendamos a soltar, aprendamos a amar, no podemos decirle a una persona que la amamos porque no lo demostramos con hechos, solo con palabras, y las palabras se las lleva el viento, una acción es más que mil palabras, gracias le doy a Dios por el gran angelito que me envió a mi vida cuando menos me lo esperaba, mi hermosa y preciosa hija de año y medio, tengo que cuidarla, guiarla, protegerla, enseñarle valores y a respetar a los demás, a saber dar gracias por todo, agradezco muchísimo que su mamá de mi hija es quien me ayuda en todo lo relacionado a mi hija, en realidad es ella quien se lleva los méritos pues es ella quien la cuida la mayor parte del tiempo, las amo a las dos, ellas siempre están y estarán en mis oraciones, siempre le doy gracias a Dios porque tengo lo más hermoso de esta vida, mi esposa y a mi hermosa hija, no tengo como pagarle a Dios lo que ha hecho por mí, es por ello que decido ayudar a la gente como abogado y en ocasiones no les cobro porque sé que ellos requieren el servicio, pero también ellos son unos tacaños, en fin, no pasa nada, hay que dar y dejar que el universo te lo regrese, mi propósito desde que supe que iba a ser padre del mejor angelito de Dios es, ser un buen padre, protector y buen guía, desde ese momento le doy gracias a Dios por darme lo mejor que tenía para que yo las cuidara, mi esposa y mi hija, soy un hombre muy dichoso e inmensamente feliz por tener lo que más amo en esta vida, tengo un mal carácter pero ellas me doblegan y por ellas soy capaz de todo, de cambiar mi forma de ser, un padre que ame a sus hijas e hijos saben de lo que yo hablo, en este año 2022 démonos la mano los unos a los otros, el dinero no lo es todo, la felicidad radica en uno mismo con su forma de actuar y de ser con las demás personas y nuestra propia familia, tratemos de no enojarnos con los que más amamos ni con nadie, aprendamos a ser mejores personas, con valores y paciencia, eso aprenderán nuestras hijas e hijos de nosotros, pues ellos siguen nuestros pasos, eso jamás hay que olvidarlo, no hay que perderse en el celular viéndolo las 24 horas y abandonando a sus hijos por estar pegados en el celular, hay que pasar el más tiempo posible con la pareja, los hijos, hijas, convivir en toda la extensión de la palabra, si ustedes no quieren el trabajo donde están entonces déjenlo, ustedes no pertenecen a esa posición, hagan lo que más les agrade para que las cosas las hagan bien, de hecho, las críticas no hay que tomarlas como personales, hay críticas constructivas y eso no debe afectarles, al contrario, aprender de las críticas, hay que salir más los fines de semana con la familia, y, hay que apreciar lo que se tiene en la vida, dar gracias por todo, hay que sonreír más y quejarse menos, hay que ser positivos, no negativos, pongan ese negocio que tienen en mente, hay que vivir una vida sana, libre de todo vicio negativo, hay que aprender a ser sinceros con las demás personas, hay que saber pedir perdón, a veces la vida ha hecho que nuestro corazón se convierta un poco duro, hay que pedir a Dios que lo sane para vivir mejor, lo que nos ocasione dolor hay que sanarlo, enfrentar los problemas, recuerden que el dolor es pasajero y la gloria es para siempre, hay que hacer deporte y convivir con gente sana, hay que cumplir los propósitos y objetivos para que no queden solo en ideas, hay que visualizar y llevarlo a la realidad, hay que saber expresarse ante los demás sin dañarlos con nuestras palabras, hay que ayudarse unos a otros, hay que practicar la bondad, el ser solidarios con las demás personas, hay que comprar comida y darles a quien más lo necesita, dejemos de ser envidiosos y pensar solo en uno mismo, estas fechas no son para emborracharse, tomar el auto y matarse, no se trata de eso, se trata de estar unidos, eso es lo primero que se debe entender, no podemos decir que somos buenos padres si no damos buenos ejemplos, hay que dejar de desear el mal a los demás porque en automático se regresa, dejemos de ser materialistas, todos necesitamos de todos, así de fácil y así de sencillo, seamos más humanitarios, la vida es un viaje nadamas y estamos de paso, hay que disfrutarla diariamente, los tiempos de encierro en la pandemia a muchos nos enseñó a valorar cada día, por eso, hay que agradecer que tenemos vida, el 1 de enero es la primera página en blanco de un libro que tiene 365 páginas así que, hay que empezar a escribir únicamente cosas buenas, gracias Dios Padre por darme imaginación para escribir y asesorar a todos los que lo necesiten y lo seguiré haciendo con el corazón porque tú me has dado lo mejor de ti, gracias te doy Dios en nombre de toda la humanidad por lo que has hecho por ellos, en nombre de mi familia que es mi esposa y mi hermosa hija, en nombre de mis 5 hermanos, gracias por seguirle dando vida a mi señora madre, gracias por todo lo acontecido en el año que ya se fue, gracias Universo, Dios Padre, ten piedad de nosotros y del mundo entero, te pido que regeneres las células de sus cuerpos de todas las personas enfermas para que vivan mejor y tengan salud en abundancia, te pido por la salud de mi hermano José Ángel, te pido también por la salud del Licenciado Enrique que se encuentra enfermo por el Covid, dales trabajo a quienes lo necesitan para que alimenten a sus familias, gracias mi Señor Padre Dios Todopoderoso te amo mucho, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma solo te pertenecen a ti mi Dios Padre Todopoderoso, te amo inmensamente, esta casa Editorial Diario de Chiapas y este servidor de ustedes el Lic. Julio Cesar Zamudio les deseamos que vivan en abundancia este año que ya inició, feliz inicio de semana, y, FELIZ INICIO DE AÑO 2022.