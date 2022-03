Feliz Navidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchas gracias estimados lectores porque estamos a punto de finalizar el año, estamos en la cuenta regresiva, sin embargo, esta fecha que es el nacimiento del salvador del mundo, el que vino a dar su vida por nuestros pecados a él es al que hay que festejar, no es fecha de Santa Claus, no es fecha de únicamente de dar regalos, es fecha de perdonar, es fecha de navidad, es fecha del nacimiento de Jesucristo, es fecha de reflexionar, de estar juntos y hacer oración por todas las personas que están sin trabajo, sin que comer, sin donde dormir ni vivir, hay que pedir resignación por las personas que han perdido seres queridos en accidentes, enfermedades y por la pandemia que sigue azotando al mundo, no debemos estar desunidos, debemos estar unidos como familia, amigos y hermanos, porque todos en este mundo somos hermanos, lo único que nos divide como tal son las fronteras que están cerradas por órdenes políticas, solo eso, pero en realidad no deberían estar cerradas las fronteras, debemos de vernos como hermanos, ayudarnos, solidarizarnos los unos a los otros, mucha gente sufre en hospitales y otros son olvidados y abandonados por sus familiares en las calles, debemos sanar nuestros corazones de rencores, amarguras, venganzas, odio y envidias, nada de eso debe existir en nuestro corazón de lo contrario nos amargamos poco a poco y vivimos menos, se nos debe caer la venda de los ojos y ver con claridad, hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da diariamente, por lo que comemos, vestimos, por el techo que tenemos, es cierto que todo lo tenemos gracias a nuestro esfuerzo y trabajo, pero en realidad, Dios es el que nos regala salud para poder avanzar y proteger a nuestra familia, Dios es el que hace que las cosas nos salgan bien, y si en caso algo aparentemente sale mal, no es porque esté mal, sino porque solo Dios sabe lo que hace y porque lo hace, hay que pedirle al creador que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, no todos en navidad la van a pasar bien pues están enfermos y solo desean salud para cuidar de los suyos, es hora de pedirle perdón a Dios por nuestros malos actos, por habernos portado mal, por aquellos que fueron infieles para que reflexionen y que Dios les dé luz y se den cuenta que están mal, que rescaten su matrimonio y que no vuelvan a caer en tentaciones de la carne ni del mal, tanto hombres como mujeres, hay que pedir porque los bebés del mundo entero sean totalmente felices ya que son la esperanza de cada familia, de que las cosas van a salir bien y que nada nos detendrá en nuestro camino para trabajar muy duro, para obtener una casa, un coche, un trabajo digno y poder vivir decorosamente y felices al lado de la familia, que los caminos se abran a la abundancia espiritual, a la salud, al trabajo, si tenemos estas tres cosas, entonces, lo tenemos todo, gracias mi señor Dios Padre Todopoderoso por haber enviado hace más de 2000 años a tu hijo Jesucristo y que lamentablemente la gente de aquella época estaba cegada pues te lo mataron crucificándolo, este mundo desde hace millones de años está poblado de depredadores y hasta la presente fecha, es precisamente que pido porque la gente cambie, no importa a que religión pertenezcan, simplemente pido porque los corazones de la gente no se llene de odio ni venganza, yo mi Señor Jesucristo no pido nada para mi pues tú conoces mis necesidades, no pediré solo para mí y mi familia, pido por el mundo entero, pido porque le des luz eterna a todas las personas que se han marchado de este mundo y que los guardes para siempre, hay quienes no concluyeron sus proyectos en esta vida, pero en tus manos mi Señor está todo, nuestros planes, trabajo, familia, amistades, todo mi Señor, absolutamente todo, en estas fechas quisiera llorar y pedirle perdón por todo lo que como ser humano he hecho, tenemos errores y lo reconozco, pues pecamos en muchas ocasiones de pensamiento.

Les pido a todas las personas que no se olviden del invitado de honor para esta Navidad, nuestro salvador, nuestro Jesucristo, quien dio la vida por nosotros en la cruz, quien nos trajo enseñanzas para que vivamos correctamente, para que nos arrepiéntamos, para que perdonemos, que vivamos en armonía y paz, cada año se hace una fiesta en su honor, la gente se dedica a hacer compras, pero se olvidan de invitar al festejado, se olvidan totalmente de él, de mi amado Padre Jesucristo, se olvidan de hacer oración y pedir por los demás, estamos en tiempos difíciles por la pandemia, y ni así se acuerdan del salvador del mundo, la gente hace muchas invitaciones a sus amistades para que la pasen en sus hogares para brindar, cenar y pasarla bien, pero, se olvidan de invitar al festejado de honor, en la cena hay que poner un plato más en la mesa aunque nadie físicamente se siente en esa silla y comer de ese plato, pues es el plato que le corresponde a nuestro Padre Jesús, así como le servimos fruta y comida a nuestros difuntos en sus días de igual manera hay que hacerlo con Jesucristo, no se trata de que un árbol de navidad sea el centro de la casa iluminando, sino la presencia de nuestro amado Padre que vino hace más de 2 mil años, permitan entrar en su casa, en su vida y en sus corazones a Dios para que sane sus corazones, no hay que permitir que la gente nos envenene nuestra alma con sus habladurías y chismes, no hay que practicar cosas malas para los demás, no hay que condenarnos más de lo que ya estamos, el mejor regalo que nos podamos hacer nosotros mismos es el arrepentimiento, dejar todo por un momento y hablar con Dios a solas donde ustedes quieran, en la iglesia, el templo, la casa, la montaña, en cualquier lugar, él nos escuchará, debemos poner en sus manos nuestras cargas y preocupaciones, ponemos en sus manos a nuestros enemigos para que haga con ellos lo que él desee porque como buen Padre los va a reprender, yo en lo personal mi amado Padre, te pido perdón, porque a veces siento que me lleno de odio, rencor y venganza, sé que no es bueno, pero hay momentos que me ciego y te pido que no lo permitas, gracias amado Padre porque a mi señora madre le sigues dando vida y solo tú sabes hasta cuando llevarla, gracias porque le das mucha felicidad a mucha gente con su hermosa familia, te pido amado Padre por las personas que se encuentran privadas de la libertad y que alguna vez pecaron, te pido que hagas que esas personas se reivindiquen salgan de prisión y cuiden de sus familias, dales abundante trabajo a quienes no lo tienen para que puedan alimentar a sus familias, cuida a las mujeres embarazadas para que sus bebés nazcan con bien en este mundo, los bebés que llegan al mundo es por una razón, porque son la esperanza del mundo, cada bebé es una esperanza, te pido perdón porque no he sido el mejor esposo ni el mejor padre, te pido perdón mi amado Padre porque yo mismo atenté contra la vida que tú me diste, sé que no lo permitiste porque creo tengo una misión que hacer en este mundo, te pido mi Señor por la Salud de don Gerardo Evaristo para que su corazón sane y siga siendo un hombre fuerte y poderoso pues nunca había escuchado a un hombre hablar de como ama a su familia, él es quien en realidad ama y protege a su familia, te pido por la esperanza de sus compañeros de trabajo para que las cosas nos salgan muy bien y pronto les den sus concesiones y puedan tener su propio patrimonio, los he visto ser solidarios con quienes se acercan a ellos y les dan una moneda, te pido que sanes los corazones de quienes se expresan mal de los demás, te pido por la felicidad de las personas del mundo entero.

No sabes cuantas ganas mi Señor tengo de llorar y de recostarme en tus brazos, quisiera irme Padre, pero, tú me has mandado a una hermosa bebé para que la cuide el resto de mi vida, eso me detiene para que no tome decisiones equivocadas y me vaya por la puerta falsa, quisiera llorar como un niño pues en esta vida no ha sido fácil para mí, gracias porque me iluminaste el camino cuando estudié sin el apoyo de nadie y logré concluir la universidad, toqué fondo pero quiero decirte mi Señor que mis alas son fuertes para volar y ahora, ayudo a los demás y a quienes me necesitan, perdón Padre, quisiera irme, quiero irme al lado de mi abuela, sé que me amas mucho y que tal vez tienes planes enormes en mi vida, pero en realidad no me gusta ver sufrir a la gente, ellos están enfermos por la pandemia, se matan unos a otros, hablan mal de sus semejantes, las envidias corroen sus cuerpos, hay guerras en otros países y seres inocentes son muertos a manos de criminales, los animales no son respetados y el medio ambiente tampoco, estamos como en las películas de los zombis, unos se comen a otros, hay violaciones de mujeres y niñas y nadie les hace justicia, hay quienes hablan bien de Dios y mal de sus semejantes, la justicia se prostituye y se vende al mejor postor, esto, es como Sodoma y Gomorra las ciudades con libertinaje, nada de esto quiero ver, es por ello amado Padre, que si tienes más tarea para mi házmelo saber por medio de señales que yo te entenderé, de lo contrario, despáchame mi petición.

Hay quienes no tendrán para cenar esta navidad, no tienen salud, no tienen casa, son rechazados por la sociedad, te pido amado Padre Jesucristo intercedas por todas esas personas que no tienen nada ante tu Padre que también es nuestro Padre para que les de bendiciones de trabajo, casa, salud, bienestar, ropa para vestirse, que les dé una hermosa familia, que se respeten entre sí, te pido amado Padre que protejas a todas las personas del mundo entero con tus poderosos brazos y les des sombra con tus alas, ilumina a quienes lo necesitan para que todo les salga perfectamente bien, te encargo a mi familia, a la madre de mi hija y a mi hija, protégelas corta todo daño que los antepasados hayan hecho a nuestras raíces para que cortemos esos males en nuestras vidas, dale paz al mundo entero, yo mi señor Padre Jesucristo te amo con todo mi ser, sabes que mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo de mi te pertenece, nadie me podrá hacer ningún daño porque soy de tu propiedad, dame la luz para poder ayudar a quienes me necesitan y te pido perdón por todo amado Padre, te pido por mis hermanos de sangre para que ellos estén bien y sean unidos, gracias Dios por todo lo que nos das diariamente a todos, esta casa Editorial y el Lic. Julio Cesar Zamudio les deseamos que pasen una FELIZ NAVIDAD.